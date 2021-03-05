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«Война до последнего украинца»: в России ответили на слова Муженко

05 марта 2021, 00:25  •  243 • Война
Украина не способна прекратить гражданскую войну в Донбассе, пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Так он прокомментировал слова бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко о возможности «победить Россию» с помощью условного «сильного союзника».
«У Киева сейчас нет ни сил, ни средств, ни желания, наверное, прекратить гражданскую войну на юго-востоке Украины. Они не управляют сегодня этими процессами. В итоге украинские дети, солдаты гибнут сегодня в угоду [интересов] внешних управленцев, кураторов, которые будут сражаться с Россией до последнего украинца», — приводит «Дума ТВ» слова российского парламентария.
Он также посоветовал Киеву попросить помощи у «инопланетян». «Других сумасшедших, готовых поддерживать Украину в ее мнимой войне с Россией, нет», — подытожил депутат.
Украинский генерал заявил, что Россия и Украина якобы ведут войну, по итогам которой, уверен Муженко, границы Украины должны вернутся к образцу конца 2013 года.
«Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», — пояснил военный, не указав, какое именно государство он имеет в виду.
В середине прошлого месяца член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал «отыгранной пластинкой» попытки Украины сделать Россию виновной в гражданской войне в Донбассе в свете предъявления СБУ обвинений в военных преступлениях заместителю министра обороны РФ, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России Андрею Картаполову.
«Подобное заявление Украины не имеет никаких оснований — не представлены доказательства и факты, одни домыслы. Украина хочет подтвердить перед европейским сообществом мифический статус России как страны-агрессора. Мы изначально выступали за мирное урегулирование гражданского противостояния на Украине и за решение гуманитарных проблем [в Донбассе]», — сказал депутат.
По его словам, Киеву стоит не зацикливаться на поиске врагов, а садиться за стол переговоров и вырабатывать «взаимно приемлемые решения» с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками.
Украинское следствие обвиняет российского генерала в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «ведении агрессивной войны», а также «нарушении законов войны, сопряженном с умышленным убийством».
Стоит отметить, что в начале нынешнего года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе, таким образом, в очередной раз подтвердив тезис о том, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.
На якобы возможность полномасштабной войны с Россией указывал ранее и украинский президент Владимир Зеленский.
«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины», — подчеркивал он.
По словам Зеленского, он думает, что власти России сами прекрасно понимают, что война с Украиной — это плохо.
В свою очередь, российская сторона постоянно заявляет, что не имеет никаких враждебных планов по отношению к Украине. При этом, как обращал внимание председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Москва «никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной силы».
«Даже в гипотетическом режиме любая попытка применения силы в отношении российского Крыма любо другой составной части российской территории будет для Украины смерти подобно. И это должны все понимать», — предупреждал сенатор.
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РИА «Новости»

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