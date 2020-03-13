Война на Донбассе будет. Или не будет. Спросите Зеленского

Автор:

Гришин Александр

Сразу два события, касающиеся процесса урегулирования конфликта в Донбассе, произошли в минувшую среду. В Минске замглавы администрации президента России Дмитрий Козак встретился и провёл переговоры с главой Офиса президента Украины (ОПУ), аналогом нашей администрации президента, Андреем Ермаком. А в Москве Владимир Путин принял прилетевшего в составе парламентской делегации Украины одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", своего старого знакомого Виктора Медведчука. Обе встречи принесли неожиданные результаты.

Козак уполномочен заявить

После переговоров в Минске в составе Трёхсторонней контактной группы Дмитрий Козак огласил чуть ли не сенсационные результаты: Киев согласился пойти на прямые переговоры с ЛДНР в рамках "нового механизма" в составе ТКГ — некоего "консультационного совета", который должен стать "диалоговой площадкой с участием представителей "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) и сторон конфликта" (Киев, Донецк, Луганск).

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак встретился и провёл переговоры с главой Офиса президента Украины (ОПУ), аналогом нашей администрации президента, Андреем Ермаком. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress

До сих пор все призывы Москвы к Киеву о необходимости прямого диалога между сторонами конфликта оставались тщетными: Киев бурчал, что диалог идёт в подгруппах, а на высоком уровне пытался свести внутренний украинский конфликт к войне между Россией и Украиной. Как будет работать этот совет, кто в него войдёт — всё это будет решаться на следующей встрече ТКГ, намеченной на 25 марта.

"Такой механизм принципиально предварительно согласован, и я очень надеюсь, что на следующем заседании контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон", — объяснил Козак журналистам и больше в подробности не вникал, пояснив, что пока "больше говорить не надо, надо бережно относиться к договорённостям".

Кроме этого, к 25 марта стороны договорились предложить решение ещё как минимум двух важных вопросов из полученного Зеленским в Париже "домашнего задания": конфликтующие стороны должны предоставить списки удерживаемых лиц, подлежащих обмену, а ещё согласовать три новых населённых пункта на линии разграничения для отвода военных. Дополнительно договорились одновременно открыть два новых контрольно-пропускных пункта для двустороннего въезда-выезда между непризнанными республиками и Украиной в населённых пунктах Золотое и Счастье. Обменные списки и адреса трёх новых участков разведения сил ТКГ должна согласовать и утвердить к следующей встрече.

Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком. Фото: kremlin.ru

А в Москве Владимир Путин в тот же день обсуждал с Виктором Медведчуком ещё одно дополнение к "нормандскому формату" . Напомним, что некоторое время тому назад этот вопрос уже вставал, но сейчас, как, наверное, посчитал Владимир Владимирович, для него наступил наиболее актуальный момент.

"Конечно, если парламентарии в России, на Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, — отметил президент России. — Я очень рассчитываю, что у вас это получится, надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины".

"Минск" сдвинулся с места?

Чтобы прояснить ситуацию, как она видится из Киева, Царьград обратился к одному из самых авторитетных украинских политологов, руководителю "Киевского центра политических исследований и конфликтологии" Михаилу Погребинскому.

- Михаил Борисович! Добрый день. Итоги переговоров Козака с Ермаком означают ли, что "Минск" сдвинулся с того места, где последнее время был?

- Для меня эта информация была неожиданной. Надеюсь, что именно это означает, но, не имея какой-то дополнительной информации сейчас, трудно об этом судить. Можно констатировать, я не назову это прорывом, но это какое-то существенное изменение статуса переговорного процесса. Глава администрации президента Украины с замглавы новой администрации президента Российской Федерации о целом ряде таких вещей договорились, о которых не могли договориться с предыдущей командой. И в этом очень существенное продвижение. Насколько это является прорывом, в ближайшее время мы поймём.

