Война дипломатических зданий: Отобрав дипсобственность, США игнорируют претензии России

Российская сторона протестует против действий властей Соединенных Штатов Америки, которые последовательно нарушают нормы международного права в отношении диппредставительств России. Соответствующую ноту протеста в адрес Госдепартамента США направило министерство иностранных дел Российской Федерации.

«В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединенными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации на территории США министерство иностранных дел Российской Федерации выразило государственному департаменту решительный протест», - указано в заявлении.

По мнению российских дипломатов, американская сторона создавала помехи нормальному функционированию действующих российских представительств. Однако за прошедшее время претензии Москвы услышаны не были.

«Практическое осуществление указанных мер носило беспрецедентный характер, сопровождалось несанкционированным вторжением американских властей в помещения российских представительств, произвольным снятием государственного флага Российской Федерации, нарушением неприкосновенности их архивов», - отмечено в документе.

К проблеме также было решено привлечь внимание ООН. Так, еще 18 мая МИД РФ передал генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу сообщение о ситуации.

Напомним, начало дипломатическому противостоянию между двумя государствами положила администрация 44-президента США Барака Обамы, которая в конце 2016 года объявила персонами нон-грата 35 российских дипломатов. Москва не стала сразу же реагировать на ситуацию, рассчитывая на возможную перезагрузку двусторонних отношении после прихода в Белый дом Дональда Трампа.

Надежды не оправдались, поэтому в конце июля 2017 года российские власти потребовали сократить численность американских дипломатов, технических сотрудников и сотрудников генконсульств в России до 455 человек, а также в кратчайшие сроки освободить посольскую дачу в Серебряном бору и складские помещения в Москве.

Однако Белый дом предпочел «забыть» о том, что именно он инициировал процесс, и попытался выставить себя в качестве жертвы. В августе 2017 года Госдеп США объявил, что в «духе паритета» будут закрыты генеральное консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

На этом репрессии не закончились, так как в марте 2018 года США решили поддержать Лондон, обвинивший Россию в причастности к делу об отравлении и шпиона Сергея Скрипаля. Вашингтон выслал 60 российских дипломатов и закрыл генконсульство РФ в Сиэтле. Кроме того, американская сторона потребовала освободить резиденцию генерального консула.

Процесс принудительного «выселения» из города сопровождался вопиющими нарушениями. Так, представители Штатов незаконно провели обыски в здании дипмиссии, а также принудительно изъяли консульский архив.

МИД России ответил зеркально, анонсировав закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и высылку 60 российских дипломатов.

Дополнительный фактор напряженности связан и еще и с попытками Соединенных Штатов усложнить работу России в составе Организации Объединенных Наций (ООН). Американская сторона сократила финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом, которое возглавляет бывший российский дипломат Владимир Воронков. Кроме того, среди отобранных объектов в Нью-Йорке было и принадлежавшее постпредству РФ помещение.

Учитывая вышесказанное, остается констатировать, что так называемый «дипломатический паритет» между Соединенными Штатами и Российской Федерацией не был соблюден. И тот факт, что МИД России не предпринимает более жесткие действия в отношении Вашингтона, крайне удивляет.