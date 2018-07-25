Война мистера Трампа. Тарифы в борьбе за справедливость • 113 • Аналитика Торговая война между США и Китаем подходит к кульминации. Страницы крупнейших западных СМИ и телеканалов полны мрачных прогнозов. Да, это война без танков и ракет. Но разрушений не миновать. Китайцы уже проводят «тонкую настройку» экономики.







Мистер Трамп открыто заявил о намерении продолжать торговую войну с КНР. По его словам, которые передал телеканал CNBC, не исключается введение импортных пошлин на полный объём товарной продукции, поставляемой в Соединённые Штаты из КНР. Была озвучена и сумма: более пятисот миллиардов долларов. Слова Трампа воплотятся в дела (а мы знаем, что мистер Трамп в вопросах денег слов на ветер не бросает) в том случае, ежели Поднебесная продолжит свои «действия» против того, что Белый дом застенчиво именует американскими финансовыми «инициативами».





Напомним, месяц назад мистер Трамп обратился к торговому представителю США и попросил расписать перечень китайской продукции на сумму 200 млрд. долларов. Этой группы товаров должны коснуться дополнительные 10-процентные тарифы. Новые пошлины Трамп пообещал ввести при продолжении Поднебесной практики ответных тарифных действий. Это означает, что США (во что свято верует Трамп) могут вводить против конкурентов заградительные пошлины, а конкуренты не могут, потому что ведут себя… несправедливо. А США, как уверяет Трамп, жаждут в мире торговли «справедливости». Поэтому, если Китай «откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на продолжении тех новых тарифов, что были объявлены им недавно» (цитата по CNBC, 18 июня), Вашингтон накажет его дополнительными тарифами.



Ранее, в том же июне, Дональд Трамп объявил о 25-процентном тарифе на китайскую продукцию. На эту «инициативу» последовал ответ Пекина: китайские верхи объявили о введении аналогичного 25-процентного тарифа на американские товары на сумму в 34 млрд. долларов. Ответ был назначен на июль.



К 11 июля администрация Трампа исполнила просьбу босса и подготовила новый список товаров из Китая, подлежащих обложению. На 200 млрд. долл.



Заметим, сегодня стороны в «военных действиях» достаточно осторожны: пока каждая страна обложила доптарифами продукцию на сумму в 34 миллиарда долларов.



Но теперь Трамп снова недоволен и называет новую сумму. Подобными суммами оперируют не только финансисты, но и астрономы. Уж больно велики те миллиарды!



Американский президент объявил о крупнейшей наступательной операции на фронте торговой войны.



В интервью CNBC от 19 июля мистер Трамп сообщил, что «готов» обложить тарифами все китайские товары, ввозимые в США. На всю сумму — более 505 миллиардов долларов.



Президент Дональд Трамп настаивает: он готов установить тарифы на любой китайский товар, импортируемый в США, если возникнет такая необходимость. «Я готов дойти до пятисот!» — бросил президент в интервью.



Сумма взята не с потолка. Согласно официальной американской статистике, китайский импорт в США в 2017 году составил 505,5 млрд. долларов. А вот экспорт куда ниже: США экспортируют в КНР товаров на сумму в 129,9 млрд. долл.



Комментируя продолжение тарифной войны, президент США по-прежнему указывает на кражу китайцами американских технологий, а также настаивает на том, что Пекин должен предоставить США тарифные льготы. Предпринимая действия против Поднебесной, Трамп считает, что поступает во благо своей страны. И речь не о политике. «Я не делаю этого для политики, я поступаю так, чтобы сделать правильные вещи для своей страны», — отметил Трамп, упомянув разрыв в торговом балансе между двумя государствами и указав, что не преследует каких-либо недоброжелательных целей в отношении Китая. И добавил: «Я не хочу, чтобы они боялись, я хочу, чтобы они преуспели… Мне очень нравится президент Си, но это [то, что он сделал] было очень несправедливо».



Китай тотчас обнародовал «новые меры по содействию росту в условиях неопределённости в торговле», пишет «Bloomberg».



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Кадр: Bloomberg Кадр: Bloomberg



Внутри страны эти меры называются «пакетом целенаправленной политики для повышения внутреннего спроса». Появление «пакета» связывается правительством с ростом торговой напряжённости, которая угрожает ухудшить экономическую ситуацию в стране.



