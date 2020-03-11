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Война нефтяных цен: западные эксперты предсказали победителя

11 марта 2020, 18:35  •  185 • Аналитика
© Sputnik
Мир возвращается в эпоху дешевой нефти. Крупнейшие производители собираются нарастить добычу, что обернется длительным снижением котировок. Сейчас эксперты пытаются понять, кто при этом сильнее рискует: для кого все может закончиться экономической катастрофой, а кто выйдет победителем в ценовой войне, увеличит свою долю на международном рынке и станет самым влиятельным игроком.

Доигрались

За последние дни мировой рынок черного золота пережил сильнейший шок со времен вторжения США в Ирак в 1991 году. Сначала в ответ на отказ России подписать соглашение с ОПЕК о новом сокращении добычи Саудовская Аравия объявила о снижении цены на свою нефть на шесть-десять долларов. А во вторник Эр-Рияд оповестил мир о намерении нарастить объемы добычи на 26% по сравнению с февральским уровнем.
"Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии в апреле увеличит поставки сырой нефти клиентам как внутри королевства, так и за его пределами — до уровня на 300 тысяч баррелей в сутки больше производственной мощности, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сообщил исполнительный директор Saudi Aramco аль-Амин ан-Насер.
В результате над рынком нависла угроза огромного дисбаланса между предложением и спросом. Примечательно, что в то время как Эр-Рияд обвиняет во всем Москву, западные эксперты главным виновником кризиса считают именно саудитов.
"Подход Саудовской Аравии к возможной сделке с Россией сводился к ультимативному требованию поддержать сокращение добычи еще на 1,5 миллиона баррелей в день. Именно это и разозлило Москву, не считающую себя младшим партнером Эр-Рияда", — объясняет британская Financial Times.
Решение саудитов увеличить добычу и торговать с огромными скидками наблюдатели однозначно оценивают как попытку "наказать Россию".
"Ранее Саудовская Аравия надеялась сохранить позиции и доходы на нефтяном рынке посредством поощрения сотрудничества между крупными игроками. Теперь же саудиты полагают, что в сложившихся обстоятельствах разумнее всего поступить прямо противоположным образом: вступить в игру "кто первый струсит" с Москвой и независимой нефтяной индустрией США, рассчитывая на победу", — отмечает обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Реакцию России западные эксперты считают вполне естественной. "Русские сказали, что хотят увидеть полную картину воздействия коронавируса на рынок, прежде чем предпринимать какие-либо меры, — указывает Financial Times. — Однако Москва тоже не прочь испытать на прочность американскую сланцевую индустрию. Санкции, введенные Соединенными Штатами против российских энергетических компаний, включая февральские ограничения на торговое подразделение "Роснефти", а также попытки помешать завершению строительства "Северного потока — 2" разозлили Кремль".
Основатель аналитического портала Zerohedge Тайлер Дарден отмечает, что ОПЕК находится в кризисе уже много лет и от окончательного распада картель до сих пор удерживала только готовность России "оказать услугу в обмен на достижение собственных геостратегических целей". Но бесконечно спасать альянс экспортеров нефти Москва не готова.
"На фоне паники, связанной с пандемией коронавируса, ОПЕК потребовала беспрецедентного сокращения добычи, — продолжает аналитик. — Но в конце концов Россия сказала "нет".
По мнению Дардена, Москва выбрала идеальный момент, чтобы продемонстрировать силу. "Запад безжалостно нападает на Россию за "преступление" быть Россией, — подчеркивает он. — И Кремль наконец нанес ответный удар за недобросовестное поведение США в Иране, Ираке, Сирии, на Украине, в Йемене, Венесуэле, Афганистане. Теперь Путин добьется максимальных уступок от Вашингтона и стран ОПЕК, которые поддерживают воинственную политику США относительно союзников России — Китая, Ирана и Сирии".

