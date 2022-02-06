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Война на Украине начнётся при одном условии: Автор книги о Путине поделился инсайдом

06 февраля 2022, 10:05  •  156 • Политика
Издатель американского журнала National Interest, автор нашумевшей книги о Владимире Путине и Западе Дмитрий Саймс озвучил единственное условие, при котором война России и Украины может начаться. Он уверен: Москва не станет нападать первой, но дать жёсткий ответ на агрессию способна.
Издатель и генеральный директор National Interest Дмитрий Саймс, в 2015 году издавший нашумевшую книгу "Путин и Запад. Не учите Россию жить!", считает, что есть лишь один сценарий начала войны на Украине, о которой без конца твердят западные СМИ. Он рассказал, что разговаривал с некими представителями политической элиты нашей страны, которые дали ему чёткий ответ по поводу возможного вторжения России на территорию соседней страны.
По словам Саймса, он не услышал ни единого указания на то, что Кремль лелеет какие бы то ни было планы по началу крупномасштабных военных действий "просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и неусилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены". Журналист подчеркнул, что все его собеседники отрицали такой сценарий развития событий.
Тем не менее Россия готова "без колебаний" дать адекватный и решительный ответ на агрессию, добавил Саймс. Он уточнил, что к боевым действиям русские военные перейдут в случае нападения на нашу страну.
Ранее американские чиновники подсчитали, сколько человек погибнет, если Россия нападёт на Украину: число убитых может достичь 85 тысяч человек. При этом Киев будет взят русскими в течение пары дней, уверены эксперты.

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