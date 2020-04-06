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Война, похороны, смерть. Теперь вирус: Королева Великобритании готовит редкое обращение к нации

06 апреля 2020, 16:35  •  120 • В мире
Королева Великобритании собралась выступить перед своими подданными. Речь Елизаветы II будет посвящена самодисциплине в период пандемии COVID-19.
Подробности речи, которую британский монарх произнесёт перед нацией, неизвестны. Издание Financial Times сообщает лишь, что Елизавета II призовёт народ к проявлению "жизнеутверждающей решимости и товарищеского чувства". Именно эти качества и самодисциплина помогут стране "отреагировать на вызов" коронавируса.
Елизавета II царствует уже 68 лет. Её выступление - событие редкое. За это время ей лишь трижды приходилось обращаться к подданным в экстренном порядке. В первый раз это случилось в 1991 году по поводу войны в Персидском заливе. Вторая речь была посвящена предстоящим похоронам принцессы Дианы в 1997 году. В 2002 году королева Великобритании говорила с нацией после смерти королевы-матери.
Обращение британской королевы начнётся в 22:00 по московскому времени.

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