На заседании Государственного совета в Пекине было принято решение сформировать более гибкий ответ на «внешние неопределённости», нежели было предусмотрено ранее путём ужесточения бюджета в текущем году.



Отныне бюджетно-налоговая политика будет «более активной» и будет лучше координироваться с финансовой политикой. Поскольку экономические последствия тарифной войны с США до сих пор неясны, а конца торговому спору не предвидится, китайские политики потянули за некие «рычаги» в надежде стабилизировать неустойчивую экономику.



Пока Пекин не прибегает к широкомасштабному стимулированию или широкому смягчению денежно-кредитной политики. И эксперты не считают, что грядёт разворот политики. Однако «более тонкой настройки» не миновать, отмечает Ларри Ху («Macquarie Securities», Гонконг).



Официальной смены «разумной и нейтральной» политики китайского центрального банка не заявлено. Но шаги, озвученные властями в последние дни, указывают на то, что официальные лица обеспокоены ситуацией с ростом тарифной напряжённости. И на фоне торговых конфликтов с США уже осуществлено рекордное вливание средств в банки. Публикация новых руководящих принципов для управления активами тоже не выглядит случайной.



«Блумберг» напоминает и о некотором «проседании» темпов китайской экономики. Во втором квартале 2018 г. экономика КНР выросла на 6,7 процента, что является самым медленным показателем роста с 2016 года. Ожидается, что в этом году рост замедлится до 6,5 процента. Не верьте, банки не заплатят. Платить придётся вкладчикам



Госсовет также призвал к более быстрому росту инвестиций и устойчивому финансированию местных инвестиционных проектов.



Лу Тинг, ведущий экономист «Nomura Holdings Inc» (Гонконг) сказал изданию, что Пекин, очевидно, «полностью изменил свою политическую позицию — от первоначального сокращения доли заёмных средств в сторону фискальных стимулов, которые будут подкреплены смягчением денежно-кредитной и кредитной ситуации».



В данной ситуации Поднебесная считает одним из приоритетов предоставление дополнительных налоговых льгот (в размере 65 млрд. юаней, или 9,6 млрд. долл.) компаниям, которые тратятся на НИОКР. Кроме того, предлагается ослабить ограничения на выпуск банковских облигаций малыми фирмами. Частные инвестиции должны наращиваться внутри страны путём внедрения проектов в области транспорта, газоснабжения и телекоммуникаций. Что касается власти, то местным органам велено стремиться к более эффективному расходованию неиспользованных бюджетных средств.



Совокупно меры направлены на ускорение реализации необходимых экономике проектов, облегчение строительства и планирования в отношении тех крупных проектов, что будут соответствовать целям развития и общественному спросу. Особое внимание руководство КНР обратит на фундаментальные исследования и прорывы в сферах основных технологий.



* * *



В итоге Китай не просто готовится ответить Соединённым Штатам тарифной политикой. Китай готовится стать первой экономикой мира — такой, перед которой былому гегемону придётся отступить.



Старый мистер Трамп и ястребы, за ним стоящие, такого экономического и стратегического поворота принять не могут. Им подавай старый добрый мир, где Вашингтон раздаёт ценные указания, а остальные государства, как марионетки, кивают.



Однако «старый добрый мир» остался в XX веке. Поднебесная не заявит вдруг, что сдаётся, что согласна выполнить волю белого господина. Когда-то американский бизнес сам привёз производства и технологии на Тайвань и в Китай. В погоне за дешевизной труда, ростом продаж и новой прибылью. Но за прибылью последовал и убыток (см. выше показатели торгового баланса КНР и США). Убыток уже не на уровне фирм, а на уровне государства. Точнее, не убыток, а хронический финансовый провал. Разные устройства, напичканные технологиями, а заодно штаны, пластмассу и сталь, теперь ввозят в США китайцы. На 505,5 млрд. долл. в год. Да, астрономия. Да, у США дефицит торгового баланса с КНР. Да, Трамп и финансовые круги в отчаянии и взывают к «справедливости».



Почему же? Да потому, что больше им ничего не остаётся. За США нет уже былой экономической силы, а значит, нет и былого экономического влияния в мире.



