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«Война России и НАТО на территории Украины стала почти реальностью». Кузьмин резко раскритиковал Зеленского

05 октября 2020, 16:20  •  49 • Украина

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь», бывший заместитель Генерального прокурора страны Ренат Кузьмин выступил с резкой критикой действующего главы Украины.

Владимир Зеленский больше точно не президент мира, и даже более того, он сделал почти реальностью войну НАТО и РФ на территории Украины, заявил политик.

«Основной итог прошедшей недели — Зеленский отказался от исполнения Минских соглашений и больше не является президентом мира, он не может и не хочет принести мир Донбассу», - заявил Кузьмин в своем Facebook.

Политик осудил позицию президента Украины в скандале с заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Вительдом Фокины, который был уволен де-факто за призывы исполнить Минские соглашения. Кузьмин уличил Зелеснкого в трусости.

«А после случая с Фокиным можно смело говорить о том, что каждый, кто сделает шаг к миру, будет одернут и заклеймен позором, Зеленский за него не заступиться и не поддержит. Зеленский боится любого бродячего активиста, любого разглагольствующего о демократических ценностях соросенка больше черта лысого, с которым он обещал договариваться о мире. Президент мира знает, что такое война, как ее предотвратить, как создать систему безопасности, как разрядить обстановку во время военного конфликта. Все это о ком угодно, только не о Зеленском, он пассивен, слаб, и что от него меньше всего ожидали, скучен. Хорошо видно, что он шел к президентству за славой и почестями, а не затем, чтобы спасти страну и людей», - заявил Кузьмин.

Но и это не все достижения «президента мира». Он подвел Украину к настоящей войне с Россией.

«Зеленский предал своих избирателей и это предательство поставило Украину в крайне невыгодное положение. Украина больше не нейтральная зона разграничения НАТО и России, а является передовым рубежом НАТО против России. Зеленский разрешил войскам НАТО, натовским боевым самолетам и кораблям постоянно находиться на территории Украины и проводить военные учения все 366 дней этого високосного года. Теперь война России и НАТО на территории Украины стала почти реальностью. Вы думаете, НАТОвские бомбардировщики в небе над Украиной — это учения? И вы реально верите в то, что НАТО на территории Украины тренировалось защищать наши города от российских ракет? Тогда вы — наивные люди. Натовские бомбардировщики в воздушном пространстве Украины — это не учения, это провокация войны с Россией. Это провокация войны на нашей территории, на нашей земле. Как думаете, что будет, если русские ответят на эти «учения» ракетными залпами по военным объектам и центрам принятия решений на территории Украины? А ведь именно на это провоцируют Россию наши западные, так сказать, партнеры. В воздухе запахло войной. Войной между войсками НАТО и Россией на территории Украины», - заявил Кузьмин.

Политик считает, что все это плюс экономический упадок, который усилился при его правлении, однозначный сигнал того, что «банкроту» пора уходить с политической сцены.

«Сегодня уже для всех очевидно, что Зеленский не в состоянии достичь мира, он не может добиться порядка и законности, он не способен обеспечить экономический подъем и рост экономики. Он — политический банкрот, ему пора уходить», - заявил политик.

Перед этим экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник отмечал, что иностранная авиация появилась в небе над Киевом впервые с ноября 1943 года.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны, который, к слову, возглавляет Владимир Зеленский, намерен пригласить для размещения на Украине американские военные базы.

Ренат Кузьмин ранее рассказал о скорбных «преимуществах» прозападного вектора Украины.

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