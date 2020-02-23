Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп пожелал примирения России и Украины
«Эрдоган отправляет турецких солдат на убой»
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Т...
В ЕС не смогли принять бюджет на 2021 – 2027 годы
Главная / Аналитика

Война миров

23 февраля 2020, 19:54  •  73 • Аналитика
Трём сильнейшим армиям мира, похоже, предстоит помериться силами. Пентагон начал подготовку к «боевым действиям высокой интенсивности» в Африке «против потенциально мощного врага», сообщает телеканал France 24. «Потенциально мощных врагов» у Вашингтона на Чёрном континенте всего два – это Москва и Пекин. О подготовке к войне объявил накануне и командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье. Повоюем?
Американцы настроены более чем серьёзно, отметил Клутье в интервью газете минобороны США Stars and Stripes. Их раздражает, что Москва и Пекин, прибирая к рукам африканские богатства, закрепляют своё доминирующее положение, «помечая» свой ареал военными базами. Китайцы обосновались в Джибути, а россияне пошли ещё дальше, одновременно обустраивая свои базы не только в Цент­ральной Африке, Судане и в Египте, но и в Эритрее, Сомалиленде и Ливии.
А Мавритания, Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад готовы хоть завтра разместить на своей территории российские военные объекты. Почему африканцы так настойчиво зазывают к себе российских военных? Тут всё просто: перед глазами у них сирийский пример. Российская армия действует эффективно, избегая массовой бойни, при этом всегда добиваясь цели. К тому же россияне в отличие от других иностранных военных не стремятся доминировать, довольствуясь, как правило, малым. Тут – алмазные копи, там – нефтяные вышки, но без типичного в таких случаях для янки нахрапа. И это подкупает местные власти, как в Сирии, так и в Африке. Помните, как в прошлом году в Судане случился переворот? Западная пресса судачила, что уж теперь-то российских военных оттуда погонят и не видать Москве базы в Порт-Судане как своих ушей. И что же? Вот кусок из февральского интервью нашего посла в Хартуме Владимира Желтова. «Связи наших стран в военной и военно-технической областях носят давний и прочный характер. В стране не первый год работают российские военные специалисты. Что касается конкретных договорённостей, то это дело военных, которые ведут предметный, далёкий от публичности разговор с учётом первоочередных потребностей суданской стороны. К таковым комплексы С-400, как мы понимаем, не относятся». Ну, может, и относятся, но дело-то «далёкое от публичности», сами понимаете. Так что государственные перевороты сути происходящего никак не меняют. И американцев такой поворот не может не раздражать. Вся их стратегия – коту под хвост!
Война на чужой территории
Новой стратегии у Вашингтона, правда, нет и в помине, зато есть новая тактика, и о ней накануне поведал France 24. Раньше Пентагон действовал так: в интересующих Америку странах отбирал годный к службе африканский молодняк, завозил туда своих военспецов, и те муштровали аборигенов до нужной кондиции. Затем отбирали лучших и увозили их доучивать в США. Таким образом в целом ряде африканских стран формировалась военная элита, а зачастую одновременно и политическая – учитывая, какую роль там играют военные. Но со временем эта тактика перестала работать. Неблагодарные африканцы, постигнув военную мудрость за океаном и занимая высокие посты, начинали поглядывать в сторону Москвы и Пекина. И добро бы речь шла о странах, испытавших на себе влияние коммунистической идеологии. Но, к изумлению американцев, с россиянами и китайцами стали заигрывать их самые надёжные вотчины.
Так вот, о новой тактике американцев. Отныне они больше не станут вбухивать деньги в обучение аборигенов. Вместо этого Пентагон намерен разместить в ряде стран Африки свой собственный военный контингент численностью от 20 до 50 тыс. штыков (пока их чуть более тысячи). Вот они-то и будут готовиться к «войне с крупным противником». Расчёт на то, что Москва и Пекин испугаются и умерят свои аппетиты. Но что в нашей стране, что в Китае никто давать заднюю не собирается. Объяснение простое. Все видели, как «эффективно» американские солдаты действуют в Ираке и Афганистане. Причём даже годы спустя опыт на них не снисходит. Возможно, всё дело в слишком быстрой ротации. Но ведь и у русских в Сирии тоже нередки ротации. А эффективность высокая. Вообще, у кадровых военных издавна считается, что воевать по большому счёту умеют лишь русские, немцы и англичане. Так что сворачивать африканскую экспансию ни Москва, ни Пекин не станут. И в этом опасность. Ведь и американцы включать заднюю не собираются. Не далее как 10 февраля президент США Дональд Трамп заверил, что в военном бюджете «значительное количество средств» зарезервировано именно на противодействие России и Китаю. Наши страны, по словам Трампа, две основные угрозы безопасности США. И, как подтверждает генерал Клутье, противодействие на сей раз будет не только политическим, но и военным. Воевать непосредственно с Россией и Китаем тем не менее не с руки, но можно вполне «закуситься» где-нибудь на чужой территории, где присутствуют интересы и Америки, и России, и Китая. И такой плацдарм – Африка.
