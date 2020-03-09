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Война или бизнес? На украинском автозаводе начали собирать автомобили "страны-агрессора"

09 марта 2020, 16:35  •  72 • В мире
На Запорожском автозаводе, одном из известнейших на Украине, по-тихому начали собирать автомобили "страны-агрессора". "Война или бизнес?" - возмущённо пишут украинские СМИ.
Как сообщается, несколько партий российских автомобилей LADA будут выпущены в рамках аудита качества, о серийном производстве речь не идёт. По словам пресс-секретаря корпорации "УкрАВТО" Дмитрия Скляренко, аудит автопроизводства проводят потенциальные партнёры. А одним из них выступает Le Groupe Renault.
Выпущенные автомобили, добавил Скляренко, поступят к дилерам. Предполагается, что с конвейера в Запорожье сойдут Lada Largus, Lada Vesta и XRay.
Информация о том, что ЗАЗ выпустит российские автомобили, с негодованием прокомментировали некоторые украинские издания. В частности, "Главком" заявил, что идёт "полномасштабное наступление АвтоВАЗа на украинский рынок".
По данным издания, "УкрАВТО" пытается возродить производство на ЗАЗе, а пока не хотят давать каких-то существенных комментариев. Тем не менее в корпорации отметили, что переговоры с самыми разными производителями автомобилей идут уже несколько лет.
Однако ситуация на Украине настолько нестабильна, что никто так и не решился ввязаться в довольно сомнительный проект. Тем не менее, решено провести аудит качества работ на ЗАЗе. "Только после этого можно будет говорить о чём-то определённом", добавили в пресс-службе.

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