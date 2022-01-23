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Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России

23 января 2022, 03:40  •  141 • Политика
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, рассуждая о возможной войне Украины с Россией, считает, что она продлится четыре дня. Политический эксперт полагает, что именно Украина может напасть на нашу страну, и даже называет время начала вероятной атаки.
Об угрозе "вторжения" России на Украину на Западе, кажется, не говорит только ленивый. Со стороны США и НАТО одна за другой сыплются угрозы в адрес нашей страны, Незалежную буквально начиняют оружием, обеспечивают военными, Москва же требует письменных гарантий безопасности от Вашингтона и Брюсселя.
На этом фоне командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах дал неутешительный прогноз сроков возможной континентальной войны.
"Я считаю, что война будет, возможно... в следующие 10-20 лет", - цитируют его слова "Дни.ру".
Своё мнение о том, будет ли война, когда она может начаться и как быстро закончится, высказал депутат Госдумы, политический эксперт Анатолий Вассерман.
"Большой войны не будет. Будет много мелких, - выразил публицист свою точку зрения. - Война с Украиной - одна из них".
Причём Вассерман полагает, что именно Украина может напасть на нашу страну. Ориентировочное время начала атаки - конец июля или август текущего года. Впрочем, долго война, по мнению парламентария, не продлится - только четыре дня.
"Я думаю, что война Украины против Российской Федерации будет четырёхдневной, - заявил депутат в интервью, которое он дал "Собеседнику". - Даже не потому, что у России может уйти так много времени, а потому, что высшее руководство РФ решит последовать примеру очень многих выдающихся спортсменов и не бить рекорд сразу на много, а оставить запас для установления новых рекордов".

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