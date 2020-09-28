Война азербайджанцев и армян в Москве? Этого нельзя допустить: план силовиков раскрыл Баширов

Политолог Марат Баширов оценил возможность обострения отношений между представителями армянской и азербайджанской диаспор, проживающих в России, на фоне возобновления конфликта в районе Нагорного Карабаха.

Напомним, летом на волне нового витка противостояния между Баку и Ереваном в РФ произошла короткая "абрикосовая война". Так, некоторые азербайджанцы, которые владели продовольственными рынками, не давали торговать на них армянам. Последние ответили тем же уже на своих торговых точках.

Баширов считает, что возобновления таких стычек ожидать не стоит. Он признался, что в курсе планов российских правоохранителей, направленных на подавление подобных новых "войн" на территории нашей страны.

Я знаю, что есть план у силовиков, он уже задействован. Данная схема не допустит никаких межнациональных столкновений ни в Москве, ни в других городах России. Уже на столах, что называется, в оперативном режиме отрабатывается. А в поле - операми, - поделился собеседник Царьграда.

Он добавил, что до сведения представителей армянской и азербайджанской диаспор заблаговременно донесли несколько простых вещей.