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Война не окончена: Противники "Талибана"* затаились в горах
11 сентября 2021, 03:10 • 73 • В мире
В провинции Панджшер, которая ранее отказалась перейти под контроль талибов*, отбиты три района.
За провинцию Панджшер на севере Афганистана продолжаются бои. По информации издания Afghanistan Times, силы сопротивления отбили у талибов* три района - Дара, Абшар и Парьян.
По версии источников газеты, "Талибан"* понёс крупные потери личного состава - уничтожены "десятки боевиков талибов*".
В начале недели представители радикального движения, взявшие власть в Афганистане после бегства президента Ашрафа Гани, объявили, что сопротивление в Панджшере сломлено. Представитель талибов* Забихулла Муджахид объявил, что провинция перешла под контроль новой власти.
Однако в Панджшере заявили, что бои не окончены, не покорившиеся талибам* ушли высоко в горы, а сопротивление переходит к тактике партизанской войны.
По информации ТАСС, интенсивные бои в регионе ещё продолжаются.
* Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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