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Война России с НАТО нужна только "табаки": Баранец посоветовал "мелко пережёвывать"

13 августа 2021, 19:45  •  70 • Политика
Угроза войны России и НАТО, которую постоянно предвещают западные СМИ, это не более чем дилетантские провокации, считает военный обозреватель Виктор Баранец. Он сравнил авторов этих провокаций с "шакалами Табаки", о которых метко сказал президент Путин, и посоветовал все подобные публикации "мелко пережёвывать".
Сразу два журналиста The National Interest написали о возможной войне России с НАТО из-за Прибалтики. Якобы на эту войну Москва может решиться, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО.
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец посоветовал всем, кто обратил внимание на эти статьи, обратить внимание и на само издание. The National Interest, по его словам, часто публикует достаточно любопытную, но "разноцветную" информацию:
В одном случае журнал захлёбывается, задыхается до предынфарктного состояния от восторга от мощи российской армии, ну просто с головой заливает мёдом российскую армию - это одна крайность. Во втором случае какая-то трезвая, взвешенная информация, есть и плюсы, и минусы. И третий сорт - это откровенно провокационные дилетантские материалы, которые, в общем-то, образно можно назвать "табаки".
Авторы таких материалов, по мнению Баранца, добиваются только одного: рассорить Россию с Соединёнными Штатами Америки и с НАТО.
Виктор Баранец с военной прямотой заявил в беседе с Царьградом, что ко всем сообщениям The National Interest нужно относиться крайне осторожно и "очень мелко пережевывать, чтобы не оказаться лохом".
Эти две конкетные публикации Баранец назвал ничем иным, как нагнетанием страхов. России, по его словам, "три карликовые республики" в Прибалтике совершенно ни к чему.

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