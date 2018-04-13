Война с Америкой в Сирии: на грани или уже за гранью? • 145 • Война







Если в непосредственный контакт в Сирии вошли главные военные сверхдержавы на планете, то, конечно, есть вероятность, что между ними проскочит искра и вспыхнет конфликт, или он будет преднамеренно инспирирован одной из сторон. Об этом давно говорят известные, и не очень, политологи в разных программах.





Уже сам факт ввода российских ВКС в Сирию допускал возможность боевого столкновения с американцами, и, видимо, учитывался Владимиром Путиным и прорабатывался Генштабом. По первому поводу, как только турецкими ВВС был сбит наш Су-24, Путин сразу делает очень резкое и важное заявление: ВКС РФ будут уничтожаться любые боевые средства нападения в случае угрозы российским войскам и объектам в Сирии. «Любые», — выделил голосом президент, и было понятно, что имеются в виду и американские.



Провокация с Су-24 была, скорее всего, инспирирована США, эту версию подтверждает последовавшая затем попытка армейского заговора против президента Турции Эрдогана, в котором активную роль играли турецкие ВВС. Эту комбинацию видели наши спецслужбы и инцидент с Су-24 не получил развития.



Сегодня Генштаб подтвердил давно объявленную позицию Путина, заявив, что будут уничтожаться не только ракеты, угрожающие российским войскам, но также их носители, то есть военные корабли, самолёты, возможно, военные базы. Другими словами, ничего принципиально нового в Сирии не происходит. Когда МИД и постпред России в ООН Василий Небензя заявляют о «самых тяжёлых последствиях за любое военное вмешательство в Сирию», они повторяют, по сути, давнее заявление Путина после атаки на Су-24.



Существуют полуконспирологические версии, что какая-то военная провокация США против России давно готовилась, и первомартовский доклад Путина с демонстрацией новейших российских вооружений имел целью предупредить эту провокацию, показав воочию возможные её «тяжёлые последствия». Якобы первоначально подготовленный доклад Путина не включал раздел о новейших военных разработках, он был добавлен в последний момент.



В пользу этой версии говорит не очень давнее интервью экс-вице-президента США Джо Байдена, летом 2017 года, в котором он повторил слова аналитиков Пентагона, что у них есть максимум четыре года, чтобы остановить Россию, иначе США не смогут удержать мировое господство. Тогда ястребам в США нужно спешить с военным конфликтом с Россией, и ситуация в Сирии – удобный повод начать этот конфликт по любому поводу, что мы и видим сегодня в западной истерии по поводу якобы химической атаки в Думе под Дамаском.



В этом случае никаких инспекций ОЗХО в Сирию не будет, США проигнорируют, что произошло или не произошло в Думе: это им не важно, США важен только повод, неважно что лживый, для войны в Сирии. Единственное, что их может остановить, это демонстрация военных возможностей России в Сирии и вообще. Если они воочию увидят «мультики» из первомартовского выступления Путина.



Сегодня В.Путин публичных заявлений по ситуации в Сирии пока не делал, но имел телефонные разговоры с Берлином и Парижем, и с Трампом не так давно говорил, после победы на выборах. Может быть, поэтому Макрон и Трамп говорят «о вероятной химической атаке в Думе». Трамп ещё грозит большой ценой «всем за химическую атаку», а именно Сирии, России, Ирану, но ему также нужно взвесить цену «тяжёлых последствий». Все отметили, что в этом ряду стран Трамп не упомянул Турцию, но ведь её нет и в рядах добровольных союзников США.



