Война после войны. Шесть театров военных действий в Европе после 9 мая 1945 года

Вторая мировая война в Европе завершилась в ночь с 8 на 9 мая 1945 года только официально. В действительности бои различной степени интенсивности продолжались между солдатами в военной форме в различных её частях вплоть до конца июня 1945 года, и в одном случае бывшие враги даже стали союзниками. Обо всём этом – войне после войны – широкой публике, как правило, не известно, хотя это весьма захватывающая история.

Нидерланды: "Последняя битва Второй мировой"

Именно так почему-то называют проходившие с 5 апреля по 20 мая 1945 года на голландском острове Тексель ожесточённые бои между немецким гарнизоном и… грузинскими легионерами из 822-го пехотного батальона вермахта "Царица Тамара". Комбатанты с обеих сторон – немцы и бывшие советские военнопленные – были в немецкой военной форме. Речь идёт об одном из многих "национальных" формирований, воевавших в годы войны за Гитлера. До этого грузинские легионеры успели поучаствовать в операциях против партизан на востоке, в которых действовали жестоко, хотя и без энтузиазма. Особого доверия к ним в роли карателей у гитлеровцев не было. Роль пушечного мяса на острове, который легко вбомбить в воду с воздуха, перепахать пушками линкоров, крейсеров и эсминцев, с точки зрения немецкого командования, им больше подходила. Грузинам повезло – западные союзники атаковали не все немецкие форпосты на атлантическом побережье. Некоторые они просто обошли, оставив в своём тылу. Так поступили, например, с захваченными немцами в 1940 году британскими "коронными" Нормандскими островами, последний из которых – Олдерни – сдался 16 мая. И Тексель британцы также решили оставить в покое.

Однако дислоцированные там грузины, которых явно мучила совесть и которым совершенно не хотелось быть на стороне проигравших, не стали смиренно дожидаться конца войны. Предав один раз, они решили предать, в надежде на прощение, и второй. Легионеры неожиданно напали на немцев на забытым Богом острове, уничтожив около 400 из них. Благодаря фактору внезапности им удалось захватить весь Тексель, кроме береговых батарей на севере и юге острова. Наличие этих плацдармов позволило немецкому командованию прислать подмогу – 2 тысячи военнослужащих из 163-го пехотного полка. После двух недель жестоких боёв немцы отбили у безуспешно ожидавших помощи союзников грузин почти весь остров. Остатки "восставших" укрылись за минными полями и периодически огрызались оттуда. Освобождавшие Нидерланды канадцы долго не могли понять, что происходит на Текселе, почему солдаты в немецкой форме стреляют друг в друга. В общем, им было наплевать и на тех, и на других.

В результате "грузинского восстания" на Текселе погибли от 800 до 2 тысяч немецких солдат, свыше 560 легионеров и более ста местных жителей. Много домов и ферм островитян было разрушено. Конец войны на острове голландцы представляли себе совсем не так и никаких тёплых чувств тогда к "восставшим" непонятно зачем грузинам не испытывали. В СССР, куда вернулись уцелевшие, их тоже встретили не как героев. Лишь десятилетия спустя, упрощая прошлое, в СССР и не только были предприняты попытки сделать таковыми легионеров Текселя. Сейчас на острове есть мемориал погибшим грузинам, а в местном музее действует посвящённая им постоянная экспозиция. Побывал там в 2005 году и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – для него это, конечно, герои.

Латвия: эсэсовцы прорывались на запад

22 мая 1945 года в штаб 42-й советской армии в Латвии поступило срочное сообщение: "Засёк немцев. Идут по лесу строем, человек 300, все в эсэсовской форме, под знаменем со свастикой. Каков будет приказ?" Штабисты вначале подумали, что это неудачная шутка и кто-то ещё не протрезвел от празднования Дня Победы. Однако информация подтвердилась. В результате вражеский отряд был блокирован и уничтожен. Как оказалось, это были офицеры 6-го корпуса СС, отказавшиеся капитулировать в Курляндском котле и пытавшиеся каким-то образом прорваться на запад, чтобы сдаться в плен американцам или англичанам. Их командир обергруппенфюрер и генерал войск СС Вальтер Крюгер застрелился. В этом бою погибли 25 русских солдат.

Кстати, ликвидация Курляндского котла завершилась только 15 мая. Гитлер до самого конца держал значительную группировку своих войск на территории части Латвии. А когда его генералы с недоумением вопрошали – зачем там войска, когда русские армии стоят под Берлином, фюрер однажды не выдержал и признался: олухи, он держит в Курляндии готовый плацдарм для американцев и англичан в их грядущей войне с Россией. Неужели это непонятно? Поэтому на заключительном этапе войны немцы очень скромно снимали оттуда войска. А тем, что остались, был гарантирован советский плен, которого и хотели избежать отправившиеся в безнадёжный прорыв на запад подручные Крюгера, "наследившего" под Ленинградом и Прохоровкой.

Датский Борнхольм: как русские научили немцев повиноваться

До 19 мая продержались в боях с русским десантом несколько тысяч немецких солдат на датском острове Борнхольм. Для сокрушения окопавшегося там и весьма нагло державшего себя немецкого гарнизона, рассчитывавшего сдаться в плен англичанам, потребовались массированные бомбардировки нескольких его городов и главного порта, высадка на стратегически важном острове, контролирующем вход и выход из Балтийского моря, двух стрелковых дивизий. Им противостояли свыше 12 тысяч немецких военнослужащих. Борнхольм был также транзитным пунктом для эвакуации морем на запад остатков разбитых на востоке немецких частей. Заставить сдаться врага, прекратившего воевать на Западном фронте, но продолжавшего оказывать ожесточённое сопротивление на Восточном, можно было только силой. В ответ на предложение советского командования сложить оружие немецкий комендант Рольф Вутман заявил, что немецкие войска сдадутся только британцам и что "большевикам следует уйти, если они хотят остаться в живых".

