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Война 2.0: Эрдоган взывает к помощи НАТО, Путин полностью на стороне Дамаска

12 февраля 2020, 10:24  •  122 • Война
Турция уже не скрывает своего военного присутствия в сирийской провинции Идлиб, ведет там активные боевые действия с правительственными войсками Асада, стягивает к границе с Сирией крупные силы армии, как будто готовится к полномасштабному вооруженному вторжению. Президент Реджеп Эрдоган в ярости от противостояния Башара Асада и на каждый удар сирийских войск отвечает массированными ударами авиации и артиллерии. Трудно сказать на чьей стороне сейчас успех — в сам город Идлиб вошли с двух сторон как турецкая, так и правительственная армии. Каждая рассчитывает на поддержку своих союзников: Сирия на Россию и Иран, Турция обратилась за помощью к НАТО.
Нынешнее обострение в Идлибе, которое длится уже более месяца, повлекло заметные потери, как со стороны правительственных войск Сирии, так и со стороны Турции. Так, только 3 февраля в этом районе погибло 8 турецких военнослужащих и гражданских специалистов, несколькими днями позже — еще пять убитых и 5 раненых. И это далеко не полная статистика потерь со стороны Турции. Есть достаточно серьезные потери и со стороны сирийской армии (турецкая сторона говорит о 101 уничтоженном сирийском военном). Погибли здесь и четверо россиян из состава спецназа ФСБ, которые подорвались на фугасе и были добиты боевиками.
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Турецкая армия вошла в Идлиб в ответ на наступление сирийских правительственных войск в регионе Большой Идлиб, включающий как саму одноименную провинцию, так и соседние Хаму, части провинций Алеппо и Латакия. Анкара использует в адрес Дамаска и Башара Асада гневную риторику и заявляет, что не позволит захватить новые территории и укрепиться в последнем оплоте «сирийской военной оппозиции» в провинции Идлиб. Это слова президента Реджепа Эрдогана, который будто забыл, что в нынешней ситуации его армия находится на территории Сирии незаконно и по всем законам международного права считается оккупационными силами в соседней стране.
Посмотрим на ситуацию глазами турецких обозревателей издания «Daily Sabah». «Вопрос в том, что будет делать Россия? Кремль пытался загнать Анкару в угол, но не смог добиться желаемых результатов. На Россию также оказывают давление режим и Иран, поскольку они утверждают, что Турция не смогла выполнить условия Сочинской сделки. Кроме того, сирийская армия не может продвигаться без поддержки России из-за изменяющейся стратегии Турции и сопротивления группировок, поддерживаемых Анкарой. Без поддержки России режим не получил желаемых результатов в своей кампании в Хаме и Идлибе в прошлом году, и его потери были колоссальными… Угроза Турции, связанная с наступлением на Идлиб окажет максимальное давление на Анкару и создаст огромный риск для турецких наблюдательных постов, поскольку режиму крайне необходимо захватить контроль над автомагистралями М4 и М5. Это сделало бы Россию стороной, которая нарушает соглашение в Сочи и соглашение в Астане… Честно говоря, у Москвы, похоже, нет иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров с Турцией, чтобы скорректировать сделку в Сочи. В противном случае Анкара и Дамаск в конечном итоге столкнутся друг с другом», — считают аналитики турецкого издания.
Здесь нужно сделать одно уточнение — Анкара уже пошла на открытое столкновение с Дамаском, введя на территорию соседней страны достаточно крупный воинский контингент, которые ведет боевые действия против правительственной армии и поддерживает бандитские формирования, которые Дамаск и Москва считают террористическими организациями. И, в отличие от Турции, Россия не задействует в Идлибе свой воинский контингент, который прибыл в Сирийскую арабскую республику по официальному приглашению законной власти этой страны. Даже если рассматривать ситуацию с погибшими спецназовцами из ЦСН ФСБ России, как утверждается, двумя снайперскими парами, то они действовали в рамках антитеррористической операции и были направлены в регион для поддержки правительственной армии. И авиация российских ВКС соблюдает мораторий на неприменение силы в Идлибе, не нанося удары с воздуха по формированиям террористов.
