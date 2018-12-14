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Война Эрдогана в Сирии выгодна России

14 декабря 2018, 19:54  •  82 • В мире
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган готовит новую войну в Сирии против подопечных США курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Приведет ли она к эскалации напряженности с США, и выгодна ли турецкая интервенция России?
Автор:
Гасанов Камран
Турецкий президент снова испытывает терпение Вашингтона. Реджеп Тайип Эрдоган угрожает начать на северо-востоке Сирии операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) — союзников Пентагона, которых США накачивали оружием и деньгами все четыре года борьбы с ИГИЛ. Эрдоган уже давно говорит о необходимости уничтожить курдских боевиков в Сирии, но, видимо, сейчас наступил самый подходящий момент.
Турция предотвратила крупный гуманитарный кризис в Идлибе. Теперь пришел черед уничтожить террористов, действующих к востоку от реки Евфрат,
— заявил на днях турецкий лидер.
В сентябре Эрдоган договорился с Россией о создании «зоны демилитаризации» в Идлибе. Ввиду того, что «дедлайны» по выводу боевиков периодически продлеваются с российской стороны, в Идлибе установилось бессрочное перемирие. В ближайшее время войска сирийского президента Башара Асада не будут наступать на этот последний оплот оппозиции. Так что Турции, поддерживающей сирийскую оппозицию, не придется воевать сразу на два фронта: сдерживать наступление Дамаска в Идлибе через сопротивление и нападать на YPG.
Угроза конфликта Турции с США
Но такая перестраховка не делает турецкую операцию на востоке Евфрата менее опасной, потому что здесь находятся около 2000 американских военных и десятки баз США. Недавно Пентагон даже соорудил дюжину наблюдательных пунктов между позициями ВС Турции и YPG, чтобы предотвратить бои между турецкими и курдскими военными.

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