И в Пекине, где стремятся ускоренно переориентировать часть экономики на внутренний спрос, прекрасно понимают, что США в торговой войне не выиграют. Просто потому, что в торговых войнах победителей не бывает. Политика КНР направлена на сглаживание вероятных последствий от грядущих тарифов Трампа. Как будет сглаживать последствия от торговой войны для родной экономики мистер Трамп, неизвестно. Наверное, расскажет своему народу об очередной несправедливости. Мистер Трамп открыто заявил о намерении продолжать торговую войну с КНР. По его словам, которые передал телеканал CNBC, не исключается введение импортных пошлин на полный объём товарной продукции, поставляемой в Соединённые Штаты из КНР. Была озвучена и сумма: более пятисот миллиардов долларов. Слова Трампа воплотятся в дела (а мы знаем, что мистер Трамп в вопросах денег слов на ветер не бросает) в том случае, ежели Поднебесная продолжит свои «действия» против того, что Белый дом застенчиво именует американскими финансовыми «инициативами».Напомним, месяц назад мистер Трамп обратился к торговому представителю США и попросил расписать перечень китайской продукции на сумму 200 млрд. долларов. Этой группы товаров должны коснуться дополнительные 10-процентные тарифы. Новые пошлины Трамп пообещал ввести при продолжении Поднебесной практики ответных тарифных действий. Это означает, что США (во что свято верует Трамп) могут вводить против конкурентов заградительные пошлины, а конкуренты не могут, потому что ведут себя… несправедливо. А США, как уверяет Трамп, жаждут в мире торговли «справедливости». Поэтому, если Китай «откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на продолжении тех новых тарифов, что были объявлены им недавно» (цитата по CNBC, 18 июня), Вашингтон накажет его дополнительными тарифами.Ранее, в том же июне, Дональд Трамп объявил о 25-процентном тарифе на китайскую продукцию. На эту «инициативу» последовал ответ Пекина: китайские верхи объявили о введении аналогичного 25-процентного тарифа на американские товары на сумму в 34 млрд. долларов. Ответ был назначен на июль.К 11 июля администрация Трампа исполнила просьбу босса и подготовила новый список товаров из Китая, подлежащих обложению. На 200 млрд. долл.Заметим, сегодня стороны в «военных действиях» достаточно осторожны: пока каждая страна обложила доптарифами продукцию на сумму в 34 миллиарда долларов.Но теперь Трамп снова недоволен и называет новую сумму. Подобными суммами оперируют не только финансисты, но и астрономы. Уж больно велики те миллиарды!Американский президент объявил о крупнейшей наступательной операции на фронте торговой войны.В интервью CNBC от 19 июля мистер Трамп сообщил, что «готов» обложить тарифами все китайские товары, ввозимые в США. На всю сумму — более 505 миллиардов долларов.Президент Дональд Трамп настаивает: он готов установить тарифы на любой китайский товар, импортируемый в США, если возникнет такая необходимость. «Я готов дойти до пятисот!» — бросил президент в интервью.Сумма взята не с потолка. Согласно официальной американской статистике, китайский импорт в США в 2017 году составил 505,5 млрд. долларов. А вот экспорт куда ниже: США экспортируют в КНР товаров на сумму в 129,9 млрд. долл.Комментируя продолжение тарифной войны, президент США по-прежнему указывает на кражу китайцами американских технологий, а также настаивает на том, что Пекин должен предоставить США тарифные льготы. Предпринимая действия против Поднебесной, Трамп считает, что поступает во благо своей страны. И речь не о политике. «Я не делаю этого для политики, я поступаю так, чтобы сделать правильные вещи для своей страны», — отметил Трамп, упомянув разрыв в торговом балансе между двумя государствами и указав, что не преследует каких-либо недоброжелательных целей в отношении Китая. И добавил: «Я не хочу, чтобы они боялись, я хочу, чтобы они преуспели… Мне очень нравится президент Си, но это [то, что он сделал] было очень несправедливо».Китай тотчас обнародовал «новые меры по содействию росту в условиях неопределённости в торговле», пишет «Bloomberg».Внутри страны эти меры называются «пакетом целенаправленной политики для повышения внутреннего спроса». Появление «пакета» связывается правительством с ростом торговой напряжённости, которая угрожает ухудшить экономическую ситуацию в стране.На заседании Государственного совета в Пекине было принято решение сформировать более гибкий ответ на «внешние неопределённости», нежели было предусмотрено ранее путём ужесточения бюджета в текущем году.