По теме
1849
В Китае уверены, что США защищают лишь свои интересы на Ближнем Востоке
Глава МИД КНР заявил, что Китай прилагает все усилия, чтобы внести свой вклад в безопасность и стабильность на Ближнем Востоке в соответствии с резолюциями ООН.
Прадед «ихтамнетов»
Подобное, к слову, случается не впервые. В конце XIX века в Африке так «закусились» русские и французы. А было так: пензенский мещанин Николай Ашинов, как тогда говорили, искатель приключений, а говоря по правде, тайный эмиссар Петербурга, «завербовал» абиссинского негуса Иоанна и начал экспансию в Восточной Африке. В декабре 1888 года из Одессы в направлении Таджурского залива вышел корабль «Корнилов» со 150 «ихтамнетами» на борту. По документам это были обычные мещане, а на самом деле добровольцы, терские казаки. На территории современной Джибути, а тогда французского Сомали, появился форт Новая Москва, над которым казаки подняли российский флаг. Против горст­ки «ихтамнетов» французы не церемонясь выдвинули целую флотскую эскадру с крейсером и канонерками. Силы были неравными, и русские после предпринятого французами артобстрела подняли белый флаг. Разумеется, к российско-французской вой­не инцидент не привёл, Ашинова с его казаками вернули на родину целыми и невредимыми. Но история, как известно, развивается по спирали. За полтора столетия российские «ихтамнеты» изрядно поднабрались опыта. К тому же в Африке действовать будут не только они, но и кадровые военные. В Центральной Африке, Судане и Египте – это как минимум. И не исключено, что американскому 50-тысячному контингенту придётся противостоять силе как минимум вдвое большей. Это не считая китайцев и наших «добровольцев», не имеющих отношения к Минобороны. Силы могут оказаться неравными.
КСТАТИ
Нынче в Африке всё настолько запутанно, горячо и взрывоопасно, что появление сторонних игроков, грезящих срубить дивиденды на предвоенной ситуации, встречают в штыки абсолютно все. Вот и президент Турции Эрдоган, желая поучаствовать в ливийском переделе, пока остаётся ни с чем – против военного присутствия Анкары единым фронтом выступили оппонирующие друг другу Рим, Париж и Москва. Сожжённый турецкий военный корабль – как «воронья слободка», которую невесть кто поджёг, но которая не могла не сгореть.
Генерала Клутье это тревожит. Но в своём интервью он отмечает, что вынужден исполнять приказ Трампа. Клутье, кстати, говорит довольно разумные вещи. Что у американцев в Африке, по сути, нет ни налаженной логистики, ни военных складов, а вести боевые действия, рискуя в любой момент остаться без топлива, боеприпасов и продовольствия, не говоря о медицинской помощи, это, знаете ли, чревато. При этом Клутье отмечает, что у русских с китайцами и логистика налажена, и склады набиты боеприпасами и запчастями, и военные госпитали действуют, причём стационарные, а не полевые (и когда только оборудовать успели?!). А всё потому, что российские военные «заходят» в Африку обстоятельно, устраиваясь там надолго. В Египте вопрос о российской военной базе решается пятый год, при этом там уже строятся объекты инфраструктуры, хотя об этом никто не кричит. Поговаривают, что в Судане наше Минобороны на обустройство не потратило ни копейки, а всю инфраструктуру для «военно-технического сотрудничества», пользуясь терминологией нашего посла, возвели российские бизнесмены, допущенные к тамошним недрам. Посол, кстати, об этом говорит почти открытым текстом, хотя и напускает дыму: «Интерес российского бизнеса к Судану можно понять. Эта страна располагает значимым запасом природных ресурсов, особое место – золото. В свою очередь, российские компании располагают значительными средствами для инвестирования. Любой бизнес любит стабильность и предсказуемость как условие для долгосрочных капиталовложений». Вот и вся схема: российские предприниматели за свой кошт строят интересующие военных объекты инфраструктуры, а военные взамен охраняют поляну. Симбиоз. Дёшево и сердито, и всем выгодно. Американцы, правда, страдают – они так пока не умеют. Китайцы в Джибути, к слову, действуют точно так же, как мы.
