Война будущего показала человечеству свои клыки

Автор:

Покровский Александр

События в ночь с 13 на 14 сентября 2019 года, когда были атакованы и разрушены нефтеперерабатывающие заводы национальной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) не должны были бы, кажется, стать шоком.

В конце концов, подобного рода промышленные объекты воюющей страны во всех конфликтах считаются законной целью. По крайней мере, с тех пор, как состояние вооружений позволило добираться до глубин экономического тыла противника. А Саудовская Аравия ведёт настоящую войну в Йемене, причём ведёт не первый год, ведёт несправедливо, выступая в роли оккупанта, обеспечивающего власть собственной марионетки-узурпатора. И естественно было бы ожидать от оппонентов такого режима атак не только на оккупационные войска, но и на объекты инфраструктуры страны-интервента. Более того, такие удары уже наносились. И, кстати, против объектов компании Saudi Aramco – в том числе.

Фото: Hindustan Times/Globallookpress

И тем не менее, на сей раз мир вздрогнул.

Отчего мир вздрогнул?

События развивались следующим образом. Первое нападение свершилось на нефтеперерабатывающий завод на месторождении Абкайк (Abqaiq) в восточной части Саудовской Аравии, почти у Персидского залива и государств Катар и Бахрейн. Второй целью стали объекты на нефтяном месторождении Хурайс (Khurais), втором по величине в Саудовской Аравии.

Нападение оказалось весьма удачным: саудовские нефтеперерабатывающие заводы охватили громадные пожары, переходившие даже в огненный смерч. При этом специалисты отметили поразительную, просто хирургическую точность ударов. И заодно – их неожиданность: до сих пор ни от властей Саудовской Аравии, ни от саудовских военных, ни от американских «шефов» саудовского режима так и не поступило внятных пояснений, что именно, откуда и как пролетело и пало на несчастные НПЗ.

Правда, МВД Эр-Рияда сообщило, что пожары возникли «в результате беспилотных летательных аппаратов». В результате атак, подразумевается. Боевыми дронами. Но чьи это дроны, откуда прилетели, отчего смогли нанести такие фатальные повреждения – доказательных технических данных не приводится. Обвинения, упавшие на Иран – дескать, оттуда прилетели крылатые ракеты, покуда внимание ПВО отвлекали беспилотники, – звучат забавно. Ну, или страшно – в зависимости от географии. Ибо предположить, что иранские ракеты невозбранно пролетают аккурат над крупнейшей американской базой ВВС Аль-Удейд в Катаре и базой 5-й флотилии ВМС США в Бахрейне… В общем, это или забавно из-за невозможности, или страшно для американцев, если это оказалось возможным.

Версию МВД Саудовской Аравии о дронах с удовольствием поддержала та сила, которая, собственно, и сражается с саудитами на своей земле в Йемене – повстанческое движение хуситов.

Хуситы. Фото: Xinhua /Globallookpress

Их представитель объявил, что да, атаку произвели именно беспилотники, которые наводились на объекты местной хуситской агентурой. Вообще говоря, оба атакованных объекта действительно находятся на одной воображаемой прямой, если начать её от Йемена. Но, хм, у хуситов есть ударные БПЛА класса не менее MQ-9 Reaper с турбовинтовыми или турбореактивными двигателями? Может, у них тогда и X-47B Pegasus или вовсе «Taranis» имеются?

Правда, хуситов поддерживает Иран, а он как раз «Reaper», было дело, ссаживал и затем творчески впитывал полезные особенности сего аппарата. Так что вопль возмущения, раздавшийся из Вашингтона в адрес Тегерана, вполне понятен. Но тем не менее, с точки зрения международного права даже в этом случае Ирану предъявить нечего: он просто помогает йеменцам бороться против иностранной агрессии. Имеет на это право. Как и хуситы. Но чтобы такие большие аппараты пролетели тысячу километров незамеченными – не очень верится.

В общем, не от чего тут вздрагивать всему большому человечеству.

Типичная восточная война

Но в то же время в этом противостоянии – один из корней нынешней озабоченности. Ведь что такое война между хуситами и саудитами?

Начнём с Йемена. Это страна аморфная, населённая множеством племён, из которых часть – горная – живёт нравами настолько первобытно-жестокими, что их побаиваются по всему арабскому миру. Отморозками считают, проще говоря, чем они на деле и являются. Но в дополнение ко всему население этой аморфной страны делится на шиитов и суннитов, друг друга ненавидящих. Шииты населяют северный Йемен, сунниты – Южный.

