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Война близко. США шлют сигналы Украине, забыв о слове Кремля

01 ноября 2021, 11:50  •  279 • Политика
Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения дрона Bayraktar в Донбассе, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.
Марк Эпископос полагает, что Кремль уже направил первые сигналы после необдуманных действий Киева и к ним следует прислушаться. В чём необдуманность? А в том, что украинская сторона одобрила применение турецких "Байрактаров" в Донбассе. И это, кстати, целиком и полностью противоречит Минским соглашениям.
Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов,
- пишет автор NI.
На этих предположениях можно было бы и успокоиться, однако обозреватель по вопросам национальной безопасности включил в свой материал и вбросы о том, что русские войска приближаются к границе с Украиной. Стоит подчеркнуть, что военные по территории России могут передвигаться как угодно и когда угодно. Кроме того, следует понимать, что если задача действительно была бы поставлена, то аналитикам пришлось бы писать о том, что войска уже прибыли. Ведь срок переброски в России крайне короткий. Как бы там ни было, Марк Эпископос прав в одном:
Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна.
Добавим, о якобы стягивании войск России к границе Украины говорил и пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Антон Семелрот. Так что это вполне себе официальная позиция, к которой США пытаются приучить и мир, и Украину. Вопрос лишь в том, что реальную агрессию проявляет Киев.

В ожидании удара

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью, которое он дал каналу "Соловьёв LIVE" на YouTube, не исключил, что Киев в настоящее время ведёт подготовку к войне либо большой провокации. Он пояснил, что на это сегодня указывают сразу несколько сигналов, и раскрыл ключевой из них.
Так, украинская армия сейчас планомерно перебрасывает подразделения на юг, вероятно, планируя лишить Донецкую народную республику выхода к Азовскому морю. По мнению Пушилина, командование ВСУ может замышлять захват нескольких населённых пунктов и выход к рубежам России на этом направлении.
Напомним, на юге ДНР имеет узкую полоску территории - Тельмановский и Новоазовский районы. Под контролем Донецка находится небольшой участок побережья к востоку от Мариуполя, вблизи которого развёрнуты войска Украины.

"Очень плохая зима"

В то же время депутат Госдумы Александр Бородай ранее в беседе с Царьградом предупредил, что Украину ждёт "очень плохая, тяжёлая и холодная зима". И разговор касался не только возникшего в Незалежной энергетического кризиса.
Отвечая на вопросы "Первого русского", Александр Бородай заявил, что развернувшиеся боевые действия в Донбассе, где украинская сторона применила беспилотные летательные аппараты, связаны не с желанием дискредитировать введение в строй газопровода "Северный поток - 2". Война помогает Киеву отвлечь украинцев от истинных проблем.
Благодаря бездействию и чудовищной политике собственного так называемого правительства Украину ожидает очень плохая, тяжёлая и холодная зима, - сказал Александр Бородай. - Нужна небольшая войнушка и обострение.

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