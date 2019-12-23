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Война продолжается: Провинцию Сирии сотрясли новые атаки террористов

23 декабря 2019, 05:39  •  86 • В мире
Трём нефтегазовым объектам в Сирии нанесён значительный урон в результате атак террористов. Нападения произошли в провинции Хомс, почти в 200 км от Дамаска. Несколько производственных узлов выведены из строя, сейчас на месте ЧП работают ремонтные бригады.
В провинции Хомс за минувшие сутки было совершено три террористические атаки. Мишенями стали промышленные объекты, сообщает Министерство нефти и минеральных ресурсов республики.
В ведомстве уточнили, что пострадал нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 165 км к северу от Дамаска, а также два газоперерабатывающего предприятия - в Райяне и на Центральном плато.
Несколько производственных узлов выведено из строя, к местам ЧП направлены спасатели и ремонтные бригады. Данных о пострадавших пока нет.
21 июля террористы устроили диверсию на железнодорожной ветке, по которой следовал товарный состав с фосфатной рудой на востоке провинции Хомс. В результате взрыва электровоз сошёл с рельсов и загорелся. Сопровождавшие поезд работники получили ранения.
14 июля боевики вывели из строя в провинции Хомс трубопровод, соединяющий месторождение Эш-Шаер с газоперерабатывающим заводом "Эбла". Последствия этой аварии в течение недели были устранены.

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