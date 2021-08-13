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Война России с НАТО нужна только "табаки": Баранец посоветовал "мелко пережёвывать"
13 августа 2021, 19:45 • 70 • Политика
Угроза войны России и НАТО, которую постоянно предвещают западные СМИ, это не более чем дилетантские провокации, считает военный обозреватель Виктор Баранец. Он сравнил авторов этих провокаций с "шакалами Табаки", о которых метко сказал президент Путин, и посоветовал все подобные публикации "мелко пережёвывать".
Сразу два журналиста The National Interest написали о возможной войне России с НАТО из-за Прибалтики. Якобы на эту войну Москва может решиться, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО.
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец посоветовал всем, кто обратил внимание на эти статьи, обратить внимание и на само издание. The National Interest, по его словам, часто публикует достаточно любопытную, но "разноцветную" информацию:
Авторы таких материалов, по мнению Баранца, добиваются только одного: рассорить Россию с Соединёнными Штатами Америки и с НАТО.
Виктор Баранец с военной прямотой заявил в беседе с Царьградом, что ко всем сообщениям The National Interest нужно относиться крайне осторожно и "очень мелко пережевывать, чтобы не оказаться лохом".
Эти две конкетные публикации Баранец назвал ничем иным, как нагнетанием страхов. России, по его словам, "три карликовые республики" в Прибалтике совершенно ни к чему.
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