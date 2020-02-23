Война миров

Трём сильнейшим армиям мира, похоже, предстоит помериться силами. Пентагон начал подготовку к «боевым действиям высокой интенсивности» в Африке «против потенциально мощного врага», сообщает телеканал France 24. «Потенциально мощных врагов» у Вашингтона на Чёрном континенте всего два – это Москва и Пекин. О подготовке к войне объявил накануне и командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье. Повоюем?

Американцы настроены более чем серьёзно, отметил Клутье в интервью газете минобороны США Stars and Stripes. Их раздражает, что Москва и Пекин, прибирая к рукам африканские богатства, закрепляют своё доминирующее положение, «помечая» свой ареал военными базами. Китайцы обосновались в Джибути, а россияне пошли ещё дальше, одновременно обустраивая свои базы не только в Цент­ральной Африке, Судане и в Египте, но и в Эритрее, Сомалиленде и Ливии.

А Мавритания, Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад готовы хоть завтра разместить на своей территории российские военные объекты. Почему африканцы так настойчиво зазывают к себе российских военных? Тут всё просто: перед глазами у них сирийский пример. Российская армия действует эффективно, избегая массовой бойни, при этом всегда добиваясь цели. К тому же россияне в отличие от других иностранных военных не стремятся доминировать, довольствуясь, как правило, малым. Тут – алмазные копи, там – нефтяные вышки, но без типичного в таких случаях для янки нахрапа. И это подкупает местные власти, как в Сирии, так и в Африке. Помните, как в прошлом году в Судане случился переворот? Западная пресса судачила, что уж теперь-то российских военных оттуда погонят и не видать Москве базы в Порт-Судане как своих ушей. И что же? Вот кусок из февральского интервью нашего посла в Хартуме Владимира Желтова. «Связи наших стран в военной и военно-технической областях носят давний и прочный характер. В стране не первый год работают российские военные специалисты. Что касается конкретных договорённостей, то это дело военных, которые ведут предметный, далёкий от публичности разговор с учётом первоочередных потребностей суданской стороны. К таковым комплексы С-400, как мы понимаем, не относятся». Ну, может, и относятся, но дело-то «далёкое от публичности», сами понимаете. Так что государственные перевороты сути происходящего никак не меняют. И американцев такой поворот не может не раздражать. Вся их стратегия – коту под хвост!

Война на чужой территории

Новой стратегии у Вашингтона, правда, нет и в помине, зато есть новая тактика, и о ней накануне поведал France 24. Раньше Пентагон действовал так: в интересующих Америку странах отбирал годный к службе африканский молодняк, завозил туда своих военспецов, и те муштровали аборигенов до нужной кондиции. Затем отбирали лучших и увозили их доучивать в США. Таким образом в целом ряде африканских стран формировалась военная элита, а зачастую одновременно и политическая – учитывая, какую роль там играют военные. Но со временем эта тактика перестала работать. Неблагодарные африканцы, постигнув военную мудрость за океаном и занимая высокие посты, начинали поглядывать в сторону Москвы и Пекина. И добро бы речь шла о странах, испытавших на себе влияние коммунистической идеологии. Но, к изумлению американцев, с россиянами и китайцами стали заигрывать их самые надёжные вотчины.

Так вот, о новой тактике американцев. Отныне они больше не станут вбухивать деньги в обучение аборигенов. Вместо этого Пентагон намерен разместить в ряде стран Африки свой собственный военный контингент численностью от 20 до 50 тыс. штыков (пока их чуть более тысячи). Вот они-то и будут готовиться к «войне с крупным противником». Расчёт на то, что Москва и Пекин испугаются и умерят свои аппетиты. Но что в нашей стране, что в Китае никто давать заднюю не собирается. Объяснение простое. Все видели, как «эффективно» американские солдаты действуют в Ираке и Афганистане. Причём даже годы спустя опыт на них не снисходит. Возможно, всё дело в слишком быстрой ротации. Но ведь и у русских в Сирии тоже нередки ротации. А эффективность высокая. Вообще, у кадровых военных издавна считается, что воевать по большому счёту умеют лишь русские, немцы и англичане. Так что сворачивать африканскую экспансию ни Москва, ни Пекин не станут. И в этом опасность. Ведь и американцы включать заднюю не собираются. Не далее как 10 февраля президент США Дональд Трамп заверил, что в военном бюджете «значительное количество средств» зарезервировано именно на противодействие России и Китаю. Наши страны, по словам Трампа, две основные угрозы безопасности США. И, как подтверждает генерал Клутье, противодействие на сей раз будет не только политическим, но и военным. Воевать непосредственно с Россией и Китаем тем не менее не с руки, но можно вполне «закуситься» где-нибудь на чужой территории, где присутствуют интересы и Америки, и России, и Китая. И такой плацдарм – Африка.

