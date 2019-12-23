Война продолжается: Провинцию Сирии сотрясли новые атаки террористов

В провинции Хомс за минувшие сутки было совершено три террористические атаки. Мишенями стали промышленные объекты, сообщает Министерство нефти и минеральных ресурсов республики.

В ведомстве уточнили, что пострадал нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 165 км к северу от Дамаска, а также два газоперерабатывающего предприятия - в Райяне и на Центральном плато.

Несколько производственных узлов выведено из строя, к местам ЧП направлены спасатели и ремонтные бригады. Данных о пострадавших пока нет.

21 июля террористы устроили диверсию на железнодорожной ветке, по которой следовал товарный состав с фосфатной рудой на востоке провинции Хомс. В результате взрыва электровоз сошёл с рельсов и загорелся. Сопровождавшие поезд работники получили ранения.

14 июля боевики вывели из строя в провинции Хомс трубопровод, соединяющий месторождение Эш-Шаер с газоперерабатывающим заводом "Эбла". Последствия этой аварии в течение недели были устранены.