Война не окончена: Противники "Талибана"* затаились в горах

В провинции Панджшер, которая ранее отказалась перейти под контроль талибов*, отбиты три района.

За провинцию Панджшер на севере Афганистана продолжаются бои. По информации издания Afghanistan Times, силы сопротивления отбили у талибов* три района - Дара, Абшар и Парьян.

По версии источников газеты, "Талибан"* понёс крупные потери личного состава - уничтожены "десятки боевиков талибов*".

В начале недели представители радикального движения, взявшие власть в Афганистане после бегства президента Ашрафа Гани, объявили, что сопротивление в Панджшере сломлено. Представитель талибов* Забихулла Муджахид объявил, что провинция перешла под контроль новой власти.

Однако в Панджшере заявили, что бои не окончены, не покорившиеся талибам* ушли высоко в горы, а сопротивление переходит к тактике партизанской войны.

По информации ТАСС, интенсивные бои в регионе ещё продолжаются.

* Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.