Война Эрдогана в Сирии выгодна России

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган готовит новую войну в Сирии против подопечных США курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Приведет ли она к эскалации напряженности с США, и выгодна ли турецкая интервенция России?

Автор:

Гасанов Камран

Турецкий президент снова испытывает терпение Вашингтона. Реджеп Тайип Эрдоган угрожает начать на северо-востоке Сирии операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) — союзников Пентагона, которых США накачивали оружием и деньгами все четыре года борьбы с ИГИЛ. Эрдоган уже давно говорит о необходимости уничтожить курдских боевиков в Сирии, но, видимо, сейчас наступил самый подходящий момент.

Турция предотвратила крупный гуманитарный кризис в Идлибе. Теперь пришел черед уничтожить террористов, действующих к востоку от реки Евфрат,

— заявил на днях турецкий лидер.

В сентябре Эрдоган договорился с Россией о создании «зоны демилитаризации» в Идлибе. Ввиду того, что «дедлайны» по выводу боевиков периодически продлеваются с российской стороны, в Идлибе установилось бессрочное перемирие. В ближайшее время войска сирийского президента Башара Асада не будут наступать на этот последний оплот оппозиции. Так что Турции, поддерживающей сирийскую оппозицию, не придется воевать сразу на два фронта: сдерживать наступление Дамаска в Идлибе через сопротивление и нападать на YPG.

Угроза конфликта Турции с США

Но такая перестраховка не делает турецкую операцию на востоке Евфрата менее опасной, потому что здесь находятся около 2000 американских военных и десятки баз США. Недавно Пентагон даже соорудил дюжину наблюдательных пунктов между позициями ВС Турции и YPG, чтобы предотвратить бои между турецкими и курдскими военными.