Терпеть такое, конечно, было невозможно. Поэтому 7 мая начались бомбардировки Борнхольма. 9 мая на острове высадился русский десант – впереди шли моряки. Штурмовики и бомбардировщики топили немецкие суда (аж 10 штук), истребители сбили в районе острова 16 вражеских самолётов. 10 мая немцы начали сдаваться, другие попытались бежать на судах и катерах в Швецию, но были перехвачены в море и возвращены обратно. Самые упёртые отступили вглубь острова, где и сдались 19 мая. Среди взятых на Борнхольме в плен – и переживших его немецких офицеров – был Эдуард фон Лемм – бывший комендант Гжатска (теперь – Гагарин), русскоговорящий балтийский немец, сын основоположника русской коптологии Оскара фон Лемма.

В общей сложности в плен сдались 11 138 немецких солдат и офицеров. В боях за Борнхольм погибли три десятка советских военнослужащих. Русские солдаты находились на острове до 5 апреля 1946 года, после чего он был официально возвращён Дании. Захват Борнхольма укрепил позиции Москвы в выяснении отношений с западными "союзниками" – небольшой датский остров упоминается даже в знаменитой "Длинной телеграмме" известного американского дипломата Джорджа Кеннана.

Чехословакия: сражение у города Писек

Одним из последних крупных сражений в войне после войны были бои 9–12 мая у деревни Сливице в Западной Чехии, недалеко от города Писек. Там была разгромлена пытавшаяся прорваться в зону оккупации США ради лёгкого плена крупная и хорошо вооружённая немецкая группировка, которой командовал начальник Управления СС в рухнувшем под ударами русских войск Протекторате Богемии и Моравии группенфюрер Карл Фридрих фон Пюклер-Бургхаус. Дело в том, что генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер, командующий группой армий "Центр", проигнорировал приказ преемников Гитлера о капитуляции и приказал немецким войскам с боями пробиваться на запад, чтобы избежать советского плена.

Любопытно, что в этом сражении против немцев, которым преградили дорогу на запад чешские партизаны (ими командовал советский офицер), к русским подключились и американцы. Немецкие позиции подверглись обстрелу советской тяжёлой артиллерии. Артподготовка была поддержана 4-й бронетанковой дивизией XII корпуса 3-й армии США. В ходе ожесточённых боев, в которых американцы непосредственно не участвовали, около тысячи немцев были убиты, свыше шести тысяч – сдались в плен. После подписания капитуляции Пюклер-Бургхаус застрелился. Погибли в этих боях и свыше сотни русских солдат.

Югославия: бои в Словении и Боснии

14–15 мая в Словении отбушевала Полянская битва, в которой югославские военные и партизаны с помощью советских офицеров разгромили 30 тысяч немцев, хорватских усташей и сербских четников. Последние всегда были врагами друг друга, но тут – на почве антикоммунизма – оказались вместе. Немцам со своими хорватскими и сербскими союзниками в этом случае в основном всё же удалось прорваться в Италию, чтобы сдаться там западным союзникам, хотя некоторых те вскоре выдали Югославии. Около 400 человек из уходившей на запад группировки было убито в сражении. Потери с другой стороны составили около сотни убитых и раненых.

В Боснии боевые действия против усташей продолжались до 23 мая и отличались ещё большим кровопролитием – советские войска к этому тоже не привлекались. Особенно ожесточёнными были бои за превращённый в крепость город Оджак, в котором укрепились не ожидавшие пощады за свои зверства против сербов при немцах хорваты-усташи. Их сопротивление удалось сломить, как стало известно лишь впоследствии, в 1971 году, с помощью британских танков. Подсчёты историков расходятся: потери штурмовавших оцениваются от 2 тысяч до 10 тысяч человек, оборонявшихся – от 2 тысяч до 4 тысяч. Пленных в битве при Оджаке не брали.

Крит – когда противники стали союзниками

Зато на крупнейшем греческом острове Крит, западную часть которого немцы удерживали с весны 1941 года до конца войны, британцы поступили иначе. Там они оказались заодно с… немцами. Дело в том, что основную часть Крита к тому времени контролировали ориентировавшиеся на Москву греческие партизаны из руководимой коммунистами повстанческой армии ЭАМ-ЭЛАС, как, собственно, и на большей части материковой Греции. Высадившиеся на острове Зевса англичане начали с греческими коммунистами войну, которая стала складываться не в пользу первых. Когда в результате тяжёлых боев с греками британцы оказались в окружении, они и запросили помощи у… немцев, которые заждались, когда же, наконец, англичане их возьмут в плен. Эту "честь", как оказалось, надо было ещё заслужить. В результате 12 мая немцы при поддержке танков начали наступление на греков, спасая англичан. Они стали на время "братьями по оружию". Личный автомобиль британского бригадного генерала Престона охраняли два "Тигра".

Бои продолжались до 26 июня 1945 года, и только благодаря немцам бойцов ЭАМ-ЭЛАС удалось загнать в горы. Только после этого англичане пленили своих спасителей, с которыми вместе убивали греческих партизан. Эту скандальную историю рассекретили лишь в 2000 году. К сожалению для британцев, оказавшийся столь успешным локальный опыт не удалось применить в Европе в более широком масштабе: разработанная в апреле-мае 1945 года по указанию британского премьера Уинстона Черчилля операция "Немыслимое", предусматривавшая нападение англо-американцев на русскую армию с использованием специально сохраняемых для этого под видом "военнопленных" 10–12 немецких дивизий, так и не состоялась. "Союзники" струсили, осознав, что им ничего не светит.