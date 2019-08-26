Война начнется с мины: что предсказали России и США

Профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн предположил, что война между Россией и США может начаться из-за случайного затопления американского корабля в результате подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй Мировой.

«В водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остаются не менее 18 тыс. мин после Второй мировой войны. Они лежат где-то на дне и ждут своего часа.

Нетрудно представить войну между США и Россией, если на учениях затонет одно из американских судов, подорванное на такой мине», — заявил американский эксперт.

По этой причине, считает исследователь, американцы должны радоваться, что Соединенным Штатам запрещено проводить свои авианосцы через турецкие проливы в соответствии с Конвенцией Монтре. Если бы они делали это, то были бы быстро уничтожены ударами с мощных российских дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных комплексов или «смертоносных» российских ракетных катеров, пояснил Голдштейн.

Но далеко не все разделяют такую точку зрения. С ней, в частности, не согласны в самой России. Экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов объяснил НСН, что

война между Россией и США не может начаться из-за подрыва корабля НАТО на мине времен Второй Мировой войны.

«Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину — и пошли! И почему сразу война? Подлодки на Черном море? Откуда им взяться в Черном? Где там маневрировать? Наши подводные корабли всегда идут через Босфор в Средиземное море и дальше. Американские авианосцы просто не дойдут до наших берегов. Это какой-то фантаст, а не военный! Голливуд! Предположения из разряда детских игр. У меня внуки игры разбирают лучше!» — отметил Святашов.

Экс-начальника штаба Черноморского флота возмутили предположения американского эксперта. Он посоветовал исследователю прекратить фантазировать на тему войны с Россией и обратил внимание, что американцы на своей территории не разминировали ни одного вражеского снаряда. «А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море. А насчет победителя… Должен победить разум», — подчеркнул военный.

К тому же, стоит обратить внимание, что истории уже известны случаи, когда корабли подрывались на минах других государств, но конфликтов за этим не следовало.

В частности, такой инцидент имел место 4 апреля 1988 года в Персидском заливе в 65 милях к востоку от Бахрейна. Там американский ракетный фрегат USS Samuel B. Roberts подорвался на иранской якорной гальвано-ударной мине, которая была принята на вооружение российского императорского флота еще в 1908 году. Это тротиловая взрывчатка с массой заряда 115 кг. Мина оставалась на вооружении отечественного флота вплоть до середины 1960-х годов, то есть детонировал очень старый боеприпас. Его маркировка однозначно указала на Иран. Американская сторона решила провести ответную операцию — «Praying Mantis» («Богомол»).

В течение дня авианосная ударная группа во главе с атомным «Энтерпрайзом» осуществляла боевые действия с двумя иранскими фрегатами водоизмещением 1,5 тыс. т каждый, тремя лодками и двумя нефтяными платформами.

Американским военные удалось потопить один ракетный катер и фрегат «Саханд».

Он был поражен тремя противокорабельными ракетами «Гарпун» и четырьмя 454-кг управляемыми бомбами. Второй фрегат Ирана одолеть так и не удалось.

Несмотря на конфликт, крупномасштабная война между США и Ираном все же не началась. В данном вопросе Соединенные Штаты проявили крайнюю сдержанность.