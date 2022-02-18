Война на Украине неизбежна? Политолог поделился инсайдом: "Байден звонил, угрожал"

Администрация США уверяет весь мир, что "вторжение" России неминуемо и является лишь вопросом времени, а потому уже готовит новый пакет санкций. Политолог Владимир Васильев считает, что всё решится в ближайшие дни, но не раньше окончания Олимпийских игр в Пекине.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев оценил вероятное развитие событий на Украине и связанные с ним новые санкции американских властей.

"Ситуация очень быстро изменяется. Ну, какое-то время у нас есть. Это время - несколько дней", - заявил эксперт в беседе с Царьградом.

Сегодня мы действительно живём не по дням, а по часам. До конца Олимпиады ничего не произойдёт, я думаю, это совершенно очевидно. И на той неделе, по всей видимости, следует ожидать какого-то события,

- добавил Васильев.

Эксперт полагает, что администрация Белого дома попалась в собственную ловушку. "То есть первая ситуация была: Байден звонил, угрожал вроде бы. Ну, там то ли американцы выдали, то ли это сработало, то ли действительно Россия в какие-то свои собственные игры играет. Но фактически встаёт вопрос: как снять вопрос об этом неминуемом "вторжении", немножечко с повестки дня уйти от него, не выглядя глупым в глазах американского общественного мнения?" - рассудил Васильев.

Тем не менее администрация Байдена, судя по всему, не верит, что Россия постепенно отводит свои войска: напротив, есть сообщения, что ещё семь тысяч солдат появились на границе России и Украины. "То есть пока эту карту администрация не сбрасывает", - пояснил наш собеседник.

Ну, в общем, "да" и "нет" не говорите, чёрное и белое не берите. Ну, будем ждать. Будем ждать конца Олимпиады,

- заключил эксперт.