Война с безоружными: как Польшу расколол закон о разжаловании генералов

Минобороны Польши выступило против так называемого закона о разжаловании генералов. Его авторы предложили наделить военное ведомство страны правом лишать офицерских званий экс-сотрудников силовых ведомств, служивших при социализме. Согласно документу, под «санкции» властей могут подпасть многие пенсионеры. Более того, разжаловать посмертно намерены скончавшихся госдеятелей Польской Народной Республики. Парламент одобрил законопроект ещё в марте, однако президент Анджей Дуда наложил на него вето. О резонансной инициативе польских властей — в материале RT.

Закон о разжаловании генералов спровоцировал новую волну споров во властных институтах Польши.

Министр обороны Мариуш Блащак в интервью Польскому радио заявил, что не поддерживает документ и все дискуссии на эту тему должны быть прекращены.

«Я убеждён, что дело уже закрыто решением президента Польской Республики. Я уверен, что Министерство национальной обороны не будет выходить с новым проектом», — сказал Блащак.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак

AFP

© WOJTEK RADWANSKI

С законодательной инициативой, предусматривающей разжалование офицеров, служивших при социализме, полтора месяца назад выступило правительство республики. В парламенте документ, а точнее, поправки в Закон о всеобщей воинской обязанности поддержала правящая консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС). В начале марта поправки приняли обе палаты парламента страны — сейм и сенат.

Однако 30 марта 2018 года президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать документ и отправил его на доработку в сейм.

Президент Польши Анджей Дуда

Reuters

© Agencja Gazeta / Slawomir Kaminski

Наложив вето, Дуда пошёл против своих однопартийцев. Свою позицию президент объяснил тем, что закон о разжаловании генералов нарушает «стандарты демократического государства» и может вызвать негативную реакцию в Евросоюзе.

Новый этап декоммунизации

И действительно, закон о разжаловании генералов — один из самых резонансных за последние годы. С его помощью правительство страны, в котором большинство принадлежит партии ПиС, намерено лишить офицерских званий деятелей Польской Народной Республики (ПНР) и понизить их до рядовых. Прежде всего действие документа распространяется на сотрудников органов госбезопасности и Минобороны.

Согласно инициативе решение о разжаловании будет принимать нынешнее военное ведомство с согласия президента. Консерваторы считают, что их инициатива открывает новый этап декоммунизации Польши. По мнению авторов законопроекта, руководящий состав ПНР не понёс адекватного наказания за «военную службу тоталитарному государству вопреки интересам Польши».

При этом правительство страны не смущает, что большинства госдеятелей социалистического периода уже нет в живых. В пояснительной записке к документу говорится о необходимости лишить генеральских погон первого президента ПНР Войцеха Ярузельского (скончался 25 мая 2014 года), бывшего главу МВД Чеслава Кищака (умер 5 ноября 2015 года) и экс-министра обороны Флориана Сивицкого (ушёл из жизни 11 марта 2013 года).

Как пишут польские СМИ, высоких званий посмертно могут лишиться и другие функционеры ПНР, включая генералов спецслужб. Под угрозой «санкций» из ныне живущих находится первый и единственный польский космонавт герой Советского Союза Мирослав Гермашевский, которому 15 сентября 2018 года исполнится 77 лет.

Польский космонавт Мирослав Гермашевский

РИА Новости

© Александр Моклецов

В беседе с RT руководитель Центра европейских исследований РИСИ Ольга Петровская заявила, что польские консерваторы пытаются свести счёты в первую очередь с народной памятью о Ярузельском.

С 2007 года президента ПНР безуспешно пытались привлечь к ответственности за создание Военного совета национального спасения (1981—1983). Деятельность этой структуры была направлена на ликвидацию оппозиционного движения «Солидарность».

Сам Ярузельский в ответ на обвинения говорил, что пытался не допустить интервенции СССР. По его мнению, Москва не смирилась бы со сменой политического режима в Варшаве. Генерал согласился возглавить правительство ПНР в 1981 году, а через 8 лет на фоне массовых протестов он передал власть «Солидарности».

