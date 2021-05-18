Война объявлена: Делягин нашёл в словах Мишустина тайный знак

Мало сделать заявление, важно увидеть контекст и прочесть между строк. Таковы правила большой игры, о которых в эфире Царьграда Михаил Делягин говорил с Юрием Пронько. Среди прочего Михаил Делягин нашёл в словах Михаила Мишустина тайный знак. Впрочем, был ли этот знак тайной? Может быть, это сигнал?

Одним из главных событий минувшей деловой недели стал отчёт правительства России в Госдуме, в ходе которого Михаил Мишустин сделал ряд важных заявлений. Этот и другие ключевые вопросы в студии "Первого русского" обозреватель Юрий Пронько обсуждал с экономистом Михаилом Делягиным.

В своём выступлении глава правительства коснулся ряда политических, экономических и социальных вопросов. Но самый большой резонанс вызвало его заявление о причинах роста цен на продукты в России. По мнению премьер-министра Михаил Мишустина, "виновата жадность" некоторых производителей и торговых сетей:

Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не принятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен. Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России. Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах.

Бизнес – это всегда "про бабки" и жадность?

Юрий Пронько: В обсуждениях этого отчёта, последовавших после выступления премьера, я неоднократно слышал: бизнес – это всегда про бабки, это всегда про жадность. Но неужели у государства нет достаточных ресурсов и средств, чтобы эту жадность обуздать?

Михаил Делягин: Мишустин сказал, что у правительства есть для этого возможности. Будем надеяться, что он прав, а я не прав, потому что считаю, что у антимонопольной службы нет реальных инструментов. Но вероятно, премьер-министр знает лучше. Посмотрим, как он это будет использовать в самом ближайшем будущем.

– Возможно, он имел в виду не только ФАС (Федеральную антимонопольную службу. – Ред.)? Я предполагаю, что премьер говорил и о фискальных органах, которые хорошо знает?

– Может быть. Но понимаете, дело в том, что налоговая служба может взымать только налоги, предусмотренные действующим законодательством. А налоги, которые действующим законодательством не предусмотрены, с юридической точки зрения она брать не может.

Компании, агрессивно выводящие дивиденды, проценты и роялти за рубеж, должны платить "за жадность", считает Михаил Мишустин. Фото: government.ru.

Конечно, налоговики могут не там запятую поставить или, как это бывает в регионах, сказать: ребята, вы должны столько-то, а за что вы задолжали, откуда вы эти деньги возьмёте, по какой статье налоги проведёте, это вы сами решайте. Но это уже всё-таки налоговый террор, против которого ещё в 2005 году выступал президент России Владимир Путин.

Что касается жадности, если иметь в виду рынок капитализма, даже если он не одичалый, не очень дикий, не переходящий в феодализм, то с политэкономической точки зрения прибыль – это всегда про жадность.

Но премьер страны выступал не перед политэкономами, он выступал перед депутатами. Если бы он выступал перед дворниками, то, весьма возможно, произносил бы более научные термины. Но он был вынужден приспосабливаться к уровню депутатов, тех самых депутатов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста, которые поддерживали оптимизацию здравоохранения и превращения медицины в здравозахоронение.

– Вы опять депутатский корпус оскорбляете. Вы хотите сказать, что у дворника интеллект куда выше?

– Можно сказать, что я в нетипичных районах Москвы живу и с нетипичными дворниками общаюсь, и друзья мои живут в нетипичных местах, но там дворники, охранники, да, они знают смысл слов "антимонопольная политика". И знают, чем ограничение произвола монополий отличается от жадности. Даже если они по-русски очень плохо говорят, они понимают.

А депутаты, как они могут это понимать, если они такие законы принимают? Как депутат "Единой России" может понимать что-то, если он в России голосовал за повышение пенсионного возраста? Да и Мишустин прекрасно понимает, к кому он обращается, и, естественно, говорил как с пятилетними детьми, которые не знают, что такое произвол монополий.

– А теперь для аудитории нашего канала объясните, что действительно является ключевой причиной того безудержного роста цен, который мы с вами наблюдаем?

– В мире действительно растут цены, к примеру, на тот же металл. Вот в Америке выросли в три раза цены на пиломатериалы. И так далее. Но наш рынок всё-таки отделён от мирового. Так что главная причина роста цен – произвол монополий.

