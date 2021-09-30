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Война Польши с Россией неизбежна? Страхи "подогрел" Баранец: "Путин, Шойгу, десант"

30 сентября 2021, 14:40  •  35 • Политика
В Польше снова, уже в который раз, заговорили о войне с Россией. И даже разработали сценарий этой войны. Неужели она действительно неизбежна? Страхи поляков "подогрел" полковник Баранец.
В Польше разработали "базовый сценарий" войны с Россией. Польские политики считают, что Россия якобы собирается наступать на Польшу и Литву после введения русской армии в Белоруссию.
Якобы именно об этом говорят совместные с белорусами учения "Запад-2021", написало польское издание Defence24. Журналисты утверждают, что Белоруссия станет своеобразным "плацдармом". Якобы русские сначала перебросят войска туда, а потом уже могут ударить по Польше и Литве.
Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что ни один человек не поверит в эти измышления, "и только в польском дурдоме вам обязательно расскажут, что не сегодня завтра 76-я воздушно-десантная дивизия будет десантироваться на Варшаву".
Польская элита, пояснил он Царьграду, глубоко больна антирусской паранойей, и подобные заявления свидетельствуют о том, что болезнь усиливается. Он считает, что стоило бы спросить у обычных, простых граждан Польши:
Скажи, пожалуйста, твоё правительство пугает, что русские не сегодня завтра придут, Путин, Шойгу, дивизии, десант… Зачем мне к тебе приходить? Ты не мешаешь мне жить. Собираешь картошку, выращиваешь клубнику, добываешь там уголь, варишь металл, строишь что-то. Ну зачем мне нужно, моей армии, приходить в Польшу?
Но дело в том, что полякам и в Вашингтоне, и в Брюсселе приказали ныть, пояснил Баранец, им приказали стращать свой народ русской агрессией. Именно поэтому снова и снова появляются такие "страшилки", не имеющие ничего общего с действительностью.

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