По теме
1734
Трамп обсудил с Меркель развитие ситуации на Ближнем Востоке и в Ливии
В сообщении Белого дома сказано, что Дональд Трамп обсудил с Ангелой Меркель вопросы обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке и Ливии, а также ряд двусторонних тем.
НАТО Америке не поможет
Возникает, правда, в этой связи один непраздный вопрос. Допустим, в Вашингтоне и вправду решат повоевать с нами в Африке. Но не придётся ли российским и китайским военным противостоять в таком случае не США, а целому блоку НАТО? Между прочим, мы с партнёрами в Африке затоптали поляну не столько американцам, сколько французам. Ведь и Джибути, и ЦАР – это были их исконные зоны интересов. А с недавних времён мы ещё и в регионе Сахель «прописались», а это всё равно что топтаться у Парижа на заднем дворе. Мали и Мавритания – золотые прииски, а Чад и Нигер, помимо золота и редкоземельных металлов, это ещё и урановые рудники. При этом полгода назад глава секретариата региона Сахель объявил, что российское военное присутствие в регионе – решённый вопрос. А поскольку наши военные по Африке сами по себе от нечего делать не шастают, понятное дело, что их задача – прикрыть тыл российским предпринимателям, теснящим французов в их вотчине. Но французы, как справедливо указал глава «сахельской пятёрки» Маман Самбо Сидику, «не справляются с угрозами терроризма», и остаётся одно – уповать на Россию. А теперь посмотрим на карту. Сахель простирается с запада на восток африканского континента – это чуть севернее линии африканского присутствия России (Судан – ЦАР – Ангола). Ещё севернее – Ливия, где у нас пока тоже всё хорошо и есть тенденция, что совсем скоро станет ещё лучше. Об этом наперебой трубит западная пресса, а недавно написала и New York Times: мол, пока итальянцы с французами не могут договориться о будущем Ливии, Россия для себя всё, что надо, уже застолбила. А рядом Египет, и если с нашей тамошней базой Сиди-Баррани полной ясности пока нет, то кое-что проясняется касательно недавно – всего месяц назад – введённой в эксплуатацию базы Беренис на Красном море – крупнейшего военного объекта в Северной Африке. Там и склады, и стационарный госпиталь, и аэродром, и военный порт – всё в одном флаконе. Казалось бы, при чём здесь Минобороны России? Вроде бы ни при чём. Но вот эмиратские издания пишут, что инфраструктуру базы сегодня никто, кроме россиян, не использует. А уж военные ли это, или «добровольцы», или и вовсе «искатели приключений», как Ашинов с его терскими казаками, кто же нам скажет?
Так вот о НАТО. Надысь командование блока наотрез отказалось поддержать Турцию в Идлибе. А чуть раньше, когда турки вознамерились восстановить территориальную целостность Ливии в ущерб симпатичному маршалу Хафтару, точно так же отказалось поддержать их и там. Блок блоком, а воевать вместе – увольте. И Анкара проглотила, ведь альянс – он не военный, а военно-политический. В чём разница, спросите у президента Эрдогана, он теперь это знает лучше всех. Так что если американцы продолжают наивно надеяться, что если в Африке что-то пойдёт не так, то им протянут руку европейские партнёры по блоку, их ждут неприятные сюрпризы. Сказано же: «Страны НАТО не поддержат активацию пятой статьи устава из-за гибели турецких военных в Идлибе». А погибнут американцы – будет то же самое. Впрочем, в будущей кровавой постановке африканского театра военных действий могут схлестнуться и невоенные. У Америки достаточно своих «ихтамнетов» из ЧВК. А раз так, то на потери плевать – и им и нам. Так, издержки политического противостояния. Мы, кстати, знаем, сколько наших «ихтамнетов» полегло в Сирии? Вот то-то и оно, что не знаем. «Жертв нет». У нас был Афганистан – закончилось дело крахом СССР. А у американцев был Вьетнам – и тоже могло плохо закончиться (импичмент Никсона должен был послужить началом, а затем разразился экономический кризис, и если бы не Рейган, мало бы янки не показалось, было бы нынче несколько Америк). Так что сообщать о том, сколько погибло военных, не с руки ни нам, ни нашим потенциальным противникам. А погибшие невоенные – они как бы не в счёт. «Ихтамнет»!