Глава Центробанка госпожа Эльвира Набиуллина говорит, что люди стали слишком хорошо жить, что у них слишком много денег развелось, поэтому нужно усиливать денежный голод. Это либо ложь, либо глупость, а скорее всего, и то и другое.

– У неё последний хит – откройте границы, чтобы это инфляционное давление вышло за пределы страны. Даже её самые ярые сторонники обалдели, услышав это заявление.

– Добейте тех, кто в России смеет что-то ещё производить, добейте этих, с точки зрения российских либералов, нелюдей. Очень понятная позиция. На том свете, я думаю, и Гайдар, и Гитлер, и все остальные аплодируют госпоже Набиуллиной. Да, собственно, здесь они тоже аплодируют.

Это война? Почему либеральная пресса молчит об инициативе Мишустина?

– Отдельная тема – введение прогрессивного налога на вывод капитала через дивиденды. Я хочу обратить внимание, что Царьград одно из немногих СМИ, которое уделяет этой теме самое пристальное внимание. По многим причинам так называемые независимые СМИ вообще "не заметили" этой темы.

Впервые в публичном пространстве были секторально обозначены главные офшорные бенефициары, то есть те, кто выносит из нашей страны деньги, и это очень серьёзный момент. Ещё раз обозначу, что абсолютное большинство СМИ проигнорировали этот момент. Почему?

– Потому что Мишустин объявил олигархам войну.

– То есть вы это считаете объявлением войны?

– Это война. Это он сказал: ребята, первое – вывоз капиталов из страны облагается отдельным налогом. Вот если я получил деньги и оставил их в России, да, я облагаюсь по очень щадящим ставкам. Конечно, они чуть-чуть подросли несколько лет назад, но это такие же ставки, как и все остальные.

А вот если вы хотите обескровить свою страну и желаете, чтобы ваши деньги работали на врагов или на конкурентов нашей страны, то за это мы будем брать с вас дополнительные деньги. Но не сказал сколько.

Второе, что самое главное, он назвал конкретно отрасли. Одно дело, какие-то злыдни неизвестные, где-то существующие, вывели эти 1,3 триллиона рублей – и все дружно заголосили бы про биткойн-кошелёк Навального, и все подумали бы, мол, "вот Навальный и вывел". Но Мишустин сказал конкретно – вот вы, вы и вы. И в каждой отрасли, которую он назвал, все знают, кто вкладывается внутри страны, а кто вывозит наружу.

– Он сказал: ТЭК, металлурги, банки и далее логистика, ретейл.

– И это просто адресный удар. И тут сразу вспоминаются слова итальянского философа Никколо Макиавелли: "Сильный, но не смертельный удар означает смерть для того, кто такой удар наносит".

– Это премьеру Мишустину может стоить кресла?

– Это ему может стоить всего, и в хорошем случае кресла. Потому что то гробовое молчание, с которым так называемые деловые медиа (а на самом деле, олигархические медиа) встретили заявление премьера, напоминает о крылатом выражении "забыть Герострата", то есть вычеркнуть это событие из истории, предать забвению.

То, что Михаил Мишустин это сказал, а все, кто так кичится своей независимостью, просто промолчали, это явление фундаментальное. Обсуждать это нельзя, невыгодно.

– Акцент был сделан на цены, на ретейл, на жадность – и всё. А это реальная деофшоризация и, как вы говорите, война?

– Условная газета "Ведомости" прекрасно понимает, что слово "жадность", обращённое к депутатам, на русский язык переводится как "произвол монополий". Но никто этого раскрывать не стал. Все старались сделать премьера смешным именно потому, что он сказал про вывоз капитала и именно потому, что все уже действуют в парадигме "война объявлена".

Если сейчас это начнёт реализовываться, то здесь вопрос ключевой: должность министра финансов –это тот гвоздик, на котором сейчас держится либерально-олигархический клан. Эльвира Набиуллина живёт в своей вселенной, с поста премьер-министра до неё не дотянуться, а вот до поста министра финансов, который может блокировать любые налоговые нововведения, это можно сделать элементарно.

Скажем, тем же самым спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а лучше даже каким-нибудь незначащим депутатом, чтобы в случае чего всё списать на его глупость, вносится законопроект. И предлагают министру финансов Антону Силуанову дать по нему заключение. Если он выскажется против позиции премьера, то значит, он – против развития страны, он – за офшорную аристократию.

