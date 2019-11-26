Война — крайний вариант: Киев рассказал об «агрессии» России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что его ведомство не считает возможной военную агрессию со стороны России, по крайней мере в ближайшее время.

Об этом украинский главнокомандующий рассказал в Брюсселе, куда прибыл для участия в заседании Военного комитета Евросоюза. При этом, по его словам, в украинском обществе и политических кругах укоренилась мысль о скором нападении России. Хотя Киев все-таки находится в радиусе желательного влияния Москвы, добавил военный.

«В дискуссиях, которые ведутся на различных телешоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант и начинает думать, что все — завтра уже начнется агрессия. По моему убеждению и, исходя из того, что анализирует Генштаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России не среди первых угроз, но есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — пояснил генерал.

Накануне Хомчак заявил, что Крым представляет собой мощный плацдарм, с помощью которого Россия намерена господствовать в Средиземном море, передает НСН.

В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек указал на полное непонимание ситуации украинским генералом, передает ФАН.

«Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка», — прокомментировал парламентарий слова Хомчака.

Двумя неделями ранее стало известно, что

Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России — об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

По его словам, инициатива военного снабжения Украины принадлежала лично главе Белого дома Дональду Трампу.

В сентябре нынешнего года председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал, что заявление бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о том, что Украина не сможет в ближайшее время воевать с Россией, поскольку не имеет ядерного оружия, является плохим признаком.

«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем еще раз доказал свое мрачное сумасшествие», — сказал российский сенатор.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» о возможности российско-украинской войны. Так глава ведомства прокомментировал призывы экстремистов на Украине начать войну с Россией.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — пояснил глава Минобороны.

По словам российского министра, украинцы — братский народ, который объединяет с россиянами совместная история. В частности, Шойгу подчеркнул важность памяти о Великой Отечественной войне.

Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами.

Отношения России и Украины ухудшились после того, как в Донбассе начались боевые действия, а Крым вошел в состав РФ в результате общенародного референдума на полуострове. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны и «агрессии», при этом российская сторона отрицает и называет неприемлемыми подобные обвинения.

Российские власти заявляли о том, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и только заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Сотрудники ОБСЕ также подтвердили, что российских военных нет в Донбассе. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

В конце июня президент России Владимир Путин сообщил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, что РФ не является агрессором в отношении какой бы то ни было страны.

«Россия — не агрессор и не отдает предпочтение повышенному уровню напряженности», — подчеркнул российский лидер, отметив важность адекватного ответа на агрессивные действия со стороны стран Запада.