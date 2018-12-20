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Война не отнимет у детей праздник: МЧС доставит новогодние подарки в Донбасс
20 декабря 2018, 09:24 • 81 • В мире
84-я колонна МЧС выехала в ДНР и ЛНР. Гуманитарная помощь укомплектована продуктовыми наборами, медикаментами, а также новогодними подарками для детей. Таким образом, война не отнимет у малышей праздник.
84-я колонна МЧС отправилась в Донецкую и Луганскую области. В гуманитарном грузе находятся продуктовые наборы, медицинское оборудование и расходные, помимо этого - новогодние подарки для детей. Несмотря на военное положение и регулярное обстрелы, у детей будет хоть какой-то праздник.
Уже на границе с Украиной, пройдя все проверки, колона разделится на две части. Одна направится в Луганск, другая – в Донбасс.
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