Михаил Делягин: "Силуанов не только нам надоел уже хуже горькой редьки, но и некоторым более высокопоставленным товарищам". Фото: Yevgeny Philippov/Glonallookpress.

– Но я не исключаю того, что Силуанов может развернуться на 180 градусов и согласовать.

– С точки зрения бюрократической и политической он обязан развернуться и согласовать. Просто потому, что в этой ситуации Мишустин сильнее. На его стороне экономическая правда. Да и Силуанов не только нам надоел уже хуже горькой редьки, но и некоторым более высокопоставленным товарищам. И это он отлично понимает.

Но если он развернётся, то станет предателем в глазах либерального олигархического клана.

– И они начнут его мочить.

– Они его перестанут поддерживать во внутриаппаратных разборках. И позиция в стиле Козырева: "ребята, защищайте меня, я свой, буржуинский, если меня уберут, какой-нибудь налоговик придёт", – это будет слабая позиция. Так что подождём и посмотрим.

Либеральный клан попытается не допустить принятия законопроекта

Сейчас все силы либерального клана должны быть брошены на то, чтобы не допустить внесения этого законопроекта до выборов в Госдуму. Представьте, если сейчас "Единая Россия" внесёт этот законопроект в рамках пожелания Мишустина…

– Нет, там есть сейчас и поручение президента ещё.

– Это будет колоссальный электоральный выигрыш. А если они обсуждение документа замотают по комитетам, что сделать несложно, то после выборов у нас, скорее всего, будет серьёзная буча. Так что о законопроекте этом можно будет забыть, спустить на тормозах. Или сказать: хорошо, у нас уже бюджет 22-го года подготовлен, давайте на 23-й отнесём. И не факт, что все доживут до 23-го года, и не факт, что Россия сохранится до 2023 года с такой социально-экономической политикой.

Так что это, на самом деле, заявление Мишустина – это узловой и ключевой момент всей политической, не только социально-экономической сферы.

– То есть если законопроект вносится до сентября, до парламентских выборов, это означает, что во внутриаппаратной игре Мишустин выиграл?

– Это будет означать, что Мишустин выиграл во внутриаппаратной игре. И, как член "Справедливой России", я могу сказать, что это добавит ЕР колоссальных электоральных очков. Мол, ребята, посмотрите, вы всё о бабушках радеете, а для того, чтобы у ваших бабушек были деньги, мы и наказываем ваших олигархов.

– А я здесь отодрал олигархов от сверхприбыли.

– Да, никто же не верит в возможность справедливости как позитива. Все верят в справедливость как наказание. Вы заказывали олигархов распять? Это, конечно, слишком жёстко, но, пожалуйста, мы их начали пощипывать.

– Сопротивление будет? Вот те бенефициары, которые были им обозначены, они будут готовы идти до конца?

– Мы это уже видим: те, кто выводит деньги из страны, готовы сейчас на всё, но они раздроблены.

– И вот это замалчивание слов Мишустина было первым шагом?

– Замалчивание – это проявление их сопротивления. Для либерального журналиста Мишустин сказал несусветную глупость.

– И всё-таки пошли публикации на тему "прогрессивная шкала налогообложения дивидендов не даст того результата, который был объявлен". То есть они уже пошли в контратаку.

– Но эта контратака тихонькая. Она не выходит за рамки экспертного сообщества. И эта контратака для своих, чтобы отчитаться, мол, мы вот вас защищаем, отвяжитесь. Это такой протест шёпотом, как собачий свисток, чтобы хозяин услышал, но никто больше, кроме него. Но это война началась. И это новый сценарий в сюжете выборов.

Что ещё очень важно: обратите внимание, как вёл себя Володин. У нас образовался союз Мишустина и Володина. Вспомните, это тот самый человек, который в министра экономики Максима Орешкина разве что ботинком не швырнул по примеру генсека ЦК КПСС Никиты Хрущёва. А здесь он сдувал пылинки, играл в пас и вообще был обворожителен. По-моему, Мишустин от такой интенсивной поддержки себя даже не очень уютно чувствовал.

– Премьер второй раз отчитывается, впервые за уже своё правительство. Но мне кажется, что он не очень-то комфортно чувствует себя в стенах парламента, где все ему хотят оказать любезность.

