Война из-за газа: в Киеве гадают, когда же Россия нападет

Если экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2» не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в прямом эфире телеканала «112 Украина».

«Российские власти ведь не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем — не через Украину — они забудут об Украине», — цитирует эксперта НСН.

Он также указал, что для российской стороны является стратегической опасностью потеря возможности продавать газ европейским странам, в случае если США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, передает ФАН.

«Они отлично понимают, что если американские власти зайдут на Украину… в какой-то момент перекрывают вентиль и поставляют свой газ в Европу, то… у России остается лишь один шаг — это война», — высказал мнение аналитик.

Тремя днями ранее

секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москве следует ждать новых провокаций против России со стороны Киева.

По его словам, провокации — это единственный для Украины способ напомнить о себе международному сообществу, в особенности США и Евросоюзу, доверие которых к Киеву стремительно падает.

Патрушев отметил, что одна из таких провокаций стала поводом для срыва встречи глав России и США в Буэнос-Айресе. Секретарь Совбеза также предупредил о серьезных последствиях резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе как для Украины, так и для Запада.

За два дня до этого полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко в эфире телеканала NewsOne рассказал, что Вооруженные силы Украины не способны вести войну за земли, которые Киев считает своими, в частности — за Крым.

Виновными в таком положении дел в ВСУ он назвал секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и министра обороны страны Степана Полторака, которые заявляют, что Киев продолжит отправлять свои корабли в Керченский пролив и будет противостоять РФ в акватории Азовского моря.

«У меня к пану Турчинову и пану Полтораку возникает абсолютно адекватный вопрос. Да, мы не признаем то, что Москва считает Керченский пролив своим. Но ведь мы не признаем и то, что Москва считает своим Крым… Если они такие сердитые и сильные, что готовы биться в Керченском проливе, то почему не готовы ввести войска в Крым?» — сказал Стеценко.

Он добавил, что считает обоснованными претензии Киева на Крым, но указал на то, что эти декларируемые в громких заявлениях украинских властей цели не подтверждаются делами.

«Мы имеем право воевать за свою землю и свои акватории. Но способны ли мы сейчас? Что сделал пан Полторак и пан Турчинов для того, чтобы мы на пятом году войны были готовы и способны воевать за себя?» — задался вопросом Стеценко.

В начале нынешнего месяца

глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что реализация «Северного потока — 2» «убивает» украинскую сторону.

По мнению министра, НАТО и Евросоюз должны действовать в отношении России решительнее.

«Здесь вопрос «Северного потока — 2» является центральным: трубопровод разрушает эффект санкций. «Северный поток — 2» убивает Украину», — сказал дипломат.

В декабре прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора транзит газа через Украину после 2019 года, сообщал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный дал комментарий на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что «Северный поток — 2» является формой «замаскированной войны» России против Европы.

По словам Завального, в последние несколько лет сложно комментировать происходящее в «воспаленном посредством борьбы за власть мозгу» политиков на Украине. Он заметил, что любой газопровод, осуществляющий поставки газа в европейские страны, обернется для украинской стороны потерей экономической выгоды.

«В случаи снижения объема транзита или его прекращения, Украина теряет возможность политического шантажа европейцев и России», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в европейских странах больше здравомыслящих людей, которые понимают, что проект газопровода является коммерческим и экономическим, а также поспособствует развитию европейской политики.