Если инспекция ОЗХО в Думу будет сорвана США, это послужит поводом для России обвинить США в неприкрытой агрессии, без проведения расследования, в Сирии и действовать соответственно. Если инспекция ОЗХО прибудет в Думу – это шанс выйти из этой конфликтной ситуации, спровоцированной, судя по всему, английскими спецслужбами, которые курируют единственный источник этой дезинформации – так называемые «Белые каски». Поляки, литовцы и эстонцы учат украинских военных стандартам НАТО



Американский политолог Стивен Коэн по ситуации в Сирии в эфире американского ТВ сказал, что «в конце этого пути — война». Война как минимум регионального масштаба, в пределах и окрестностях Сирии. Позиции сторон здесь не совсем очевидны. США с сателлитами имеют в регионе преимущество в авиации, флоте, в базах. Но Россия принципиально ближе к сирийскому театру боевых действий, ее военные носители могут действовать из акватории Каспийского моря, может быть, и Чёрного моря, стратегическая авиация уже опробовала иранский маршрут подлёта к Сирии и базам США в Персидском заливе.



Наконец, никто не знает боевых возможностей гиперзвукового «Авангарда», который развёрнут на Северном Кавказе, и других «мультяшных» вооружений России. Собственно, «тяжёлые последствия», о которых говорит наш МИД, могут последовать именно от этих вооружений.



Ключевой вопрос, который ставят в связи с сирийскими событиями наши либеральные адвокаты Запада: стоило ли России заходить своими ВКС в Сирию, может быть, лучше было отдать её американцам? Нет, не лучше, заходить в Сирию для России было так же обязательно, как и спасать Крым, и защищаться с помощью Крыма и Донбасса от американской и бандеровской экспансии на Украине.



Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем прямо говорила, что на Ближнем Востоке США вполне «устроят умеренные экстремистские режимы». Без вмешательства в Сирию ВКС РФ, там бы уже установился «умеренный» экстремистский режим, наводненный боевиками из постсоветского пространства, который стал бы базой для экспансии этого «Халифата» в курдские районы Турции и Ирана с конечным выходом к границам России, экстремисты и не скрывали эти планы. Кстати, неформальный союз России, Турции и Ирана в Сирии объясняется именно этим обстоятельством, что все три страны могли стать объектами экспансии экстремистского новообразования в Сирии под эгидой и при поддержке США. Опосредованная война с американцами в Сирии началась фактически с момента ввода в Сирию российских ВКС: и на земле, и в воздухе происходили инциденты на грани, а иногда и за гранью «мирного сосуществования». Атака дронов базы в Хмеймим, обстрел ЧВК «Вагнер», ряд инцидентов с американским спецназом, соприкосновения в воздухе…Если в непосредственный контакт в Сирии вошли главные военные сверхдержавы на планете, то, конечно, есть вероятность, что между ними проскочит искра и вспыхнет конфликт, или он будет преднамеренно инспирирован одной из сторон. Об этом давно говорят известные, и не очень, политологи в разных программах.Уже сам факт ввода российских ВКС в Сирию допускал возможность боевого столкновения с американцами, и, видимо, учитывался Владимиром Путиным и прорабатывался Генштабом. По первому поводу, как только турецкими ВВС был сбит наш Су-24, Путин сразу делает очень резкое и важное заявление: ВКС РФ будут уничтожаться любые боевые средства нападения в случае угрозы российским войскам и объектам в Сирии. «Любые», — выделил голосом президент, и было понятно, что имеются в виду и американские.Провокация с Су-24 была, скорее всего, инспирирована США, эту версию подтверждает последовавшая затем попытка армейского заговора против президента Турции Эрдогана, в котором активную роль играли турецкие ВВС. Эту комбинацию видели наши спецслужбы и инцидент с Су-24 не получил развития.Сегодня Генштаб подтвердил давно объявленную позицию Путина, заявив, что будут уничтожаться не только ракеты, угрожающие российским войскам, но также их носители, то есть военные корабли, самолёты, возможно, военные базы. Другими словами, ничего принципиально нового в Сирии не происходит. Когда МИД и постпред России в ООН Василий Небензя заявляют о «самых тяжёлых последствиях за любое военное вмешательство в Сирию», они повторяют, по сути, давнее заявление Путина после атаки на Су-24.Существуют полуконспирологические версии, что какая-то военная провокация США против России давно готовилась, и первомартовский доклад Путина с демонстрацией новейших российских вооружений имел целью предупредить эту провокацию, показав воочию возможные её «тяжёлые последствия». Якобы первоначально подготовленный доклад Путина не включал раздел о новейших военных разработках, он был добавлен в последний момент.В пользу этой версии говорит не очень давнее интервью экс-вице-президента США Джо Байдена, летом 2017 года, в котором он повторил слова аналитиков Пентагона, что у них есть максимум четыре года, чтобы остановить Россию, иначе США не смогут удержать мировое господство. Тогда ястребам в США нужно спешить с военным конфликтом с Россией, и ситуация в Сирии – удобный повод начать этот конфликт по любому поводу, что мы и видим сегодня в западной истерии по поводу якобы химической атаки в Думе под Дамаском.В этом случае никаких инспекций ОЗХО в Сирию не будет, США проигнорируют, что произошло или не произошло в Думе: это им не важно, США важен только повод, неважно что лживый, для войны в Сирии. Единственное, что их может остановить, это демонстрация военных возможностей России в Сирии и вообще. Если они воочию увидят «мультики» из первомартовского выступления Путина.Сегодня В.Путин публичных заявлений по ситуации в Сирии пока не делал, но имел телефонные разговоры с Берлином и Парижем, и с Трампом не так давно говорил, после победы на выборах. Может быть, поэтому Макрон и Трамп говорят «о вероятной химической атаке в Думе». Трамп ещё грозит большой ценой «всем за химическую атаку», а именно Сирии, России, Ирану, но ему также нужно взвесить цену «тяжёлых последствий». Все отметили, что в этом ряду стран Трамп не упомянул Турцию, но ведь её нет и в рядах добровольных союзников США.Если инспекция ОЗХО в Думу будет сорвана США, это послужит поводом для России обвинить США в неприкрытой агрессии, без проведения расследования, в Сирии и действовать соответственно. Если инспекция ОЗХО прибудет в Думу – это шанс выйти из этой конфликтной ситуации, спровоцированной, судя по всему, английскими спецслужбами, которые курируют единственный источник этой дезинформации – так называемые «Белые каски».Американский политолог Стивен Коэн по ситуации в Сирии в эфире американского ТВ сказал, что «в конце этого пути — война». Война как минимум регионального масштаба, в пределах и окрестностях Сирии. Позиции сторон здесь не совсем очевидны. США с сателлитами имеют в регионе преимущество в авиации, флоте, в базах. Но Россия принципиально ближе к сирийскому театру боевых действий, ее военные носители могут действовать из акватории Каспийского моря, может быть, и Чёрного моря, стратегическая авиация уже опробовала иранский маршрут подлёта к Сирии и базам США в Персидском заливе.Наконец, никто не знает боевых возможностей гиперзвукового «Авангарда», который развёрнут на Северном Кавказе, и других «мультяшных» вооружений России. Собственно, «тяжёлые последствия», о которых говорит наш МИД, могут последовать именно от этих вооружений.Ключевой вопрос, который ставят в связи с сирийскими событиями наши либеральные адвокаты Запада: стоило ли России заходить своими ВКС в Сирию, может быть, лучше было отдать её американцам? Нет, не лучше, заходить в Сирию для России было так же обязательно, как и спасать Крым, и защищаться с помощью Крыма и Донбасса от американской и бандеровской экспансии на Украине.Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем прямо говорила, что на Ближнем Востоке США вполне «устроят умеренные экстремистские режимы». Без вмешательства в Сирию ВКС РФ, там бы уже установился «умеренный» экстремистский режим, наводненный боевиками из постсоветского пространства, который стал бы базой для экспансии этого «Халифата» в курдские районы Турции и Ирана с конечным выходом к границам России, экстремисты и не скрывали эти планы. Кстати, неформальный союз России, Турции и Ирана в Сирии объясняется именно этим обстоятельством, что все три страны могли стать объектами экспансии экстремистского новообразования в Сирии под эгидой и при поддержке США. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 145 Источник Похожие новости Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США Поляки, литовцы и эстонцы учат украинских военных стандартам НАТО Директор ЦРУ рассказал о «русских наемниках»

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