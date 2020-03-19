Война бензоколонок: гарант возмутился, но цены всё равно выросли • 131 • Аналитика

Звериный оскал капитализма

Крайне неприятная российская традиция, когда цены на бензин растут как при дорожающей, так и при дешевеющей нефти, получила очередное подтверждение. Объясняться пришлось самому главе государства. После срочной внеплановой тусовки нашего «несменяемого» с министрами некоторые СМИ уже поспешили сообщить, что Владимир Путин возмутился.



Верится с трудом, поскольку это не совсем президентский стиль. Точнее, совсем не его стиль. Скорее всего, он устроил что-то вроде разноса с короткой дистанции, хотя поможет ли это сдержать ползучий рост цен? Вряд ли, ведь даже с откорректированным Основным законом в нашем социальном государстве останется рыночная экономика.







А рыночная экономика – это, как было сказано в одном из культовых фильмов Георгия Данелии, «звериный оскал капитализма». Где вышвырнуть из больницы женщину со сломанной ногой, потому что у неё закончилась страховка, – это норма. И плевать на толерантность, и на права человека, тем более что человек этот – гражданка России.



Да, лидер страны не только и не столько комментировал подорожание бензина в стране, сколько делал указания в небезызвестном стиле ручного управления. Поручено ни много ни мало



«держать под контролем цены на нефтепродукты и не допустить дальнейшего повышения».

Вот только если даже российская ФАС (антимонопольная служба) и получила очередную команду «фас!», это мало что изменит. Заморозкой цен последствия налогового манёвра и повышения НДС не устранишь. Да и вообще, напрямую отказаться от всего того, что «нажито непосильным трудом», — это всё равно, что уподобиться той унтер-офицерской вдове, что сама себя высекла.



На встрече с кабинетом министров глава государства просто констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но «в рамках инфляции» рост на зимний дизель. Кроме того, он отметил, что значительно увеличились тарифы на 92-й бензин — на 10,44%.



И всё? Но в том-то и дело, что вот это всё у нас как всегда – первыми страдают самые бедные, ведь именно 92-й сегодня – это народный, как когда-то 78-й. В стиле ручного управления неплохо было бы отправить сразу несколько правительственных комиссий на АЗС во всех концах страны. Ведь бензина из-за падения спроса за рубежом в России сейчас, что называется, залейся, а ценники уже зашкаливают.



А что скажут нефтяники?

Стоит ли удивляться, что короли бензоколонок уже начали голосить по поводу того, что цены им фактически диктует упавший рубль, но наш деревянный, настолько же, насколько и нефтяной, никогда сам по себе не падает. Сам-то по себе он обычно растёт, но только после того, как его перед тем хорошенько уронят.



Обратите внимание, когда нефть в последний раз падала до тех же рубежей, что сейчас, – ниже 30 долларов за баррель. Было это весной 2016 года, рубль отреагировал на это как-то вяло. Слегка опустился, а потом снова стал расти. И всё потому, что из-за страшнейшего рублёвого дефицита, устроенного в наших финансах с лёгкой руки руководства Центробанка и Минфина, падать рублю вообще-то некуда.



Да и сейчас падать ему нет никакого смысла. Даже резервы трогать не обязательно – достаточно снова выкупать валютную экспортную выручку. Запуская её потом на рынок, как раз на поддержку национальной валюты. А вот если же просто включить печатный станок, как это продолжает делать американская ФРС, можно действительно нарваться на инфляцию. Но это если раздавать напечатанное по уполномоченным банкам да по подконтрольным олигархам предприятиям в виде «пакетов антикризисной помощи».





Стоит напомнить, что и в 2008, и в 2014 году господдержку, многомиллиардную, заметьте, оказывали в первую очередь именно банковской системе, как видно, для того, чтобы Эльвира Сахипзадовна могла потом её хорошенько зачистить и чтобы эта зачистка имела прямой экономический смысл. Возвращать же ни с кого не потребовали.



На этот раз нас уверяют, что объектом помощи станут малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещают какие-то немыслимые налоговые, кредитные и другие поблажки. Можно себе представить, сколько чиновников будет задействовано в распределении такого рода «помощи». И сколько слёз будет кем-то пролито, а кем-то – премий получено.



Просто прибавить зарплаты хотя бы бюджетникам – ни в коем случае. Хотя такой шаг сразу и к пенсиям прибавку станет давать. Причём посолиднее, чем та, которую за счёт «первых из пенсионной пятилетки» получил то ли федеральный бюджет, то ли погрязший в долгах, как в шелках, Пенсионный фонд.









