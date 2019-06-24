Война НАТО с Россией: двойственный прогноз Брюсселя

Из недавно опубликованного доклада Оборонного колледжа Североатлантического альянса становится понятно, что натовские военные все-таки рассматривают войну с Россией как возможный вариант. Название этого доклада говорит само за себя: «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО». Вряд ли в Брюсселе опасаются за безопасность прибалтийских республик, но придвинуться вплотную к российским рубежам военные западного блока считают стратегически верным решением.Собственно говоря, весь вышеупомянутый труд посвящен именно тому, что в Прибалтику следует послать еще больше американских войск. Пока балтийские республики недостаточно хорошо защищены, говорится в докладе, «Москва может легко использовать их как плацдарм для разрушения архитектуры безопасности Европы». Особое внимание при этом уделяется тому, что нужно усилить именно передовое присутствие сил НАТО, т.е. разместить предельно возможное число военнослужащих альянса вдоль российских границ.При этом автор документа указывает, что риск военного столкновения с Москвой у Брюсселя минимален, но не учитывать его натовский генералитет, в принципе, не может, так как соответствующая стратегия у блока должна быть на любой вариант развития событий. Хотя забота о безопасности Литвы, Латвии и Эстонии со стороны высокопоставленных представителей НАТО выглядит вторичной, военные блока не перестают вспоминать об этом каждый раз, когда им надо обосновать свое продвижение на Восток.Якобы с этой же благой целью ранее в Конгрессе Соединенных Штатов предлагали кредитовать восточноевропейские страны, входящие в блок, чтобы те могли поменять оружие еще советского образца на натовские аналоги. Иначе, по оценкам американских конгрессменов, такие страны вынуждены до сих пор покупать комплектующие и запасные части у России, впадая в прямую зависимость от Кремля.Общеизвестно, что военная доктрина России сугубо оборонительная. Однако военная элита Старого и Нового света постоянно твердит о «российской угрозе», прикрывая тем самым огромные военные бюджеты своих стран. Согласно экспертному мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, на Западе речи о возможной войне с Россией используются лишь с целью объяснения экспансии НАТО на восток. И доклад про защиту северо-восточной границы НАТО в Прибалтике еще раз доказывает мнение российского министра иностранных дел.