КОНКРЕТНО
Генерал Клутье, впрочем, настроен на победу. «Мы считаем, что у нас есть конкурентное преимущество». К тому же «африканские союзники», по его словам, «знают, что США – лучший военный партнёр». А «профессионализм наших военных, дисциплина солдат и отличная подготовка», несомненно, не позволят одержать верх китайцам и русским. А что говорят военные эксперты? А они, во всяком случае западные, полагают, что американцы свой контингент из Африки выведут, а новый не введут. Такое мнение, в частности, высказала каналу France 24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям. По её мнению, американцы сматывают удочки, чтобы не встрять в военный конфликт с Москвой и Пекином и дать двум партнёрам подраться самим, ибо драка за Африку, по мнению Вильбу, неизбежна. «В президентство Трампа основное внимание уделяется подготовке к конфликту с Китаем или Россией, – пояснила эксперт. – Но американцам выгоднее отойти в сторону и подождать, пока русские и китайцы сами начнут воевать за богатства Африки». Вот и российский эксперт, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, отчасти того же мнения: американцы воевать не собираются, а, напротив, сворачивают своё военное присутствие в Африке, оформляя его как ротацию и пугая всех, что вот-вот увеличат свой контингент то ли в 20, то ли в 50 раз. «Французские выдумки о том, что США готовятся к конфликту с Китаем и Россией, не стоят ломаного гроша». А вот Игорь Коротченко, член Общественного совета при Минобороны, придерживается противоположного мнения: «США никуда из Африки не уйдут, для этого и действует Africom (африканское командование Пентагона. – Ред.). Недавно Africom провёл в Восточной Африке тренировочные полёты стратегических бомбардировщиков B-52». Так что заявления генерала Клутье – это, увы, не блеф.
А вот факты. Не далее как в декабре заокеанская пресса писала, что Africom вбухали 100 млн долларов в строительство базы беспилотников в Нигере. Цель – помощь французским военным, противостоящим, кстати, не кому-то абстрактному, а русским. Правда, часть денег, как отмечают сами американцы, при этом «распилили» и украли, но базу-то всё равно построили. И таких новых объектов в Центральной Африке несколько. А ещё в Africom подсчитали, что начиная с 2015 года российские «государственные» вливания в Африку каждый год увеличивались как минимум вдвое, а сколько тратили при этом российские же бизнесмены – и не сосчитать (эту информацию озвучил в сенате США примерно полгода назад предыдущий командующий Africom Томас Вальдхаузер). При этом поставки российского оружия – как бы общее место. Важнее то, что строится стационарная инфраструктура – военные склады, госпитали, аэродромы и порты. Да, это не называется военными базами. И оплачивается не только из российского военного бюджета. Но это данность. И американцам тревожно. Начнёшь воевать – а ну как придётся сдаваться?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
23 февраля 2020, 19:54
Война миров
22 февраля 2020, 14:39
Курды хотят иметь единое государство: так ли это на самом деле
23 февраля 2020, 03:39
«Люди ведут себя как животные»: В Китае возмутились украинскими событиями из-за коронавируса
23 февраля 2020, 06:54
Битва за Монте-Кассино и сны о белом плюмаже
22 февраля 2020, 14:39
В Польше недовольны усилением присутствия России в Арктике
22 февраля 2020, 14:39
Правильные миллиарды: кто поддержит главу Amazon
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 февраля 2020, 00:24
Чиновники - на выход: до 30% "двойных агентов" могут потерять должности пос...
23 февраля 2020, 09:54
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал всем привет с Сейшел
17 февраля 2020, 20:54
"Картина маслом": Турецкие военные покидают Сирию под конвоем русских - военкор Блохин
18 февраля 2020, 22:54
Что стоит за обострением в Донбассе
18 февраля 2020, 06:39
Ущербная логика и неловкие замечания: Лавров в красках рассказал, что было в Мюнхене
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
18 февраля 2020, 17:54
Зачем Киев устроил бойню в Донбассе
19 февраля 2020, 11:54
Провокация в Донбассе началась с "форменной истерики" Зеленского. Готовятся взять Крым?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.