И ведь это только где-нибудь на Западе могут прозвучать предложения просто раздавать людям деньги. У нас же ещё не забыто, какой обструкции подвергли лидера ЛДПР Владимира Жириновского за воплощение такой идеи в жизнь прямо на Красной площади.



Не конституция, а простая констатация

Пресса же пока тоже «просто констатирует», как Владимир Владимирович обратил внимание, что мировые цены на энергоносители падают, а бензин в России дорожает. Мы-то об этом твердим уже не первый год. Но воз-то и ныне там, как видим. Можно подумать, что кто-то целенаправленно хочет выставить президента этаким наивным добрым царём, у которого, дескать, бояре плохие.



Словно все условия для подорожания бензина внутри страны проявились именно сегодня, когда пошла очередная волна антивирусной истерии. Напомним, в среду утром стало известно, что нефть марки Brent после падения к отметке 29,44 доллара за баррель, уровня той самой весны 2016 года, сначала скорректировалась вверх до 31,16 доллара, но снова сползла – уже до 28,37 доллара.



Сильнейшие колебания на нефтяном рынке, начались, как известно, только 6 марта, когда о коронавирусе как пандемии прекрасно знал уже весь мир. Но именно тогда и провалилась «антивирусная» сделка ОПЕК+, поскольку Россия категорически отказалась высвобождать на нефтяном рынке очередную нишу. Причём явно под американскую сланцевую нефть. Соединённым Штатам же опять всё как с гуся вода.



Сначала президент Трамп не скрывает своего восторга по поводу упавших цен на углеводороды, которые, оказывается, очень «полезны мировой экономике». А потом начинаются массированные закупки топлива в стратегические хранилища США, которые, впрочем, на ценах никак не отражаются. Ни вверх, ни вниз. А вы говорите, стабильности не хватает.



Да, Россия не поддержала предложение ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн. баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Цены на нефть тут же упали на 30%. Из Эр-Рияда Москве сразу пригрозили тем, что зальют мир дешёвой нефтью, однако нарвались на катастрофическое падение котировок национальной нефтяной компании Saudi Aramco.





