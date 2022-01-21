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Война откладывается. Путин победил

21 января 2022, 21:55  •  456 • Украина

Вашингтон дал отмашку Киеву на выполнение минских соглашений почти в полном объёме в кратчайшие сроки: прекращение обстрелов и отвод тяжёлой техники, переход к политической части — выборы, амнистия, поправки к Конституции.

«Короче, Путин победил. Специалисты по хитрым планам пишут, что США согласились на все условия Кремля и сейчас жёстко нагибают Киев на выполнение „Минска‟. Все визиты американских чиновников на Украину — именно про это, а не про то, про что все думают.

Нет, публично об этом объявлено не будет — таковы условия сделки. Но американцы кровью расписались, инфа 100%. А те, кто не верит — погодите, скоро все сами увидите по реальным делам», — пишет в своём Telegram-канале «The Панда» журналист Вячеслав Чечило.

Политолог Сергей Марков на своей странице в Facebook, ссылаясь на «сенсационные новости из Киева», также сообщает, что США склоняют Украину к выполнению минских соглашений.

«Именно это было главной целью визита Госсекретаря США Блинкена в Киев и его визита в Берлин. Там много нюансов. И по позиции Зеленского и по условиям. Идут переговоры, может, что-то всё же исключить из списка выполнения со стороны Киева и может быть, что-то добавить в качестве дополнительных требований к Москве. Но решение, как кажется, уже принято Вашингтоном. Одновременно Вашингтон готов обещать, что в ближайшие десятилетия Украина не станет членом НАТО. Правда, обещать это Вашингтон пока готов в закрытом режиме, тайно. Но клятвенно.


В самое ближайшее время всё это будет передано Москве», — отмечает эксперт.

По словам Маркова, если информация подтвердится, то это может привести к кардинальному смягчению ситуации. Война откладывается.

«Вот каково волшебное действие 100 тысячной группировки российской армии! 7 лет Вашингтон и Киев саботировали выполнение Минских соглашений. 7 лет стреляли по Донбассу. А стоило Российской армии выйти к границе и дать российское гражданство паре миллионов жителей Донбасса, — сразу Вашингтон и Киев стали согласны на мир и выполнение договоров», — отмечает эксперт.

В то же время, журналист Чечило, указывая на недоговорённость украинских властей, выразил сомнение, что они подчинятся указаниям США.

«Высокие договаривающиеся стороны, как и большинство аналитиков, кстати, недооценивают значение Украины. Именно в руках Украины сейчас ключ к разрядке. Ни США, ни РФ явно не в состоянии нагнуть друг друга из-за Украины. Но если Украина сама примет решение об отказе от планов вступления в НАТО, нейтральном статусе и децентрализации с широкими правами регионов, то конфликт будет исчерпан автоматически. Западу и РФ останется лишь облегчённо выдохнуть и скрепить данный статус-кво своими гарантиями.

Но чтобы это сработало, нужно, конечно, быть субъектом политики, а не объектом. И нужно быть договороспособным. А это явно не наше качество», — подчеркнул журналист.

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