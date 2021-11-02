Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Главная / Политика

Война на пороге: Неонацист Ярош стал советником главкома армии Украины

02 ноября 2021, 14:40  •  142 • Политика
Известный неонацист, один из лидеров "Правого сектора"* Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ.
О своём назначении Ярош сообщил на личной странице Facebook. По его собственным словам, приказ о назначении был подписан лично генерал-лейтенантом Валерием Заслужным.
Политолог Владимир Корнилов, узнав о назначении Яроша на пост советника главкома ВСУ задался вопросом о возрождении фашизма на Украине. Кроме того, он припомнил угрозу неонациста повесить президента страны Владимира Зеленского "на каком-нибудь дереве на Крещатике".
Автор Telegram-канала "Майор и генерал" уверен, что назначением Яроша на столь ответственный пост Украина "всерьёз решилась на самоликвидацию". По мнению блогера, это абсолютно провальное решение.
"Назначение Яроша может помочь мобилизовать наиболее фанатичную прослойку реваншистов, которую смоет первым же ответным ударом страны - союзника Донбасса", - заявил автор Telegram-канала.
* "Правый сектор" - экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





142
Источник
Похожие новости
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО нет шансов в Чёрном море
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица"
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите в Глазго
02 ноября 2021, 01:15
Что ждёт Украину без угля из России: Прогноз аналитика
02 ноября 2021, 07:05
Politico показало стянутую к "границе Украины" танковую элиту России. Но промахнулось
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал ро...
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО ...
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица&quo...
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите...
02 ноября 2021, 01:15
Что ждёт Украину без угля из России: Прогноз аналитика
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2021, 19:25
Украинские силовики массово дезертируют в Донбассе. Пропаганда обманула
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
29 октября 2021, 21:25
Десятки русских попали в плен: Как Старомарьевку превратили в концлагерь
30 октября 2021, 18:25
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
26 октября 2021, 17:35
Украина готовит наступление? ВСУ попытались захватить населенный пункт на линии фронта в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.