Вашингтон, естественно, традиционно винит Россию в турецких проблемах, связанных с гибелью военнослужащих. «Мы не во всем согласны с действиями Турции в Сирии, но мы считаем, что эти нападения России — или Сирии, которую Россия поддерживает — выходят за рамки», — заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. Эта вытащенная из «нафталинового сундука» 77-летняя барышня, никогда не соприкасавшаяся с военными делами (последняя работа в качестве адвоката в юридической фирме в Далласе), как на голубом глазу рассуждает о причастности армии России к артиллерийским обстрелам в Идлибе и говорит о «твердой поддержке Турции в этой ситуации». Правда, заявляет лишь о готовности попросить Россию прекратить поддержку президента Сирии Башара Асада, чтобы можно было двигаться к мирному соглашению для Сирии. Тоже видимо не в курсе о международно-правовом статусе российского контингента в Сирийской арабской республике.
Эрдоган недоволен — всё идет не по его плану в Идлибе. Его армия несет потери и не достигла явного преимущества, более того ситуация может осложниться ещё большими потерями, что вызовет негативную реакцию в самой Турции, где его позиции на политическом поле заметно ослабли. Эрдогану нужна победа, которую он самостоятельно достигнуть не может, в том числе из-за вероятной конфронтацией с Россией. В результате Анкара обратилась за помощью к НАТО, все-таки Турция страна, входящая в альянс и может рассчитывать на помощь союзников. Эту просьбу озвучил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. Но поддержать Анкару НАТО в этой ситуации не сможет.
— НАТО вряд ли придет на помощь Турции в Сирии, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Здесь есть несколько факторов, почему этого не произойдет. Можно вспомнить в этой связи и недавние заявление Анкары о готовности выйти из альянса, и угрозы закрыть авиабазу США Инджирлик, а то и пролив Босфор для натовских кораблей. Турция в НАТО является в какой-то степени страной-изгоем, слишком самостоятельной и трудно прогнозируемой. Опять же Турция в сирийской провинции Идлиб не защищает целостность своей территории и неприкосновенность, а, наоборот, выступает в качестве агрессора и ведет наступательные боевые действия. Вряд ли парламент какой-либо страны НАТО санкционирует применение военной силы в такой ситуации, чтобы поддержать Турцию. Ну, разве что на это «подвяжутся» Польша и страны Балтии, но какой от них прок? Плюс можно предположить возможные потери в воинских контингентах альянса, а это уже совсем никому не нужно. И нынешнее перемещение французской авианосной группы во главе с атомным авианосцем «Шарль де Голль» к берегам Сирии не подразумевает его противостояния с сирийской армией, на стороне которой находится российский контингент. Вот это и есть основная причина неучастия НАТО на стороне Турции в Идлибе. Перекрестить интересы с Россией ни одна страна альянса не решится, даже США не рискнет действовать здесь в одиночку. НАТО способно лишь на моральную поддержку и даже не рассматривает вариант военной помощи Турции.
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Эрдогану, брошенному партнерами по НАТО, в этой ситуации остается лишь искать поддержки у… России. Как, впрочем, он это делал и раньше. Ему нужны новые мирные переговоры, желательно с участием президента Владимира Путина, который мог бы стать гарантом прекращения огня со стороны. Турция сейчас стремится максимально обозначить свое военное присутствие в Идлибе. Сейчас в этом регионе, как сообщается (в частности Сирийским наблюдательным пунктом за правами человека — Sirian Observatory for Human Rights), размещены около девяти тысяч турецких военнослужащих, в том числе подразделения спецназа, переброшены бронетехника, артиллерия и ракетные установки. Выводить их из Идлиба и Алеппо Турция не собирается, а предполагает остановить в результате переговоров ведение боевых действий и остановиться на достигнутом. То есть контролировать регион и по-прежнему поддерживать боевиков.
Вопрос о переговорах по Идлибу на высшем уровне остается открытым — Москва подобной готовности не выражала и неизвестно как Путин отреагирует на агрессивные действия Анкары. Официальный Кремль говорит лишь о беспокойстве происходящим в регионе и подчеркивает недопустимость активности боевиков. Пока обозначилась позиция выжидательности. Возможно в ожидании дальнейших успехов сирийской армии. А они без российской поддержки практически невозможны.
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