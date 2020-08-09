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Война против России официально началась

09 августа 2020, 15:40  •  50 • В мире
Кинорежиссёр Никита Михалков и учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев выступили с предупреждением о том, что в мире началась настоящая война против России и её национальных интересов. Впервые одновременно произошло множество событий, включая массовую блокировку YouTube связанных с Россией каналов, а также объявлением Госдепом награды за головы тех, кто якобы вмешивался в американские выборы.
Автор:
Егор Кучер
Для многих из нас очевидно, что что-то происходит. Ну не было за последние годы, по крайней мере, с 2014 года, ничего подобного. Чтобы в одночасье был заблокирован не только канал Царьграда на YouTube, но и до сотни других площадок, связанных с продвижением национальных интересов России.
Более того, именно в этом момент Госдеп США объявляет награду в 10 млн долларов за головы русских, которые якобы вмешивались в американские выборы. Антироссийская риторика, кажется, достигает своего апогея. И, к сожалению, это только начало новой большой войны, уверены кинорежиссёр Никита Михалков и учредитель канала Царьград Константин Малофеев.

Плевок в обновлённую Конституцию

В своём видеообращении Никита Михалков заявил, что США начали массовую блокировку российских каналов на видеохостинге YouTube сразу после принятия в России поправок в Конституцию. Ведь они предусматривают, в том числе, главенство российского права над международным. А теперь получается, что они не работают, так как компания Google без особого труда исполняет санкции США и американское законодательство в этой области на территории России. Таким образом, в России запускается прямая цензура со стороны США. Константин Малофеев уверен, что это очередной, более жёсткий этап войны против России.
Я сейчас скажу что-то очень новое для наших зрителей. Я вчера разговаривал с Никитой Сергеевичем. Мы с ним обсудили происходящее с Царьградом и вообще в связи с принятием Конституции. И заодно, кстати, Никита Сергеевич мне сказал, что по данным его источников, сейчас начнётся новый этап компромата и на него, и на меня, и на Царьград. Соответственно, это только часть этой спланированной атаки,
– сказал учредитель Царьграда.
Поэтому нападение со стороны YouTube – это ещё не всё, отметил он. На Западе просто хотят заткнуть рот всем, кто смеет говорить о национальных интересах России. Там, на Западе, не успокаиваются именно потому, что Царьград и другие неугодные им СМИ или люди не замолкают, сказал Малофеев.
"Что здесь греха таить, действуют они не только за границей со стороны американского YouTube или Google, но и внутри страны. Методы здесь будут разные. Поэтому я хочу сказать, что эта война не началась и не заканчивается сейчас, она будет продолжаться. Это война за национальное самосознание, за нашу независимость", – заметил учредитель Царьграда.
Константин Малофеев уверен, что именно поправки в Конституцию России толкнули Запад на вступление с Россией в новую, более ожесточённую фазу войны. Ведь очень многие жители России кричали, что поправки ничего не меняют, хотя теперь мы видим доказательства того, что меняют, и очень сильно.
Потому что это первый раз с 1993 года, когда мы стали говорить о том, что мы самостоятельны, что у нас есть примат российского законодательства. Мы назвали свой русский народ государствообразующим. Мы вернули Бога в Конституцию. И в этой Конституции мы записали, что брак – это союз мужчины и женщины, что дети – это приоритет государственной политики,
– обратил внимание он.
"Все эти нормы идут вразрез с современными тенденциями на Западе, глобалистскими тенденциями построения одноклеточного атомизированного трансгендерного трансгуманистического общества будущего. Потребителей и заёмщиков. Главная задача которых – потребить на заёмные деньги и всю жизнь платить проценты", – описал Малофеев те основы, к которым сейчас привыкает Запад, которые там хотят продвигать.

Делаем выбор и защищаемся

Разумеется, обновлённая Конституция России уже говорит о построении принципиально иного общества. В нём будет место русским людям и русским традициям, национальным интересам России. Нападки на Россию будут продолжаться до тех пор, пока люди, принимающие решения в нашей стране, не сделают выбор между патриотами и либералами.
Это происходит прямо сейчас. Вот что я хотел бы сказать. А мы со своей стороны как средство массовой информации, находящееся на острие этой борьбы, будем продолжать говорить правду. Мы будем продолжать делать это с позиций национальных интересов, интересов русского народа, внимательно следить за тем, что происходит в стране, информировать наших зрителей, поднимать и озвучивать те факты, которые хотят замолчать наши либеральные оппоненты,
– заявил Константин Малофеев.
Константин Малофеев убеждён, что идёт война за национальное самосознание, за нашу независимость. Фото: Телеканал Царьград
Почему же это война? Хотя бы потому, что находятся такие люди, которые хотят сдаться врагу, но есть и те, кто хочет победы для своей Родины, а не для чужой, уверен он.
Поэтому нас много, нас миллионы. Миллион подписчиков нашего канала, миллионы смотрят "Бесогон", 20 миллионов в месяц просматривают наш сайт. Мы видим поддержку народа. И это для нас самое важное. Есть ли у тех, кто воюет с нами тут, поддержка? Есть. У них есть поддержка на Западе. У них много денег, у них западные средства массовой информации. У них интернет, "гуглы" и "фейсбуки" этого мира. Но мы будем продолжать,
– сказал учредитель Царьграда.
Цель при этом абсолютно ясна: если этого не делать, то в течение одного поколения Россия опять превратится в такое же "компрадорское колониальное образование", которым она была в 90-е годы, добавил Малофеев.

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