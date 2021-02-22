Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
Главная / Политика

Война против России в разгаре: Военный эксперт прописал рецепт победы

22 февраля 2021, 07:15  •  27 • Политика
Война против России - это не угроза, а реальность. И она уже в самом разгаре. Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прописал рецепт победы.
По его словам, американская некоммерческая организация RAND Corporation выделила 4 вида войны. Gray zone ("Серая зона") - гибридная война, главными инструментами в которой являются пропаганда, дипломатия, саботаж, дезинформация и так далее. Вторая категория - Conventional war ("Обычная война"). Здесь уже речь идёт о вооружённом противостоянии, но в ход идёт только неядерное оружие. Третья категория - Limited nuclear war ("Ограниченная ядерная война"). В данном случае применяется ядерное оружие малой мощности. И последняя - Nuclear war ("Ядерная война"). Война с применением всего ядерного арсенала, пишет Леонков в еженедельнике "Звезда".
На данный момент против России ведётся война в формате Gray zone. Запад пытается ослабить Москву при помощи санкций, пропаганды и постоянного политического давления. Выбор на "Серую зону" пал, поскольку это максимально безопасный и незатратный способ вести войну с Россией.
Против России будет работать весь инструментарий гибридной войны, который США начали готовить ещё в 2009 году, когда создали Киберкомандование, которое запустило цветные революции, - отметил эксперт.
Впрочем, выстоять против гибридной войны можно. Для этого нужна крепкая государственная идеология, сохранение культурных традиций и исторического наследия, а также низкий уровень коррупции и развитие социально-экономических программ, чтобы уровень жизни в стране не снижался.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
21 февраля 2021, 19:20
Украина взяла НАТО "на слабо". В Киеве объяснили, зачем подставляют альянс под русские зенитки
21 февраля 2021, 20:15
На Украине объяснил появление самолетов НАТО над Черным морем
21 февраля 2021, 16:35
В Крыму рассекретили "имперские амбиции" Британии на Украине
21 февраля 2021, 19:20
"Нас готовят к войне против России": Болгары выступили против уроков "патриотизма" в школах
21 февраля 2021, 17:30
Русских делают мишенью: За запрет "Миротворца" выступил митрополит Иларион
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2021, 22:05
«Уважаемые натовцы, летайте»: в Киеве объяснили заявление о небе Крыма
21 февраля 2021, 23:55
«НАТО ждет поражение»: в США оценили возможный сценарий конфликта с РФ
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
21 февраля 2021, 21:10
Морозы в Техасе показали всю хрупкость западной цивилизации (Руслан Осташко)
22 февраля 2021, 01:45
Россия и Белоруссия разорвут НАТО на части в Европе: NI просит США о помощи
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2021, 10:45
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
16 февраля 2021, 10:45
Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт
15 февраля 2021, 20:05
На Украине обеспокоены "распадом клуба" против России
17 февраля 2021, 11:45
В моче Владимира Зеленского блогер Анатолий Шарий обнаружил следы «марихуаны и метадона»
15 февраля 2021, 10:00
Куда исчезла "лидер протеста"
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.