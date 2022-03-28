Война до последнего украинца: дипломат раскрыл планы США

Экс-дипломат из Соединенных Штатов считает, что его страна ведет необъявленную войну с Россией. Причем проходит она на территории Украины и будет идти до последнего украинца..

Отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил о планах США вести войну с Россией до "последнего украинца". В своей статье для портала The Gray Zone, он заявил, что Штаты делают это ради сохранения своей гегемонии в мире.

"Мне кажется, все, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на продление войны", - отметил в публикации эксперт.

Кроме того, Фриман полагает, что действия Вашингтона не оставили Москве никакого другого выхода, кроме применения силы. При этом происходящее только на руку США, уверен дипломат. Ведь кризис подкрепляет негативное отношение к России, что выгодно для национального военно-промышленного комплекса и НАТО.