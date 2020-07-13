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Война Грефа и Набиуллиной дошла до "угроз национальной безопасности" - Baza

13 июля 2020, 17:00  •  163 • Политика
Мы уже рассказывали о противостоянии Германа Грефа и Эльвиры Набиуллиной. Теперь конфликт, по информации Baza, вышел на новый уровень, якобы касающийся "угроз национальной безопасности".
В распоряжении Baza оказалось письмо зампредседателя ЦБ Сергея Швецова правительству России с опасениями относительно Сбербанка. Фактически это свидетельство продолжения противостояния главы Сбера Германа Грефа и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, о котором Царьград рассказывал неоднократно.
На этот раз события разворачиваются вокруг сделки Сбербанка с китайской компанией Alibaba, а также Российским фондом прямых инвестиций, Mail.ru Group и "МегаФоном". Собственно, проект уже начали реализовывать. Китайская компания создала в России "дочку", и теперь и российские производители получили доступ для работы на платформе AliExpress. Однако Сбер, как пишет Baza, нацелился на создание платёжной системы для AliЕxpress Russia.
"В юридическом плане речь идёт о появлении ещё двух совместных российско-китайских предприятий - финансового и платёжного. Участники в целом те же: РФПИ, Mail.ru Group, "МегаФон" и Ant Financial ("дочка" китайской Alibaba). Как ранее сообщали СМИ, российская сторона получит более 50% как минимум в одном новом совместном предприятии", - отмечает Baza.
Сбербанк, по информации источников портала, хотел бы войти в обе компании. Однако в Центробанке, во-первых, говорят, что приход на российский рынок китайской компании затруднит работу российских игроков. А во-вторых, создание такого гиганта интернет-торговли и связанной с ним финансово-платёжной системы несёт угрозы нацбезопасности.
"Возможность осуществления операций, не связанных с продажей товаров, таких как оплата налогов, социальные платежи и пр., в рамках торговой платформы с участием иностранных лиц в капитале создаёт риски... экономической конкурентоспособности и безопасности страны в целом", - цитируют письмо Швецова авторы Baza.
Против самой по себе компании "AliЕxpress Россия" в ЦБ ничего не имеют, однако отмечают, что использоваться должны российские платёжные системы. В пресс-службе "AliЕxpress Россия" сообщили, что другие платёжные системы с введением новой закрыты на площадке не будут. В то же время в Сбербанке отказались от комментариев. А в ЦБ не ответили на запрос Baza.

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