Если речь идёт о том, чтобы уже в этом месяце осуществить обмен пленными, то я вполне верю в то, что это будет реализовано. А что касается создания какой-то консультативной группы, которая будет сопровождать процесс выполнения политических обязательств, это очень красиво звучит, но пока неясно, насколько это будет реализовано. Потому что всё, что предшествовало вчерашней встрече, не даёт оснований говорить, что произошло какое-то существенное изменение в отношении поиска путей мирного урегулирования. До вчерашнего дня были неконструктивные заявления украинской стороны о необходимости пересмотра Минских соглашений, и вот эта вся недавняя история — давать Крыму воду, не давать. И всё это выглядело как подготовка к отказу от Минска. Зеленский прямо сказал неделю назад в интервью "Гардиан", что если в течение года не получится, мы будем выходить из Минска. Эта вчерашняя неожиданность действительно заинтересовала меня и тех, кто озабочен всей этой ситуацией. И мы сейчас пытаемся понять, насколько серьёзны эти договорённости.

- Если Киев не нарушит данного Козаку слова, то должны будут начаться прямые переговоры Украины с республиками.

- На самом деле прямые переговоры были всегда, просто они так не назывались. А в данном случае они так называются. Почему были? Потому что в контактной группе они же всё равно разговаривали между собой.

- А на этот раз Зеленский не испугается, как вы думаете? А то как только озвучивается что-то рациональное, так стеной поднимаются радикальные националисты, и президент Украины тут же даёт задний ход. Ведь пойдёт волна со стороны радикалов сейчас после этих новостей?

- Пойдёт. Но, наверное, он к этому готовится. Я надеюсь, что на этот раз не испугается.

Насколько серьёзны договорённости со стороны Киева, покажет ближайшее время. Ведь ещё неделю назад "грозный" Зеленский озвучивал и передавал через третьих лиц, в данном случае английскую прессу, заочный ультиматум, что он отводит для урегулирования в Донбассе год. Фото: Volodymyr Zelensky / Globallookpress

Насколько серьёзны договорённости со стороны Киева, покажет ближайшее время. Ведь ещё неделю назад "грозный" Зеленский озвучивал и передавал через третьих лиц, в данном случае английскую прессу, заочный ультиматум, что он отводит для урегулирования в Донбассе год. Фото: Volodymyr Zelensky / Globallookpress

- А что касается парламентского дополнения к "нормандскому формату"?

- На Украине в этом участвует только одна оппозиционная сила, которую возглавляет Медведчук. Естественно, что она не может принимать решения. Она может только подталкивать, инициировать, объяснять и так далее, играть вспомогательную роль в Минском процессе. Немецкие и французские парламентарии тоже войдут, это понятно, но они тоже будут играть лишь консультативную роль.

Наиболее адекватные политики и эксперты в Киеве надеются на новые договорённости. Наиболее одиозные готовы рвать и метать.

Слово и дело — в согласии или противоречиях

Что так пригорело у Киева, заставив его буквально кинуться в объятия ТКГ в минувшую среду и отойти от традиционного для него "модус операнди" в виде топтания на месте с загадочной ухмылкой и аппетитом не по комплекции? Ведь ещё неделю назад "грозный" Зеленский озвучивал и передавал через третьих лиц, в данном случае английскую прессу, заочный ультиматум, что он отводит для урегулирования в Донбассе год. Причём не от момента интервью, а от прошедшей в декабре встречи в "нормандском формате". Задним числом обнулил (популярное ныне слово. — Прим. авт.). Иначе, мол, выйдет из Минских соглашений и Украину за собой выведет. Очевидно, что Киев не получил одобрения ни от кого по поводу столь радикальных заявлений и намерений, и тут Владимир Александрович осознал, что до апрельского саммита, назначенного в Париже следующим рандеву, осталось всего ничего, а в полученной "домашке" конь не валялся.

Вместе с тем никаких реальных альтернатив у Киева нет. И если Зеленский хочет, чтобы его и дальше воспринимали в качестве главы государства коллеги в Европе, то необходимо кровь из носу сделать хоть часть домашней работы, чтобы попытаться всё же добиться согласия всех сторон на апрельскую встречу под обещания доделать остальное как только, так сразу. Он ещё и не такого наобещает сейчас, а потом, как говорил Ходжа Насреддин, взявшись обучить осла говорить по-человечески за 20 лет, для кого-то из тройки — осла, падишаха и самого Ходжи — вопрос обучения ишака человеческой речи станет неактуальным. Может, даже и выполнит что-нибудь. Уж обмен-то точно можно провести в конце марта — начале апреля. Да и имитировать движение по отводу войск вполне в состоянии.