Отныне бюджетно-налоговая политика будет «более активной» и будет лучше координироваться с финансовой политикой. Поскольку экономические последствия тарифной войны с США до сих пор неясны, а конца торговому спору не предвидится, китайские политики потянули за некие «рычаги» в надежде стабилизировать неустойчивую экономику.Пока Пекин не прибегает к широкомасштабному стимулированию или широкому смягчению денежно-кредитной политики. И эксперты не считают, что грядёт разворот политики. Однако «более тонкой настройки» не миновать, отмечает Ларри Ху («Macquarie Securities», Гонконг).Официальной смены «разумной и нейтральной» политики китайского центрального банка не заявлено. Но шаги, озвученные властями в последние дни, указывают на то, что официальные лица обеспокоены ситуацией с ростом тарифной напряжённости. И на фоне торговых конфликтов с США уже осуществлено рекордное вливание средств в банки. Публикация новых руководящих принципов для управления активами тоже не выглядит случайной.«Блумберг» напоминает и о некотором «проседании» темпов китайской экономики. Во втором квартале 2018 г. экономика КНР выросла на 6,7 процента, что является самым медленным показателем роста с 2016 года. Ожидается, что в этом году рост замедлится до 6,5 процента.Госсовет также призвал к более быстрому росту инвестиций и устойчивому финансированию местных инвестиционных проектов.Лу Тинг, ведущий экономист «Nomura Holdings Inc» (Гонконг) сказал изданию, что Пекин, очевидно, «полностью изменил свою политическую позицию — от первоначального сокращения доли заёмных средств в сторону фискальных стимулов, которые будут подкреплены смягчением денежно-кредитной и кредитной ситуации».В данной ситуации Поднебесная считает одним из приоритетов предоставление дополнительных налоговых льгот (в размере 65 млрд. юаней, или 9,6 млрд. долл.) компаниям, которые тратятся на НИОКР. Кроме того, предлагается ослабить ограничения на выпуск банковских облигаций малыми фирмами. Частные инвестиции должны наращиваться внутри страны путём внедрения проектов в области транспорта, газоснабжения и телекоммуникаций. Что касается власти, то местным органам велено стремиться к более эффективному расходованию неиспользованных бюджетных средств.Совокупно меры направлены на ускорение реализации необходимых экономике проектов, облегчение строительства и планирования в отношении тех крупных проектов, что будут соответствовать целям развития и общественному спросу. Особое внимание руководство КНР обратит на фундаментальные исследования и прорывы в сферах основных технологий.* * *В итоге Китай не просто готовится ответить Соединённым Штатам тарифной политикой. Китай готовится стать первой экономикой мира — такой, перед которой былому гегемону придётся отступить.Старый мистер Трамп и ястребы, за ним стоящие, такого экономического и стратегического поворота принять не могут. Им подавай старый добрый мир, где Вашингтон раздаёт ценные указания, а остальные государства, как марионетки, кивают.Однако «старый добрый мир» остался в XX веке. Поднебесная не заявит вдруг, что сдаётся, что согласна выполнить волю белого господина. Когда-то американский бизнес сам привёз производства и технологии на Тайвань и в Китай. В погоне за дешевизной труда, ростом продаж и новой прибылью. Но за прибылью последовал и убыток (см. выше показатели торгового баланса КНР и США). Убыток уже не на уровне фирм, а на уровне государства. Точнее, не убыток, а хронический финансовый провал. Разные устройства, напичканные технологиями, а заодно штаны, пластмассу и сталь, теперь ввозят в США китайцы. На 505,5 млрд. долл. в год. Да, астрономия. Да, у США дефицит торгового баланса с КНР. Да, Трамп и финансовые круги в отчаянии и взывают к «справедливости».Почему же? Да потому, что больше им ничего не остаётся. За США нет уже былой экономической силы, а значит, нет и былого экономического влияния в мире.И в Пекине, где стремятся ускоренно переориентировать часть экономики на внутренний спрос, прекрасно понимают, что США в торговой войне не выиграют. Просто потому, что в торговых войнах победителей не бывает. Политика КНР направлена на сглаживание вероятных последствий от грядущих тарифов Трампа. Как будет сглаживать последствия от торговой войны для родной экономики мистер Трамп, неизвестно. Наверное, расскажет своему народу об очередной несправедливости. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 113 Источник Похожие новости Так что с теми, кто дожил? В предвкушении осеннего каннибализма Уроки Буша. Искать спасения в Америке

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