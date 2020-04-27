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«Войдёт в пятёрку»: глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

27 апреля 2020, 21:05  •  32 • В России
Предстоящее лето может быть аномально жарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, ссылаясь на прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций. Он также доложил Владимиру Путину о ситуации с лесными пожарами на территории России, констатировав, что большая их часть связана с нарушениями режима самоизоляции и потеплением климата.
 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
 

Лето 2020 года может быть одним из самых жарких в истории. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в ходе видеосовещания с президентом Владимиром Путиным о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в субъектах Российской Федерации.

«Прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то в пятёрку войдёт», — сказал Кобылкин.

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. При этом, по его словам, точного такого развития событий составляет 75%.

«Для нашей же страны дела обстоят так. Сейчас и правда небывалая жара. В Красноярске вчера температура была 30 °С. Это на восемь градусов выше рекорда. Утверждать же, что лето будет самым жарким или экстремально жарким, трудно. В долгосрочных прогнозах формулировки сглаженные», — пояснил он.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус не согласился с таким прогнозом.

«Да, прогнозы были в начале года о том, что лето будет тёплым. Но ни в коей мере не таким, как было в 2010 году. Просто тёплым. Но ситуация у нас изменилась. В марте началось резкое снижение выбросов парниковых газов, потому что большая часть предприятий не работает, транспорт в большинстве регионов практически стоит, самолёты почти не летают и загрязнения существенно уменьшились. Возможно, с этим и связано то, что в апреле все долгосрочные прогнозы пролетели. Мы сейчас наблюдаем полтора градуса отклонения в отрицательную сторону в Москве. Что будет дальше, говорить сложно, учитывая нашу ситуацию. Мои коллеги склонны считать, что лето будет в пределах нормы. И уж тем более мы не склонны говорить, что лето будет, как в 2010-м», — пояснил собеседник RT.

Напомним, что в 2010 году с конца июня до середины августа на европейской части России установилась необычайно высокая температура воздуха. В течение этого периода во многих городах были установлены температурные максимумы: в частности, в Москве 29 июля 2010 года воздух прогрелся до 39 °С. Этот погодный фон стал причиной множества лесных пожаров, в результате которого в ряде городов и регионов образовался сильный смог.

Ситуация с лесными пожарами

В ходе вступительного слова на совещании Владимир Путин призвал сделать прогноз по рискам природных бедствий и доложить об уже проделанной работе по повышению защищённости населённых пунктов.

«Прекрасно понимаем, видим, что сейчас все усилия, прежде всего, сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей. Тем более, мы с вами это тоже знаем, наступил весенне-летний период, а значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий: пожаров и паводков. Особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов», — заявил Путин.

Глава Минприроды подчеркнул, что значительное число лесных пожаров, зафиксированных этой весной, связано с нарушениями режима самоизоляции и потеплением климата. При этом Кобылкин обратил внимание президента на недостаточное финансирование лесной политики, в частности, нехватку средств на увеличение численности лесничих. В ответ на это глава государства поручил Минфину выделить дополнительные ресурсы регионам с повышенным риском возникновения лесных пожаров.

«Согласен, что по ряду субъектов, где риски пожаров существуют, надо ещё раз посмотреть, мы такое поручение отработаем», — ответил глава ведомства Антон Силуанов.

Кроме того, глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что всего с начала года на территории произошло 154 тыс. пожаров, в том числе 3 488 природных, общая площадь которых превысила 475 тыс. га. Он подчеркнул, что на данный момент критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке.

  • © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 27 апреля, в России действует 107 лесных пожаров на площади 43 161 га. Наибольшее число возгораний зафиксировано в Красноярском (26) и Забайкальском (25) краях, где также введён режим ЧС, как и в одном муниципальном районе Краснодарского края и в одном муниципальном райoне Иркутской области.

Ранее замглавы Рослесхоза Александр Агафонов отмечал, что пожароопасный сезон в большинстве субъектов России наступил почти на полтора месяца раньше, чем в 2019 году.

Между тем, по мнению, научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, причина повышенной пожароопасности в лесах на территории России связана с тем, что зимой почти не было снега и поэтому не происходил типичный процесс инфильтрации (просачивания талой воды в почву).

«Вероятность пожаров из-за жаркой погоды и правда возрастает. Собственно, все эти прогнозные факторы говорят о том, что год может быть напряжённым. По площади пожаров год не самый экстремальный, но по количеству вполне», — пояснил он RT.

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