По теме 1849 В Китае уверены, что США защищают лишь свои интересы на Ближнем Востоке Глава МИД КНР заявил, что Китай прилагает все усилия, чтобы внести свой вклад в безопасность и стабильность на Ближнем Востоке в соответствии с резолюциями ООН.

Прадед «ихтамнетов»

Подобное, к слову, случается не впервые. В конце XIX века в Африке так «закусились» русские и французы. А было так: пензенский мещанин Николай Ашинов, как тогда говорили, искатель приключений, а говоря по правде, тайный эмиссар Петербурга, «завербовал» абиссинского негуса Иоанна и начал экспансию в Восточной Африке. В декабре 1888 года из Одессы в направлении Таджурского залива вышел корабль «Корнилов» со 150 «ихтамнетами» на борту. По документам это были обычные мещане, а на самом деле добровольцы, терские казаки. На территории современной Джибути, а тогда французского Сомали, появился форт Новая Москва, над которым казаки подняли российский флаг. Против горст­ки «ихтамнетов» французы не церемонясь выдвинули целую флотскую эскадру с крейсером и канонерками. Силы были неравными, и русские после предпринятого французами артобстрела подняли белый флаг. Разумеется, к российско-французской вой­не инцидент не привёл, Ашинова с его казаками вернули на родину целыми и невредимыми. Но история, как известно, развивается по спирали. За полтора столетия российские «ихтамнеты» изрядно поднабрались опыта. К тому же в Африке действовать будут не только они, но и кадровые военные. В Центральной Африке, Судане и Египте – это как минимум. И не исключено, что американскому 50-тысячному контингенту придётся противостоять силе как минимум вдвое большей. Это не считая китайцев и наших «добровольцев», не имеющих отношения к Минобороны. Силы могут оказаться неравными.

КСТАТИ Нынче в Африке всё настолько запутанно, горячо и взрывоопасно, что появление сторонних игроков, грезящих срубить дивиденды на предвоенной ситуации, встречают в штыки абсолютно все. Вот и президент Турции Эрдоган, желая поучаствовать в ливийском переделе, пока остаётся ни с чем – против военного присутствия Анкары единым фронтом выступили оппонирующие друг другу Рим, Париж и Москва. Сожжённый турецкий военный корабль – как «воронья слободка», которую невесть кто поджёг, но которая не могла не сгореть.

Генерала Клутье это тревожит. Но в своём интервью он отмечает, что вынужден исполнять приказ Трампа. Клутье, кстати, говорит довольно разумные вещи. Что у американцев в Африке, по сути, нет ни налаженной логистики, ни военных складов, а вести боевые действия, рискуя в любой момент остаться без топлива, боеприпасов и продовольствия, не говоря о медицинской помощи, это, знаете ли, чревато. При этом Клутье отмечает, что у русских с китайцами и логистика налажена, и склады набиты боеприпасами и запчастями, и военные госпитали действуют, причём стационарные, а не полевые (и когда только оборудовать успели?!). А всё потому, что российские военные «заходят» в Африку обстоятельно, устраиваясь там надолго. В Египте вопрос о российской военной базе решается пятый год, при этом там уже строятся объекты инфраструктуры, хотя об этом никто не кричит. Поговаривают, что в Судане наше Минобороны на обустройство не потратило ни копейки, а всю инфраструктуру для «военно-технического сотрудничества», пользуясь терминологией нашего посла, возвели российские бизнесмены, допущенные к тамошним недрам. Посол, кстати, об этом говорит почти открытым текстом, хотя и напускает дыму: «Интерес российского бизнеса к Судану можно понять. Эта страна располагает значимым запасом природных ресурсов, особое место – золото. В свою очередь, российские компании располагают значительными средствами для инвестирования. Любой бизнес любит стабильность и предсказуемость как условие для долгосрочных капиталовложений». Вот и вся схема: российские предприниматели за свой кошт строят интересующие военных объекты инфраструктуры, а военные взамен охраняют поляну. Симбиоз. Дёшево и сердито, и всем выгодно. Американцы, правда, страдают – они так пока не умеют. Китайцы в Джибути, к слову, действуют точно так же, как мы.