– Да, все хотят помочь, ботинки почистить, и не обязательно щёткой. Тем не менее мы видим принципиально новую политическую конфигурацию. И сюжет главный выборов будет не борьба между партиями, а борьба между смыслами. Так получилось, что структура смыслов и структура партий не совпадают.

По линии олигархов начался раскол

– Ведь большинство наших соотечественников не знают об этом, причина понятна. Почему это так важно? Ведь вам могут сказать: господин Делягин, это одна группировка, это просто разборки внутри одной группировки: один хочет наложить вето на те доходы, которые имеют другие, которые они выводили, и так далее. Вы же настаиваете на том, что это война и что это будет иметь далеко идущие последствия, причём при любом раскладе.

– Если я говорю вам, что вы должны мне много денег и я у вас сейчас эти деньги заберу, мы автоматически перестаём быть в одной группировке. Как только я это сказал, мы оказываемся в разных группировках.

– Причём поимённо.

– Поименно, причём по компаниям: эта компания вкладывает в Россию, а эта компания выводит из России. И во всех названных отраслях в разной степени есть те и эти. И это разделение проходит внутри олигархического класса. И если раньше он был един в поддержке либералов, то этим заявлением Мишустина он теперь расколот.

Причём раскол идёт по линии олигархов: одни готовы стать патриотами, понимая, что там их сожрут, а другие, конченые либералы, предпочтут работать не на Россию, а стать едой для Запада. И это разделение сейчас пошло. Искусство политика – это разделение врагов. Как мне недавно сказали: превратить врагов в друзей.

– Тут был интересный момент, когда это всё происходило. И я общался с представителем первого эшелона, очень крупной компании электронной торговли. Какие же я эпитеты услышал в адрес премьера за эту инициативу! Эта компания недавно провела листинг на нью-йоркской бирже, привлекла 10 миллиардов долларов и просто ошизела от предложения премьера: а давайте-ка, ребята, вы будете не выводить бабло из России, а оставлять его здесь на развитие. Конечно, вы можете и дальше выводить, но по другим ставкам.

Я не хочу предвосхищать, но это реально лобовое столкновение. Как журналист и аналитик, я это увидел на примере замалчивания. Михаил Делягин, который не просто экономист, но и человек, знающий изнутри, как работает этот аппарат, оценил это очень серьёзно. И третий момент – это реплики, конечно, не на камеру, от человека, который занимается электронной крупной торговлей.

– Естественно. Другой пример. Бизнесмен, не олигарх, но вполне себе успешный, вдруг без всякой провокации с моей стороны начинает рассуждать, что западные социальные сети должны платить России за каждый аккаунт, заведённый гражданином России, по дневной ставке – доллар в день или 10 центов в день.

Причём на голубом глазу говорит, мол, за добычу, за освоение нефтяных месторождений вы же платите лицензионный сбор? А если люди – новая нефть и они оставляют цифровые следы, которым выкармливается искусственный интеллект, то и вы должны платить за то, что люди заводят у вас аккаунты, точно так же, как вы платите за пользование нефтяным месторождением. И это без какой-либо провокации говорит человек, занятый в высокотехнологичной сфере, но не в IT.

То есть у нас очень разный бизнес. Я тоже не буду называть корпорации, которые вкладывают сюда. Мы над ними стебёмся, мы их не любим, мы на них пальцем показываем, потому что они корпорации и монопольным положением тоже злоупотребляют, как и все остальные. Но мы видим корпорации, которые просто работают в режиме пылесоса в направлении "туда".

Неделю назад этот блок казался нерушимым, но внутри уже началось разделение. Всё, пошла классовая война между глобальными спекулянтами, между глобальным бизнесом и бизнесом, который понимает, который не хочет быть едой, который хочет работать. Это разделение было очень чётко видно в политической среде, очень чётко было видно в литературной, культурной среде, а теперь оно пришло и в олигархическую.

– Я убеждён, если так всё пойдёт и дальше, то премьеру Михаилу Мишустину придётся произвести очень серьёзные, кардинальные кадровые перестановки. И я совершенно согласен со словами Михаила Делягина о том выборе, который придётся делать министру финансов Антону Силуанову.

"Первый русский" публикует первую часть большой беседы Юрия Пронько и Михаила Делягина в эфире программы "Царьград. Главное". Полный вариант доступен в видеоверсии программы. Вторая часть беседы будет опубликована в ближайшее время.