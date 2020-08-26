Война митингов. Сторонники и противники Лукашенко одновременно проводят акции, несмотря на дождь

Противники Лукашенко собрались на площади Независимости. Как видно на снимках с места событий, многие из них прячутся от дождя под зонтами. Милиция через громкоговорители призывает толпу разойтись, напоминая, что митинг несанкционированный, протестующие в ответ кричат: "Уходи!", передаёт "Белорусский партизан".

В то же время поддерживающие действующего президента граждане проводят свой митинг возле Комаровского рынка. Они аплодируют и выкрикивают: "За батьку!".

Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько недель. Они начались после того, как ЦИК страны обнародовал результаты голосования на президентских выборах. Сторонники проигравшего кандидата Светланы Тихановской вышли на улицу, требуя пересчёта голосов. Их сразу же поддержали европейские страны и США. Сам Лукашенко считает, что за белорусским майданом стоят некие внешние силы, которые стремятся раскачать ситуацию в стране, чтобы извлечь из этой политической дестабилизации выгоду для себя.