По теме 1734 Трамп обсудил с Меркель развитие ситуации на Ближнем Востоке и в Ливии В сообщении Белого дома сказано, что Дональд Трамп обсудил с Ангелой Меркель вопросы обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке и Ливии, а также ряд двусторонних тем.

НАТО Америке не поможет

Возникает, правда, в этой связи один непраздный вопрос. Допустим, в Вашингтоне и вправду решат повоевать с нами в Африке. Но не придётся ли российским и китайским военным противостоять в таком случае не США, а целому блоку НАТО? Между прочим, мы с партнёрами в Африке затоптали поляну не столько американцам, сколько французам. Ведь и Джибути, и ЦАР – это были их исконные зоны интересов. А с недавних времён мы ещё и в регионе Сахель «прописались», а это всё равно что топтаться у Парижа на заднем дворе. Мали и Мавритания – золотые прииски, а Чад и Нигер, помимо золота и редкоземельных металлов, это ещё и урановые рудники. При этом полгода назад глава секретариата региона Сахель объявил, что российское военное присутствие в регионе – решённый вопрос. А поскольку наши военные по Африке сами по себе от нечего делать не шастают, понятное дело, что их задача – прикрыть тыл российским предпринимателям, теснящим французов в их вотчине. Но французы, как справедливо указал глава «сахельской пятёрки» Маман Самбо Сидику, «не справляются с угрозами терроризма», и остаётся одно – уповать на Россию. А теперь посмотрим на карту. Сахель простирается с запада на восток африканского континента – это чуть севернее линии африканского присутствия России (Судан – ЦАР – Ангола). Ещё севернее – Ливия, где у нас пока тоже всё хорошо и есть тенденция, что совсем скоро станет ещё лучше. Об этом наперебой трубит западная пресса, а недавно написала и New York Times: мол, пока итальянцы с французами не могут договориться о будущем Ливии, Россия для себя всё, что надо, уже застолбила. А рядом Египет, и если с нашей тамошней базой Сиди-Баррани полной ясности пока нет, то кое-что проясняется касательно недавно – всего месяц назад – введённой в эксплуатацию базы Беренис на Красном море – крупнейшего военного объекта в Северной Африке. Там и склады, и стационарный госпиталь, и аэродром, и военный порт – всё в одном флаконе. Казалось бы, при чём здесь Минобороны России? Вроде бы ни при чём. Но вот эмиратские издания пишут, что инфраструктуру базы сегодня никто, кроме россиян, не использует. А уж военные ли это, или «добровольцы», или и вовсе «искатели приключений», как Ашинов с его терскими казаками, кто же нам скажет?

Так вот о НАТО. Надысь командование блока наотрез отказалось поддержать Турцию в Идлибе. А чуть раньше, когда турки вознамерились восстановить территориальную целостность Ливии в ущерб симпатичному маршалу Хафтару, точно так же отказалось поддержать их и там. Блок блоком, а воевать вместе – увольте. И Анкара проглотила, ведь альянс – он не военный, а военно-политический. В чём разница, спросите у президента Эрдогана, он теперь это знает лучше всех. Так что если американцы продолжают наивно надеяться, что если в Африке что-то пойдёт не так, то им протянут руку европейские партнёры по блоку, их ждут неприятные сюрпризы. Сказано же: «Страны НАТО не поддержат активацию пятой статьи устава из-за гибели турецких военных в Идлибе». А погибнут американцы – будет то же самое. Впрочем, в будущей кровавой постановке африканского театра военных действий могут схлестнуться и невоенные. У Америки достаточно своих «ихтамнетов» из ЧВК. А раз так, то на потери плевать – и им и нам. Так, издержки политического противостояния. Мы, кстати, знаем, сколько наших «ихтамнетов» полегло в Сирии? Вот то-то и оно, что не знаем. «Жертв нет». У нас был Афганистан – закончилось дело крахом СССР. А у американцев был Вьетнам – и тоже могло плохо закончиться (импичмент Никсона должен был послужить началом, а затем разразился экономический кризис, и если бы не Рейган, мало бы янки не показалось, было бы нынче несколько Америк). Так что сообщать о том, сколько погибло военных, не с руки ни нам, ни нашим потенциальным противникам. А погибшие невоенные – они как бы не в счёт. «Ихтамнет»!