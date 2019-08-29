Война без победителей: Лукашенко не поедет в Польшу без Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен российский лидер Владимир Путин, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Минск будет представлен только белорусским послом. В Белоруссии пока ничего не говорят о своем представительстве на мероприятиях в честь 80-й годовщины начала войны.

На прошлой неделе немецкий депутат и уполномоченный по международному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» Дирк Визе заявил, что советский народ смог одержать победу над нацизмом путем неизмеримых жертв.

Такое заявление он сделал в честь 80-летия заключения договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 году, а именно — секретного протокола данного пакта. Он напомнил, что после заключения данного пакта Германия начала Вторую мировую войну, которая не обошла стороной Советский Союз.

«Победа союзников над национал-социализмом была добыта при неизмеримых жертвах именно в Советском Союзе. Секретный протокол является «низшей точкой» дипломатии между двумя странами», — подчеркнул Визе.

В прошлом месяце стало известно, что Варшава в начале следующего года направит Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.

«На мероприятия, которые будут организованы музеем Аушвиц в начале следующего года, такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт. Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать», — заявил Блажей Спыхальский, пресс-секретарь президента Польши.

Двумя днями ранее пресс-служба президента Польши сообщила, что на годовщину начала Второй мировой войны были приглашены исключительно лидеры стран НАТО, ЕС и Восточного партнерства, поэтому приглашение в Москву отправлено не было.

«Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что будет присутствовать на памятных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Для нас важно, чтобы в мероприятиях приняло участие как можно больше представителей других государств, наших ближайших союзников»,

— добавил Спихальский.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в этой связи указал, что Москва не должна остро реагировать на такое поведение польских властей, передает НСН.

«Мы — великая страна, которая выиграла эту войну, и обращать внимание на идиотские решения, мне кажется, нам просто неправильно. Другое дело, что нам нужно, конечно, при формировании нашего курса на отношения с Польшей все это иметь в виду. У нас, к сожалению, сейчас в мире осталось не так много политиков-мировых лидеров, и эти решения, которые принимает Польша, говорят о том, что там сидят маргиналы, ничего не могут создать, могут только нагадить», — подчеркнул сенатор.

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При этом, известно, что на в Варшаву на 80-летие начала ВОВ приедут глава Белого дома Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, не могут считаться полноценными без участия России, передает ФАН.

В феврале нынешнего года польские активисты попросили Трампа помочь в получении Польшей репараций за разрушения, причиненные СССР и Третьим Рейхом во Второй Мировой войне. Петиция с соответствующим обращением появилась на сайте Белого дома.

«Благодаря последовательной политике США, многие страны и народы уже получили причитающиеся им компенсации за Вторую Мировую войну. Увы, в 1944 году польская нация была брошена под русской оккупацией, и до сих пор не получила выплат за разрушения, причиненные германскими и русскими агрессорами», — говорится в петиции.

Кроме того, авторы петиции —

«свободные поляки» — требуют «исторической справедливости».

По их словам, помощь в получении репараций важна для того, чтобы Польша стала «сильным союзником» для США перед лицом «новой Империи Зла, зреющей в Европе и Азии».

Месяцем позднее председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов сравнил действия администрации американского лидера Дональда Трампа с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Парламентарий привел некоторые примеры сходства политики Трампа и Гитлера. Во-первых, по его словам, в настоящее время обстановка в мире сопоставима с 1935 годом.

«Через два года после прихода к власти Гитлера страна стала создавать условия для того, чтобы совершить агрессию, и в 39-м году началась Вторая мировая война», — указал бывший командующий ВДВ.

Также генерал заявил, что почти не осталось грани между войной и миром, а «заокеанские партнеры» только и делают, что стремятся показать свою силу.