Война на истощение

"Развернувшаяся на нефтяном рынке ценовая война — это война на истощение, в которой побеждает не тот, кто мощнее, а тот, кто способен дольше продержаться", — полагает Дэвид Фиклинг из Bloomberg.
С этой точки зрения аналитики признают позиции Саудовской Аравии довольно слабыми. Считается, что саудиты могут добывать нефть с рекордно низкими издержками — около трех долларов на баррель. Однако государственный бюджет страны, основанный на доходах от продажи черного золота, рассчитан на котировки в 85 долларов за баррель. То есть нефтяная отрасль сохранит рентабельность, но страна в целом очень быстро обанкротится.
"Посмотрите на бюджет — и вы поймете, что саудиты гораздо сильнее зависят от цен на нефть, чем Россия или США, — рассуждает Тайлер Дарден. — И они не могут сказать населению, что придется сократить потребление, — начнутся бунты".
"Раздутый бюджет Саудовской Аравии указывает на производителя с очень высокими издержками, то есть одного из наименее устойчивых игроков, — соглашается Дэвид Фиклинг. — К тому же Эр-Рияд принимает участие в разорительном и жестоком военном конфликте в Йемене, а в пятницу, 6 марта, в Саудовской Аравии арестовали несколько членов королевской семьи по подозрению в госизмене".
Комментируя субботнее заявление Saudi Aramco о снижении цен, представитель властей Саудовской Аравии пояснил газете The Wall Street Journal, что это "элемент агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка". Однако пока больше всего от действий Эр-Рияда пострадали американские сланцевики.

Явный фаворит

Акции Chesapeake Energy упали на 27,5%, EOG — на 35%, Continental Resources — на 40%, Diamondback Energy — на 44,6%, Marathon Oil — на 47%, а Apache и мелкие игроки просели более чем на 50%.
"Сланцевый сектор США почти убит. На рынке — кровавая баня. Миллиарды долларов вымыты из капитала", — констатировал ведущий корреспондент по энергетике агентства Bloomberg Жавье Блас.
"Резкое падение цен произошло в сложный момент для американской сланцевой индустрии, — отмечает Financial Times. — Хотя за последнее десятилетие объемы добычи выросли, отрасль до сих пор существует в основном за счет заемных средств. Это делает ее очень уязвимой".
"Ликвидация сланцевой индустрии всерьез начнется в конце года", — уверен Тайлер Дарден.
Не избежали обвала и традиционные нефтегазовые компании: Exxon Mobile подешевел на 12,2%, Chevron — на 15,3%, Occidental Petroleum — на 44%. А акции британской British Petroleum рухнули за день на 20%, побив рекорд десятилетней давности, когда в Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа "Глубоководный горизонт".
Для сравнения — акции российских производителей во вторник снизились на 12-14%. По мнению западных экспертов, именно Россия сегодня лучше всех готова к низким ценам на нефть.
"У российских компаний очень небольшие затраты на добычу, — пишет Тайлер Дарден. — Даже после уплаты налогов точка безубыточности находится в районе двадцати долларов за баррель. Большую часть контрактов на поставку русские сейчас заключают не в долларах, а в рублях, юанях и евро, что уменьшает валютные риски. И эти преимущества сохранятся еще долгие годы".
Попытка «реабилитации» 90-х – кому и зачем это нужно
Действительно, по оценке российского Минфина, ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно, чтобы покрыть потери бюджета от падения нефтяных котировок до 25-30 долларов за баррель в течение шести-десяти лет. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства 9 марта.
"Страны, ввязывающиеся в войны, зачастую рассчитывают на победу через несколько месяцев, но со временем обнаруживают, что противник на самом деле гораздо сильнее, чем они думали, — заключает Дэвид Фиклинг. — Если нынешний кризис ОПЕК+ перерастет в продолжительный конфликт, Москва вряд ли сойдет с дистанции первой".
"Рынки успокоятся через несколько дней, паника утихнет, и о нефтяном кризисе забудут. Но он скоро вернется в более опасной форме. И когда это произойдет, я подозреваю, что уже не Саудовская Аравия или турки прибегут к России с просьбами о спасении, а США и Европа", — предупреждает Тайлер Дарден.

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