За время четырёхлетнего разбирательства прокурорам не удалось доказать вину президента ПНР. В августе 2011 года по состоянию здоровья Ярузельского исключили из состава фигурантов дела о введении военного положения в стране.

Примечательно, что на похороны генерала пришли экс-лидер «Солидарности» Лех Валенса и Бронислав Коморовский (президент Польши в 2010—2015 годах). Тем не менее другой части польской элиты высокий статус покойного Ярузельского по-прежнему не даёт покоя.

Войцех Ярузельский

globallookpress.com

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7 марта в интервью ТАСС дочь генерала Моника Ярузельская сообщила, что сделает всё возможное, чтобы сохранить регалии отца и добрую память о нём. Она также заявила, что подавляющее большинство её знакомых не поддерживают инициативу правительства.

«Бездумное очернение социализма»

Таким образом, закон о разжаловании генералов расколол не только политическую элиту, но и общество Польши. Согласно соцопросам, около 60% граждан выступают против данной инициативы. Петровская полагает, что в памяти большей части поляков слишком свежи социалистические времена, поэтому они не готовы предать деятелей той эпохи полному забвению.

«Польша едина в стремлении расстаться с коммунистическим прошлым, но на этом пути слишком много противоречий. Так, многие поляки не понимают, почему правительство сносит памятники польским военачальникам. Для них Польша — страна, победившая нацизм, но власти стараются стереть упоминание об активной роли левых сил в освобождении республики», — отметила Петровская.

В феврале 2018 года в посёлке Яблонки начался демонтаж памятника генералу Каролю Сверчевскому, погибшему в 1947 году в боях с бандами украинских националистов. В социалистический период военачальник стал культовой фигурой. В честь него была названа Академия Генштаба ВС ПНР. Кроме того, личность Сверчевского стала прообразом одного из главных героев романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол».

«По американским лекалам»: зачем Япония впервые после Второй мировой войны создаёт морскую пехоту «Декоммунизация в Польше приняла совершенно абсурдный характер. Мы больше говорим о том, что сносятся памятники советской армии, но власти Польши под этот шумок убирают мемориалы, посвящённые периоду народной Польши. Поляки, служившие в органах госбезопасности и армии, сейчас фактически приравнены к преступникам. Одновременно проектируются памятники новым героям вроде погибшего в авиакатастрофе Леха Качиньского», — констатировала Петровская.

По словам эксперта, цель подобных мер — вырвать все положительные страницы истории социалистической Польши и предать забвению борцов с нацизмом, которые придерживались коммунистических взглядов. В частности, власти активно пропагандируют идею «советской оккупации», а также то, что жизнь граждан при социализме была невыносимой.

«Дуда заблокировал закон о разжаловании отнюдь не из-за того, что он является противником декоммунизации. Сыграли роль противоречия внутри правящей консервативной партии, а также противоречия между Дудой и правительством. Позицию Минобороны Польши я могу объяснить корпоративной солидарностью. Нынешние генералы понимают, что сегодня они лишают званий Ярузельского и Кищака, а завтра сами оказываются под «санкциями» новых руководителей», — отметила Петровская.

В польских СМИ утвердилась точка зрения, что президент страны пытается смягчить колоссальный негативный эффект от принятия закона об обжаловании генералов. Подобный документ может вызвать волну негодования не только в обществе, но и в европейских столицах, которые неоднократно призывали Варшаву не принимать «антидемократических законов».

«Парадокс в том, что современная Польша всё больше по системе управления и экономике напоминает «тоталитарную» народную республику. Иная точка зрения на исторические события отвергается. Происходит бездумное очернение всего, что связано с социализмом. Поляков заставляют забывать героев, освободивших страну, и приучают видеть сложные исторические события исключительно в чёрно-белых тонах», — подытожила Петровская.