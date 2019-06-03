Война миров: "Марсиане" из Румынии хотят захватить Одесскую область. При чем тут Россия?

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос принял решение провести совещание с участием силовиков, спецслужб и дипломатов. Повод оказался довольно странным - ролик, опубликованный на портале YouTube, автором которого выступил пользователь под ником 30192.

Румыния против Украины

В материале описан сценарий воображаемого конфликта: объединившиеся Румыния и Молдавия в 2022 году атакуют Украину и пытаются оккупировать Черновицкую и Одесскую области. Видео является прологом к электронной книге автора, однако реакция Киева была жесткой: правоохранительные органы уже внесли в единый реестр досудебных расследований данные о подготовке неустановленными лицами "особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства".

Кроме того, уже 4 июня пройдет заседание в котором примут участие представители Минобороны, ВСУ, МИД СВР и СБУ.

"Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", — заявил Матиос.

Автора удивило столь повышенное внимание к ролику с описанием альтернативной реальности. Он предположил, что украинцы уже начали терять связь с реальностью.

Дискриминация нацменьшинств на Украине

Переполох в украинских верхах понятен, если оценить сопровождающий фон. Напомним, что весной 2019 года депутаты Верховной рады вопреки здравому смылу одобрили скандальный закон о тотальной украинизации. Как указано в документе, граждане должны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни. В частности, речь идет о органах государственной власти, образовательных, медицинских учреждений и сферы обслуживания.

В соответствии с законом предполагается создание так называемой "языковой комиссии", а также введение должности по защите украинского языка. Непосредственно госслужащих обяжут проходить экзамен на знание украинского языка. В противном случае им грозят штрафы в размере 130-450 долларов.

Несмотря на то что главной жертвой подобных драконовских мер является русскоязычное население, под ударом оказались и другие нацменьшинства. Например, этнические румыны и венгры, которые активно выражают свое недовольство и находят поддержку у соседей. Так, руководство Венгрии последовательно блокирует все контакты Киева с НАТО. Более того, под предлогом заботы о защите меньшинств Румыния, Венгрия, Словакия и Польша раздают паспорта этническим полякам, венграм, словакам, румынам, проживающим на Украине.

Все попытки помешать применению дискриминационных законов пока напарываются на сопротивление майдановской группировки, сидящей в Верховной раде (Национальный фронт, БПП и ряд других партий). Депутаты не боятся угрожать даже президент Владимиру Зеленскому, который не стесняется использовать русский язык в той же степени, что и украинский.

Так, 31 мая вице-премьер Украины Павел Розенко заявил о том, что Зеленский может "огрести" так же, как и чиновники и депутаты времен правления экс-главы государства Виктора Януковича. Политик опубликовал фотографию бывшего депутата Верховной рады Вадима Колесниченко, который добился в 2012 году принятия закона "Об основах государственной языковой политики", согласно которому язык нацменьшинств мог получить статус регионального в тех областях, где 10% и более населения считают его родным.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Колесниченко оформил российское гражданство. Закон о региональных языках утратил силу в 2018 году.

"Для "новых русских" новой власти на Украине. В свое время один "фунт" (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: огребли и за "поребрик", а украинский язык был, есть и будет... Даже и не думай... те! Может, повторить?" - заявил Розенко.

В таком же стиле выступил и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он заявил, что не позволит отменить дискриминационные законы о тотальном использовании украинского языка и декоммунизации.

"Земля под вами будет гореть... И я уверен: реванш не пройдет", - подчеркнул он.

Украина запугивает Россию. Неудачно

Наибольшим же курьезом является то, что украинские власти сами активно используют соцсети для запугивания соседей. В конце прошлой недели украинские военнослужащие провели учения по отражению морского десанта противника на побережье Азовского моря. Позднее ВСУ опубликовали в Сетях ролик, в котором вертолеты под песню Shoot To Thrill группы AC/DC обстреливают ракетами чистое поле.

"По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и приданной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, делая невозможным высадку второго эшелона", - говорится в сообщении.

Как считают в Киеве, район Азовского моря остается зоной высокого риска для развития военной агрессии России. Однако как отметили комментаторы в соцсетях, крайне маловероятно, что российская армия бросит на убой пехоту без поддержки в случае начала войны.

Реакция России

Учитывая эти факторы - дискриминацию нацменьшинств и акцент на "российской агрессии", - неудивительно, что украинские силовики забыли об иных проблемах и так испугались шуточного ролика о Румынии. Тут можно провести параллели со знаменитой радиопостановкой "Войны миров" в 1938 году, когда якобы несколько миллионов жителей США поверили во вторжение инопланетян. Только вместо марсиан на Украине теперь боятся румын.

Как ранее отметил член Совета Федерации России Алексей Пушков, Владимиру Зеленскому необходимо дать отпор таким политиками, как Парубий и Розенко, иначе он проиграет политическую борьбу сторонникам дискриминации нацменьшинств.

"Зеленскому угрожает не только Ярош, но и банальный чиновник - вице-премьер Розенко, а спикер Парубий обещает ему горящую землю под ногами. Вся эта шатия сильна лишь слабостью Зеленского. Либо он возьмёт власть в свои руки, либо даст им собой помыкать. А там и импичмент организуют", - дал свой прогноз сенатор.