19 февраля 2020 года. Луганская область. Хозяйка дома Ирина Проницкая (в синей куртке) и местные жители разбирают обломки разрушенного дома после обстрела села Голубовское. Фото: Alexander Rekun / Globallookpress

Однако вряд ли стоит обольщаться по поводу изменившейся политики Киева, а, вернее, его обещаний, в настоящее время. Потому что на словах можно заявлять что угодно, а оценивать надо лишь по делам. Если, конечно, до них дойдёт. Во всяком случае прогнозы о том, что радикалы выступят категорически против, уже начинают сбываться. Ещё до обнародования новых договорённостей "Рух сопротивления капитуляции" устроили акцию протеста под окнами офиса Зеленского.

"По нашей информации, готовится пакет капитулянтских решений, в частности изменения избирательного законодательства для выборов в ОРДЛО осенью… Очевидно, что на наших глазах происходит полномасштабная реализация сценария "Русская весна — 2", — говорится в свежем заявлении этого движения радикалов. — Очень вероятно, что власть намерена использовать ситуацию, которая сложилась в мире с эпидемией коронавируса, для предотвращения протестов против принятия антиукраинских решений. Поэтому требуем от власти воздержаться от циничного принятия предательских решений под прикрытием карантина (который на Украине вводят из-за пандемии коронавируса — Прим. ред.).

Беги, Сивохо, беги!

А националисты, контролируемые главой МВД Украины Арсеном Аваковым, фактически избили советника секретаря Совбеза Украины Сергея Сивохо, сорвав его пресс-конференцию, где тот хотел презентовать "национальную платформу примирения" с Донбассом. Сивохо давно уже вызвал у них зубовный скрежет, говоря о необходимости "возобновить выплаты пенсии старикам на Донбассе", "компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному", а тут буквально на днях он вызвал вспышку ненависти, назвав войну в Донбассе не "агрессией России", а "внутренним конфликтом Украины". И простить такого они ему не могли. Радикалы заранее анонсировали свою акцию на мероприятии, проводимом Сивохо. Они набились в зал и накинулись на чиновника ещё перед началом пресс-конференции.

"Территорию украинскую необходимо отвоёвывать, защищать. Нет политической воли из-за таких клоунов, как вы, враг Украины. Я говорю конструктивно. Я не могу подобрать других слов по отношению к человеку, который враг всего украинского", — начал орать прямо в лицо Сивохо один из них. И тот был вынужден пробираться к выходу через их ряды, скандирующие: "Сепар галимый!", "Таких людей надо выбрасывать на помойку!", "П…уй в Ростов!". При этом его хватали за воротник и пытались толкнуть и поставить подножку. В коридоре им всё-таки удалось к радости всей толпы "уронить" Сивохо. Так что о "примирении" он теперь знает не понаслышке. Характерно, что полиция в этом безобразии не участвовала ни с какой стороны.

Так что Зеленскому, которому наверняка доложили, как встретили его назначенца в СНБО, предстоит решить, имеются ли у него первичные половые признаки мужчины, необходимые для занятия политикой, или же пусть всё плывёт, как непотопляемая субстанция, по течению.

А вот идея с парламентским дополнением к "нормандскому формату" может стать очень перспективной. Как верно заметил Михаил Погребинский, "парламентарии не принимают решения, а смогут оказывать лишь консультативную помощь". Но здесь главнее даже другое — в составе официальной группы делегированные от парламентов своих стран немецкие и французские депутаты смогут увидеть всё своими глазами, оценить позиции сторон и донести информацию об этом до европейских политиков и, главное, их избирателей.

"Проект может стать вспомогательным инструментом для влияния на СМИ и политиков, которые мало понимают, что происходит на Украине. Например, все, кто вникает в суть украинского кризиса, понимают, что стрельба в Донбассе прекратится лишь в случае полного разведения войск. В трёх точках уже развели, и теперь там тихо. Но ведь официальный Киев отказывается от полного разведения войск. На Западе об этом никто толком не знает. И регулярные встречи в парламентском варианте "нормандского формата" могут эту ситуацию постепенно изменить, открыв глаза западным политикам", — немногим ранее объяснил полезность парламентского варианта "нормандского формата" журналистам Михаил Борисович.

С европейской "овцы" хоть шерсти клок.