Те и другие с переменным успехом резались друг с другом, но до времени – не очень активно, можно даже сказать, патриархально, по-соседски. Но в 2011 году глубинные спонсоры «арабской весны» добрались до Йемена. Здесь был свергнут (формально – подал в отставку) президент страны, шиит (зейдит, если точно) Али Абдалла Салех, и новым главой государства стал суннит Абд Раббо Мансур Хади.

Абд Раббо Мансур Хади. Фото: Thierry Monasse/Globallookpress

Под этим руководством быстро проклюнулись местные отделения запрещённых в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство». В ответ на это северные шииты образовали повстанческое движение под руководством Хусейна Бадруддина аль-Хуси. Откуда и хуситы.

Тогда Саудовская Аравия не нашла ничего лучше, чем собрать коалицию из нескольких арабских стран и устроить интервенцию в поддержку якобы «законного» Хади. «Якобы» тут важно, ибо Салех решил вернуться к власти. И даже вернулся, вступив союз с хуситами, с коими дотоле воевал. В результате президент Хади из страны бежал и сидит ныне в Эр-Рияде, после чего война Саудов в Йемене утеряла даже теневое подобие легитимности.

И вот на сегодня положение дел тут такое: хуситы объявили Северный Йемен независимым и вовсю терзают саудовских оккупантов. Которые, к слову, воинами оказались… Не воинами они оказались вовсе. Несмотря на то, что формально саудовская армия считается одной из наиболее хорошо вооружённых в мире, а по расходам на оборону Саудовская Аравия входит в первую тройку мира, обгоняя, в частности, Россию. На юге Йемена – перманентная «каша мала», которую пытается организовать в некое подобие государства режим Объединённых Арабских Эмиратов. Формально бывший союзником саудитов в йеменской войне, но с недавних пор решивший половить собственную рыбку в этом бурлящем пруду.

Во время митинга, организованного поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами. Фото: Xinhua /Globallookpress

Ну, а Иран определился с хуситами, которым действительно оказывает всестороннюю поддержку.

Словом, типичная восточная война, которых было немало, да и будет ещё немало. И даже то, что в ней окончательно оформилось противостояние лидера шиитского ислама и лидера суннитского ислама, мало что добавляет к картине маслом: арабы с персами противостояли друг другу со времён оных, сунниты и шииты – тоже, и само появление государства Саудовская Аравия на карте Ближнего Востока неизбежно превращало его в непримиримого соперника Ирана.

Но от соперника до врага всё же дистанция довольно большого размера, так что и тут, кажется, человечеству вздрагивать не от чего. Было и будет.

Клыки войны будущего

Про мгновенно скакнувшие после взорванных саудовских НПЗ цены на нефть говорить не будем. Очевидное следствие очевидного действия. Если заламывающие руки американские ястребы – отчего-то все явные представители «глубинного государства» – всё же доведут дело до прямого нападения США на Иран в отмщение за бедных саудитов, цены скакнут ещё больше.

Но пока, кажется, беспокоиться не о чем — рост не такой уж сумасшедший, нефть бывала и подороже, да и лишние доллары за баррель только на пользу той же Америке, где вновь может задышать загнувшийся было сланцевый сектор.

Тоже не повод для дрожи.

Но он, тем не менее, есть, судя по совокупной реакции политиков, бирж и прессы. Откуда же?

А оттуда, что все вдруг не мозгом, а всей сущностью человека и человечества поняли, что игрушки в войнушки закончились. Примерно так, как поняли это после взрывов атомных бомб. И после пролёта над головами русского спутника, означавшего, что нет более на планете мест, недоступных для средств доставки ядерного оружия.

Фото: leolintang / Shutterstock.com

Говоря образно, человечество узрело в непосредственной близости клыки новой, только что родившейся войны. Войны будущего. Войны, в которой маленький аппаратик, запущенный какими-то горными партизанами, может в один момент потрясти экономику одной из богатейших стран мира. А вместе с нею – и экономику всего мира.

Оружием массового уничтожения становится, как в первобытные времена, палка. С крыльями и моторчиком, с бомбой на подвеске, но – палка в руках не государства уже, а отдельного человека.

И что с этим делать?

Об этом – в следующем материале.