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Война по-бандеровски: «украинское воинство» спряталось за спинами мирных жителей

03 марта 2022, 05:05  •  98 • Украина

В чём только сегодня ни пытаются обвинять Россию западные СМИ, как только ни подыгрывают своим воинственным украинским коллегам. Прямо-таки открыли информационный «второй фронт» антироссийской пропаганды. В этом, собственно, нет ничего удивительного, как говорится, — на войне как на войне, информационной в том числе.

Тем более что для коллективного Запада Россия всегда виновата, что называется, по факту своего существования, заранее, без всяких разбирательств и доказательств. И наоборот: всё, что против России, уже в силу этого — очень хорошо и правильно и служит цивилизации и прогрессу. И ладно бы врали помаленьку. Где-то что-то замолчали, что-то раздули — обычное для западных «партнёров» дело. Но в случае с российской операцией на Украине уже лгут прямо с точностью до наоборот — просто, не заморачиваясь, ставят всё с ног на голову. Обвиняют наших солдат в «обстрелах мирного населения». А ведь для того, чтобы разобраться, что к чему, не надо быть ни военным специалистом, ни обладать какой-то особенной информацией. Достаточно просто объективно, со здравым смыслом отнестись к той информации, которую распространяют сами же украинские СМИ. Вот, например, они стенают: «оккупанты окружили Киев, Харьков, Херсон, другие города, но мы не сдадимся, будем биться до последнего, уничтожим всех захватчиков». Ну и т. д. и т. п. Всё это может быть кому-то и кажется патриотичным, но свидетельствует не о профессионализме и тем более героизме украинской армии, а как раз о чём-то прямо противоположном.


Ведь армия для того и существует, чтобы защищать простых обывателей, людей мирных гражданских профессий, ограждать их от военных действий. В этом, собственно, и состоит обязанность военнослужащих, их воинский долг. Да, Россия, после долгих восьми лет бесперспективных попыток договориться с фактически правящими на Украине русофобствующими националистами начала военную спецоперацию. Казалось бы, украинской «героической армии» и карты в руки — выходите навстречу российским войскам и сражайтесь, дайте бой, выясняйте, кто сильнее, покажите себя. Но украинские «герои» решили иначе. Сражаться в чистом поле, танки против танков, солдаты против солдат — не их стиль, они показали тыл и спрятались в городах за спины мирного населения. Причём в самом что ни на есть буквальном смысле: расставили танки, пушки и «Грады» в жилых кварталах, окопались среди многоэтажек, прикрываясь женщинами и детьми.

Вот так на деле проявила себя украинская армия, «защитница» мирного населения. Что, кто-то не знает этого факта? А ведь, мало того, ещё и раздали оружие всем желающим. И теперь, как не без умиления сообщает «Дождь» (иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом), ходят по киевским подъездам обыватели-«энтузиасты» с автоматами, как ни в чём не бывало «здрасьте» соседям говорят. А с этим как? Очередная хохма киевского комика? Но на этот раз получилось совсем не смешно. Когда создаётся действительно народное ополчение, его, раздав оружие, не распускают по домам — оно сводится в роты и полки и отправляется на фронт, навстречу врагу. А на Украине самые «храбрые» из «ополченцев», получив автоматы, отправляются грабить винно-водочные магазины. И неважно, что не запасшиеся оружием непредусмотрительные граждане уже боятся на улицу выйти, зато очень удобно рассказывать на брифингах про «ликвидированные в ходе ночной перестрелки российские ДРГ» и представлять «мировой общественности» жертвы «российской агрессии» среди мирных жителей.

Такое вот на поверку получилось «украинское воинство». Одна из «сильнейших европейских армий», по хвастливым воинственным заявлениям последних лет, а по факту — смесь бандеровщины с махновщиной. Это та самая украинская армия, которая, по словам одного из главных провокаторов этой войны Арсена Авакова, превышает по боеспособности российскую? Или какая-то другая? И это не говоря уже о том, за что, собственно, воюют украинские «херои». За то, чтобы и дальше беспрепятственно закрывать русские школы? За то, чтобы можно было безнаказанно насиловать Донбасс и орать «москаляку на гиляку»? «Вернуть» Крым, глубоко чуждый украинской «державности» и сделать крымчан фанатами Бандеры? Или, может быть, кто-то всерьёз думает, что «Россия хочет поработить украинский народ»? Что будет, вопреки желанию людей, закрыта хоть одна украинская школа, будут дискриминировать украиноязычных граждан? Но таких надо лечить, а не раздавать им автоматы. Россия пришла не для того, чтобы «закрывать», а чтобы открывать. В том числе открывать школы для тех детей на Украине, у которых родной язык — русский. Российская армия не воюет с мирными людьми, она для того, чтобы их защищать.

А если украинским «хероям» хочется повоевать, то надо не бандеро-махновщиной в городских кварталах заниматься, а идти на поле боя. А если на это духу не хватает, то надо отказываться от агрессивных притязаний и подписывать мирные соглашения. Однако нынешний украинский режим такая альтернатива, очевидно, не устраивает. Воевать честно, лицом к лицу, в чистом поле, солдат против солдата, он боится, да и не может, а отказываться от агрессивных неадекватных претензий — не хочет, да и «начальство не велит». Вот и приходится «защищать» города, прикрываясь мирным населением, которое, по сути, приносится в жертву воинственным политическим амбициям ничтожного националистического меньшинства.


Показательно, что этого умудряются почему-то не замечать байдены с макронами и прочие функционеры выстроенной Западом «империи лжи». Более того, подыгрывая своим киевским ставленникам, они уже явно изготовились поднять «вселенский плач» о жертвах «российской агрессии» среди мирного населения с тем, чтобы представить Россию в качестве «угрозы для всего цивилизованного мира» и окончательно разделить братские народы, сделать врагами украинцев и русских. Но не надо, как у нас, русских и украинцев, говорят, валить с больной головы на здоровую. Ответственность за жизни своих граждан — и юридическую, и фактическую — несут украинские власти. И им надо ответить на простой вопрос: можете воевать в открытом бою, честно, профессионально, если угодно цивилизованно, — воюйте. Не можете — тогда не становитесь военными преступниками, не делайте свой народ, мирных жителей заложниками бандеровских бандитов.

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