Вот только почему за всё это отдуваться должен наш российский ветеран на своей старенькой «Ниве»? У российской бензоколонки где-нибудь под Пензой или Саратовом? Крайне неприятная российская традиция, когда цены на бензин растут как при дорожающей, так и при дешевеющей нефти, получила очередное подтверждение. Объясняться пришлось самому главе государства. После срочной внеплановой тусовки нашего «несменяемого» с министрами некоторые СМИ уже поспешили сообщить, что Владимир Путин возмутился.Верится с трудом, поскольку это не совсем президентский стиль. Точнее, совсем не его стиль. Скорее всего, он устроил что-то вроде разноса с короткой дистанции, хотя поможет ли это сдержать ползучий рост цен? Вряд ли, ведь даже с откорректированным Основным законом в нашем социальном государстве останется рыночная экономика.А рыночная экономика – это, как было сказано в одном из культовых фильмов Георгия Данелии, «звериный оскал капитализма». Где вышвырнуть из больницы женщину со сломанной ногой, потому что у неё закончилась страховка, – это норма. И плевать на толерантность, и на права человека, тем более что человек этот – гражданка России.Да, лидер страны не только и не столько комментировал подорожание бензина в стране, сколько делал указания в небезызвестном стиле ручного управления. Поручено ни много ни малоВот только если даже российская ФАС (антимонопольная служба) и получила очередную команду «фас!», это мало что изменит. Заморозкой цен последствия налогового манёвра и повышения НДС не устранишь. Да и вообще, напрямую отказаться от всего того, что «нажито непосильным трудом», — это всё равно, что уподобиться той унтер-офицерской вдове, что сама себя высекла.На встрече с кабинетом министров глава государства просто констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но «в рамках инфляции» рост на зимний дизель. Кроме того, он отметил, что значительно увеличились тарифы на 92-й бензин — на 10,44%.И всё? Но в том-то и дело, что вот это всё у нас как всегда – первыми страдают самые бедные, ведь именно 92-й сегодня – это народный, как когда-то 78-й. В стиле ручного управления неплохо было бы отправить сразу несколько правительственных комиссий на АЗС во всех концах страны. Ведь бензина из-за падения спроса за рубежом в России сейчас, что называется, залейся, а ценники уже зашкаливают.Стоит ли удивляться, что короли бензоколонок уже начали голосить по поводу того, что цены им фактически диктует упавший рубль, но наш деревянный, настолько же, насколько и нефтяной, никогда сам по себе не падает. Сам-то по себе он обычно растёт, но только после того, как его перед тем хорошенько уронят.Обратите внимание, когда нефть в последний раз падала до тех же рубежей, что сейчас, – ниже 30 долларов за баррель. Было это весной 2016 года, рубль отреагировал на это как-то вяло. Слегка опустился, а потом снова стал расти. И всё потому, что из-за страшнейшего рублёвого дефицита, устроенного в наших финансах с лёгкой руки руководства Центробанка и Минфина, падать рублю вообще-то некуда.Да и сейчас падать ему нет никакого смысла. Даже резервы трогать не обязательно – достаточно снова выкупать валютную экспортную выручку. Запуская её потом на рынок, как раз на поддержку национальной валюты. А вот если же просто включить печатный станок, как это продолжает делать американская ФРС, можно действительно нарваться на инфляцию. Но это если раздавать напечатанное по уполномоченным банкам да по подконтрольным олигархам предприятиям в виде «пакетов антикризисной помощи».Стоит напомнить, что и в 2008, и в 2014 году господдержку, многомиллиардную, заметьте, оказывали в первую очередь именно банковской системе, как видно, для того, чтобы Эльвира Сахипзадовна могла потом её хорошенько зачистить и чтобы эта зачистка имела прямой экономический смысл. Возвращать же ни с кого не потребовали.На этот раз нас уверяют, что объектом помощи станут малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещают какие-то немыслимые налоговые, кредитные и другие поблажки. Можно себе представить, сколько чиновников будет задействовано в распределении такого рода «помощи». И сколько слёз будет кем-то пролито, а кем-то – премий получено.Просто прибавить зарплаты хотя бы бюджетникам – ни в коем случае. Хотя такой шаг сразу и к пенсиям прибавку станет давать. Причём посолиднее, чем та, которую за счёт «первых из пенсионной пятилетки» получил то ли федеральный бюджет, то ли погрязший в долгах, как в шелках, Пенсионный фонд.И ведь это только где-нибудь на Западе могут прозвучать предложения просто раздавать людям деньги. У нас же ещё не забыто, какой обструкции подвергли лидера ЛДПР Владимира Жириновского за воплощение такой идеи в жизнь прямо на Красной площади.Пресса же пока тоже «просто констатирует», как Владимир Владимирович обратил внимание, что мировые цены на энергоносители падают, а бензин в России дорожает. Мы-то об этом твердим уже не первый год. Но воз-то и ныне там, как видим. Можно подумать, что кто-то целенаправленно хочет выставить президента этаким наивным добрым царём, у которого, дескать, бояре плохие.Словно все условия для подорожания бензина внутри страны проявились именно сегодня, когда пошла очередная волна антивирусной истерии. Напомним, в среду утром стало известно, что нефть марки Brent после падения к отметке 29,44 доллара за баррель, уровня той самой весны 2016 года, сначала скорректировалась вверх до 31,16 доллара, но снова сползла – уже до 28,37 доллара.Сильнейшие колебания на нефтяном рынке, начались, как известно, только 6 марта, когда о коронавирусе как пандемии прекрасно знал уже весь мир. Но именно тогда и провалилась «антивирусная» сделка ОПЕК+, поскольку Россия категорически отказалась высвобождать на нефтяном рынке очередную нишу. Причём явно под американскую сланцевую нефть. Соединённым Штатам же опять всё как с гуся вода.Сначала президент Трамп не скрывает своего восторга по поводу упавших цен на углеводороды, которые, оказывается, очень «полезны мировой экономике». А потом начинаются массированные закупки топлива в стратегические хранилища США, которые, впрочем, на ценах никак не отражаются. Ни вверх, ни вниз. А вы говорите, стабильности не хватает.Да, Россия не поддержала предложение ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн. баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Цены на нефть тут же упали на 30%. Из Эр-Рияда Москве сразу пригрозили тем, что зальют мир дешёвой нефтью, однако нарвались на катастрофическое падение котировок национальной нефтяной компании Saudi Aramco.Вот только почему за всё это отдуваться должен наш российский ветеран на своей старенькой «Ниве»? У российской бензоколонки где-нибудь под Пензой или Саратовом? Алексей Подымов, Дмитрий Малышев, к.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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