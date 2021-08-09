Война на уничтожение: "Брестская крепость" Лукашенко держится

И был день, и была ночь, и был первый день после выборов президента Белоруссии, который ознаменовался первыми беспорядками... Год назад спокойная Белоруссия стала похожа на Москву начала 90-х, о которых если и вспоминают, то с содроганием.

Печеньки, печеньки! Кому печеньки?

К этому дню готовились не только участники предвыборной гонки. Конечно, такого палева, как раздающая печеньки на майдане Нуланд, западные "доброжелатели" уже не допускали, но режиссура была знакома. Созданный под выборы польскими спецслужбами телеграм-канал NEXTA начал набирать число подписчиков с бешеной скоростью.

И это отнюдь не были боты. NEXTA работал как бывалое информационное агентство. И сколько бы номинальный создатель NEXTA Степан Путило не причитал на каждом углу, что все делалось "на коленках" парочкой энтузиастов, старческие коленки Нуланд всё равно выглядывали из-под шортиков Путило и, как выяснилось позднее, Романа Протасевича. С другой стороны, зачем менять кальку цветных революций, которая только что успешно сработала на Украине?

Благо украинский сценарий в Белоруссии не прокатил и картинка с "автоматизированным" Лукашенко обошла все информагентства. Александр Григорьевич оказался мужчиной с тестикулами – в отличие от украинского коллеги, и сделать из Белоруссии вторую "анти-Россию" не вышло. Война против республики перешла в другое качество. Белоруссию решили брать измором и санкциями. Тоже знакомый вроде сценарий. Не? Может, показалось...

"Ответочка" прилетела

Сейчас Белоруссию стараются задавить экономически. Причём это давление оказывается как с Запада, так и изнутри страны. Тут справедливости ради необходимо отметить, что ситуация в республике действительно неблагоприятная. Помощь России сейчас необходима республике, как никогда раньше, и важно, что эта помощь оказывается своевременно.

Но, как говорится, мужчину делает мужчиной не наличие проблем, а умение с ними справляться. Лукашенко, сбив прошлогодний протест, сейчас держит ситуацию под полным контролем. Люди в республике недовольны, но вот что неприятно удивило, что белорусы в общей своей массе мыслят довольно приземлённо. То есть если сейчас принудительно опустить цены на продукты и понизить тарифы на услуги ЖКХ, то Александр Григорьевич вновь станет отцом народов. Пожалуй, это больше всего задевает белорусов.

И тут не объяснишь, что практически весь "цивилизованный" мир сегодня работает на то, чтобы республика пала, президентом стала Тихановская, а Белоруссия – филиалом Польши. Пока цены в магазине не пойдут вниз, народ продолжит бурчать. Имеют ли на это право белорусы? Безусловно – да. Что в этой ситуации может сделать власть в республике, не знаю. То есть меры указаны выше, но как их добиться в условиях практически полной изоляции – вопрос серьёзного анализа.

Но даже в такой откровенно тяжёлой экономической ситуации президент Белоруссии бьётся. Один пинок литовцам – уже поматросил весь Евросоюз, который начал кричать о "президенте-террористе". Кому как, а по мне эти вопли западных меньшинств звучат как симфония. Хоть у кого-то хватило смелости показать "козу" евродятлам. Кстати, что-то не слышно о терпимости, о которой вещали те же персонажи лет шесть назад, когда они благополучно наводняли Европу "беженцами" с Ближнего Востока, на поверку оказавшимися не столько беженцами, сколько захватчиками. А чего не желаете принимать "беженцев" из Ирака? Ирака, который вы же и разорили. Принимайте, у нас ещё есть, если что.

Анти-Россия и Анти-Европа

Белоруссия вместо светлой задумки западных сил стремительно превратилась в анти-Европу. Иракские пацаны с группами товарищей не без проблем штурмуют литовские кордоны. А вот, например, если полякам предложить то же блюдо? Иракцев не желаете? Как тебе такое, Анджей Дуда?

Вообще, на войне как на войне. А то, что республике объявлена самая настоящая война на уничтожение Белоруссии в том виде, в котором она живёт после распада СССР, сомневаться уже не приходится. Правда, из трёх братьев – России, Белоруссии и Украины – один оказался инвалидом, но это не беда. Побеждает характер, а не оружие. А характера и у русских, и у белорусов хватит на полпланеты. Почему на половину? А зачем американцев баловать? Эти потомки европейских авантюристов пусть в своем яде живут. Люди, половину мира залившие кровью и беспорядками под названием "демократия", давно заслужили "ответку".

Дай Бог нам всем это понять. Война уже не на пороге, война в нашем доме.