Война, похороны, смерть. Теперь вирус: Королева Великобритании готовит редкое обращение к нации

Подробности речи, которую британский монарх произнесёт перед нацией, неизвестны. Издание Financial Times сообщает лишь, что Елизавета II призовёт народ к проявлению "жизнеутверждающей решимости и товарищеского чувства". Именно эти качества и самодисциплина помогут стране "отреагировать на вызов" коронавируса.

Елизавета II царствует уже 68 лет. Её выступление - событие редкое. За это время ей лишь трижды приходилось обращаться к подданным в экстренном порядке. В первый раз это случилось в 1991 году по поводу войны в Персидском заливе. Вторая речь была посвящена предстоящим похоронам принцессы Дианы в 1997 году. В 2002 году королева Великобритании говорила с нацией после смерти королевы-матери.

Обращение британской королевы начнётся в 22:00 по московскому времени.