Война или бизнес? На украинском автозаводе начали собирать автомобили "страны-агрессора"

Как сообщается, несколько партий российских автомобилей LADA будут выпущены в рамках аудита качества, о серийном производстве речь не идёт. По словам пресс-секретаря корпорации "УкрАВТО" Дмитрия Скляренко, аудит автопроизводства проводят потенциальные партнёры. А одним из них выступает Le Groupe Renault.

Выпущенные автомобили, добавил Скляренко, поступят к дилерам. Предполагается, что с конвейера в Запорожье сойдут Lada Largus, Lada Vesta и XRay.

Информация о том, что ЗАЗ выпустит российские автомобили, с негодованием прокомментировали некоторые украинские издания. В частности, "Главком" заявил, что идёт "полномасштабное наступление АвтоВАЗа на украинский рынок".

По данным издания, "УкрАВТО" пытается возродить производство на ЗАЗе, а пока не хотят давать каких-то существенных комментариев. Тем не менее в корпорации отметили, что переговоры с самыми разными производителями автомобилей идут уже несколько лет.

Однако ситуация на Украине настолько нестабильна, что никто так и не решился ввязаться в довольно сомнительный проект. Тем не менее, решено провести аудит качества работ на ЗАЗе. "Только после этого можно будет говорить о чём-то определённом", добавили в пресс-службе.