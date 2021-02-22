Война против России в разгаре: Военный эксперт прописал рецепт победы

Война против России - это не угроза, а реальность. И она уже в самом разгаре. Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прописал рецепт победы.

По его словам, американская некоммерческая организация RAND Corporation выделила 4 вида войны. Gray zone ("Серая зона") - гибридная война, главными инструментами в которой являются пропаганда, дипломатия, саботаж, дезинформация и так далее. Вторая категория - Conventional war ("Обычная война"). Здесь уже речь идёт о вооружённом противостоянии, но в ход идёт только неядерное оружие. Третья категория - Limited nuclear war ("Ограниченная ядерная война"). В данном случае применяется ядерное оружие малой мощности. И последняя - Nuclear war ("Ядерная война"). Война с применением всего ядерного арсенала, пишет Леонков в еженедельнике "Звезда".

На данный момент против России ведётся война в формате Gray zone. Запад пытается ослабить Москву при помощи санкций, пропаганды и постоянного политического давления. Выбор на "Серую зону" пал, поскольку это максимально безопасный и незатратный способ вести войну с Россией.

Против России будет работать весь инструментарий гибридной войны, который США начали готовить ещё в 2009 году, когда создали Киберкомандование, которое запустило цветные революции, - отметил эксперт.

Впрочем, выстоять против гибридной войны можно. Для этого нужна крепкая государственная идеология, сохранение культурных традиций и исторического наследия, а также низкий уровень коррупции и развитие социально-экономических программ, чтобы уровень жизни в стране не снижался.