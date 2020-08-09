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Война против России официально началась
09 августа 2020, 15:40 • 50 • В мире
Кинорежиссёр Никита Михалков и учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев выступили с предупреждением о том, что в мире началась настоящая война против России и её национальных интересов. Впервые одновременно произошло множество событий, включая массовую блокировку YouTube связанных с Россией каналов, а также объявлением Госдепом награды за головы тех, кто якобы вмешивался в американские выборы.
Автор:
Егор Кучер
Для многих из нас очевидно, что что-то происходит. Ну не было за последние годы, по крайней мере, с 2014 года, ничего подобного. Чтобы в одночасье был заблокирован не только канал Царьграда на YouTube, но и до сотни других площадок, связанных с продвижением национальных интересов России.
Более того, именно в этом момент Госдеп США объявляет награду в 10 млн долларов за головы русских, которые якобы вмешивались в американские выборы. Антироссийская риторика, кажется, достигает своего апогея. И, к сожалению, это только начало новой большой войны, уверены кинорежиссёр Никита Михалков и учредитель канала Царьград Константин Малофеев.
Плевок в обновлённую Конституцию
В своём видеообращении Никита Михалков заявил, что США начали массовую блокировку российских каналов на видеохостинге YouTube сразу после принятия в России поправок в Конституцию. Ведь они предусматривают, в том числе, главенство российского права над международным. А теперь получается, что они не работают, так как компания Google без особого труда исполняет санкции США и американское законодательство в этой области на территории России. Таким образом, в России запускается прямая цензура со стороны США. Константин Малофеев уверен, что это очередной, более жёсткий этап войны против России.
– сказал учредитель Царьграда.
Поэтому нападение со стороны YouTube – это ещё не всё, отметил он. На Западе просто хотят заткнуть рот всем, кто смеет говорить о национальных интересах России. Там, на Западе, не успокаиваются именно потому, что Царьград и другие неугодные им СМИ или люди не замолкают, сказал Малофеев.
"Что здесь греха таить, действуют они не только за границей со стороны американского YouTube или Google, но и внутри страны. Методы здесь будут разные. Поэтому я хочу сказать, что эта война не началась и не заканчивается сейчас, она будет продолжаться. Это война за национальное самосознание, за нашу независимость", – заметил учредитель Царьграда.
Константин Малофеев уверен, что именно поправки в Конституцию России толкнули Запад на вступление с Россией в новую, более ожесточённую фазу войны. Ведь очень многие жители России кричали, что поправки ничего не меняют, хотя теперь мы видим доказательства того, что меняют, и очень сильно.
– обратил внимание он.
"Все эти нормы идут вразрез с современными тенденциями на Западе, глобалистскими тенденциями построения одноклеточного атомизированного трансгендерного трансгуманистического общества будущего. Потребителей и заёмщиков. Главная задача которых – потребить на заёмные деньги и всю жизнь платить проценты", – описал Малофеев те основы, к которым сейчас привыкает Запад, которые там хотят продвигать.
Делаем выбор и защищаемся
Разумеется, обновлённая Конституция России уже говорит о построении принципиально иного общества. В нём будет место русским людям и русским традициям, национальным интересам России. Нападки на Россию будут продолжаться до тех пор, пока люди, принимающие решения в нашей стране, не сделают выбор между патриотами и либералами.
– заявил Константин Малофеев.
Константин Малофеев убеждён, что идёт война за национальное самосознание, за нашу независимость. Фото: Телеканал Царьград
Почему же это война? Хотя бы потому, что находятся такие люди, которые хотят сдаться врагу, но есть и те, кто хочет победы для своей Родины, а не для чужой, уверен он.
– сказал учредитель Царьграда.
Цель при этом абсолютно ясна: если этого не делать, то в течение одного поколения Россия опять превратится в такое же "компрадорское колониальное образование", которым она была в 90-е годы, добавил Малофеев.
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