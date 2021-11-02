Война на пороге: Неонацист Ярош стал советником главкома армии Украины

Известный неонацист, один из лидеров "Правого сектора"* Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ.

О своём назначении Ярош сообщил на личной странице Facebook. По его собственным словам, приказ о назначении был подписан лично генерал-лейтенантом Валерием Заслужным.

Политолог Владимир Корнилов, узнав о назначении Яроша на пост советника главкома ВСУ задался вопросом о возрождении фашизма на Украине. Кроме того, он припомнил угрозу неонациста повесить президента страны Владимира Зеленского "на каком-нибудь дереве на Крещатике".

Автор Telegram-канала "Майор и генерал" уверен, что назначением Яроша на столь ответственный пост Украина "всерьёз решилась на самоликвидацию". По мнению блогера, это абсолютно провальное решение.

"Назначение Яроша может помочь мобилизовать наиболее фанатичную прослойку реваншистов, которую смоет первым же ответным ударом страны - союзника Донбасса", - заявил автор Telegram-канала.

* "Правый сектор" - экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.