Война до победного: украинские радикалы пытаются помешать отводу войск

Радикалы намеревались проехать в село Золотое Луганской области Украины, где было запланировано начало отвода вооруженных сил, в составе организованной автомобильной колонны. Однако двоих участников этого действа задержали сотрудники украинского полка полиции особого назначения «Миротворец», передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции страны.

Инцидент произошел на блокпосту Кременная в Луганской области. «Сотрудники полка полиции <...> остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку», — цитирует агентство сообщение.

Всего, по данным правоохранителей, в колонне было 25 автомобилей. Во время конфликта один сотрудник полиции получил телесные повреждения вследствие наезда автомобиля, ему была оказана медпомощь.

«Спецназовец осуществил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли», — отметили в органе.

В итоге был задержан водитель автомобиля, который совершил наезд на сотрудника полиции, а также еще один гражданин, который находится в розыске. Вместе с тем при осмотре автомобилей правоохранители изъяли шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия, которые после проверки вернут владельцам, заключили в МВД.

Ранее на сайте «Громадське ТВ» («Общественное телевидение») было опубликовано сообщение о том, что полицейские позволили части автомобилей проехать блокпост к намеченной цели — линии разведения войск. По информации украинского СМИ, радикалы намерены помешать процессу разведения сил.

Незадолго до этого «Национальный корпус» (создан на базе националистического батальона «Азов», против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) анонсировал акцию протеста против разведения сил на линии разграничения. Националисты сообщили, что намерены оставаться на линии столкновения до тех пор, пока украинские власти не откажутся от «формулы Штайнмайера». Они не собираются покидать свои позиции даже в том случае, если разведение все-таки состоится.

Несколькими днями ранее «формула Штайнмайера» была согласована и подписана членами Трехсторонней контактной группы. Согласно документу, на временной основе Донбасс получит особый статус в день проведения выборов в муниципальные органы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. После того, как БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, особый статус будет присвоен этому региону Украины на постоянной основе.

Тогда же контактная группа договорилась о разведении сил в Петровском и Золотом в Донбассе. Эту же информацию 1 октября подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

«Была достигнута договоренность о начале разведения войск, всех поздравляю с началом, очень верим в это, разведение войск в Петровском и Золотом», — сообщил глава государства.

На следующий день Минобороны Украины подтвердило, что вооруженные силы страны технически готовы к проведению намеченного. «Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей», — сообщило ведомство в своем фейсбуке.

Там напомнили, что разведение сил происходит на расстояние одного километра от линии соприкосновения. Кроме того, оно предполагает зеркальный отвод войск, то есть отступать должны обе стороны одновременно. Основное условие начала разведения сил — соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.

В то же время этот процесс будет проходить последовательно. Сначала произойдет отвод личного состава с обеих сторон, затем противники демонтируют свои инженерные сооружения и разминируют территории.

Однако уже в течение нескольких дней либо нарушается перемирие, либо у сторон не получается согласовать действия. По словам спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика, разведение должно было начаться 7 октября. Однако этого не случилось, и новую попытку назначили на 9 октября. Но и в этот день ничего не вышло, так как Донбасс обвинил Украину в том, что она вновь сорвала разведение, так как не ответила на сигнальную ракету ополченцев, которая сообщала о готовности к отводу войск. 10 октября будет предпринята новая попытка начать процесс.