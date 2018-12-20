Война не отнимет у детей праздник: МЧС доставит новогодние подарки в Донбасс

84-я колонна МЧС выехала в ДНР и ЛНР. Гуманитарная помощь укомплектована продуктовыми наборами, медикаментами, а также новогодними подарками для детей. Таким образом, война не отнимет у малышей праздник.

84-я колонна МЧС отправилась в Донецкую и Луганскую области. В гуманитарном грузе находятся продуктовые наборы, медицинское оборудование и расходные, помимо этого - новогодние подарки для детей. Несмотря на военное положение и регулярное обстрелы, у детей будет хоть какой-то праздник.

Уже на границе с Украиной, пройдя все проверки, колона разделится на две части. Одна направится в Луганск, другая – в Донбасс.