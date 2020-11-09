Войдите в кабинет: Госдума утвердит кандидатов Мишустина на посты министров

Госдума 10 ноября утвердит кандидатуры новых министров и вице-премьера, предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным, заявили опрошенные «Известиями» представители фракций . К слову, у оппозиционеров по некоторым из них есть вопросы. Обновление в структуре власти не закончилось, в скором времени свой пост покинет руководитель ФАС Игорь Артемьев, сообщили «Известиями» источники в ведомстве . Его может заменить вице-губернатор Северной столицы Максим Шаскольский или глава управления антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров.

Обновленный кабинет

О кадровых перестановках в правительстве стало известно утром 9 ноября. Президент Владимир Путин освободил от должности министра транспорта Евгения Дитриха, главу Минприроды Евгения Кобылкина и руководителя Минстроя Владимира Якушева, которого он назначил полпредом в УрФО вместо Николая Цуканова. Также он увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти.

Почти сразу последовала реакция главы правительства Михаила Мишустина, который внес в Госдуму свои кандидатуры на освободившиеся и появившиеся должности. Так, он предложил назначить министра энергетики Алексея Новака десятым вице-премьером.

— Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете, многие из вас с ним давно и плотно работают, — отметил Мишустин на оперативном совещании с зампредами правительства.

На должность главы Минэнерго он выдвинул руководителя «Русгидро» Николая Шульгинова. Министром транспорта предложил назначить гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды — министра по Арктике Александра Козлова, руководителем Минстроя — первого замминистра Ирека Файзуллина, а главой Минвостокразвития — гендиректора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Также вечером Михаил Мишустин назначил трех временно исполняющих обязанности руководителей ведомств . Врио главы Минприроды стала статс-секретарь – замминистра Светлана Радченко, врио министра транспорта — первый замминистра – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, а врио руководителя Минстроя — первый замминистра Ирек Файзуллин.

По информации «Известий», Госдума большинством голосов во вторник, 10 ноября, утвердит кандидатуры, представленные премьером, хотя на решение у нижней палаты есть неделя . Для этого будет достаточно поддержки депутатов фракции «Единая Россия», которая уже объявила о своем решении.

— У нас во фракции состоялся с кандидатами очень серьезный разговор, из которого они поняли, что им придется работать по-новому. Это обусловлено поправками в Конституцию и полномочиями Госдумы, которая теперь утверждает правительство. Ответственность и спрос с них теперь будет другой, очень жесткий, поэтому и исполнение всех задач должно быть на другом качественном уровне, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Еще в понедельник обсуждение кандидатур прошло в профильных комитетах парламента. Серьезных возражений или критики ни один из предложенных назначенцев у парламентариев не вызвал . Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, многие из них хорошо известны по их прошлой работе. Большинством голосов с редкими воздержавшимися комитеты рекомендовали Госдуме утвердить обозначенные Михаилом Мишустиным кандидатуры.

Более критически настроены к перестановкам оппозиционные фракции. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал парламент за спешку рассмотрения кандидатур. Фракция пока не увидела реальной программы развития, конкретных изменений и отхода от экономических шагов, которые сегодня предпринимает Минфин , поэтому не будет голосовать против или за кандидатов, заявил «Известиям» депутат от КПРФ Юрий Афонин. Источник «Известий» в партии подтвердил, что фракция склоняется к тому, чтобы воздержаться во время голосования.

Первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов сообщил «Известиям», что высказывать мнение фракции преждевременно. Все кандидаты на новые посты придут на заседание фракции во вторник. Депутат признался, что видит среди них спорные фигуры, однако от деталей воздержался.

Сомнения есть и у других оппозиционеров. Как сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, при утверждении новых министров партия поддержит только часть кандидатур. Кто именно это будет, все узнают во вторник. По его словам, такое решение было принято по итогам встреч с кандидатами.

Промежуточные итоги

Как сообщили «Известиям» источники, перестановки во властных структурах продолжатся — в ближайшее время свой пост покинет глава ФАС Игорь Артемьев . На его должность претендуют сразу несколько человек, но больше всего шансов у вице-губернатора Северной столицы Максима Шаскольского или главы управления антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Вадима Владимирова. Впрочем, УФАС по Петербургу опровергло информацию о переезде своего руководителя в Москву.

Обновление кабмина стало неожиданностью для некоторых кандидатов. Например, в пресс-службе Александра Козлова «Известиям» признались, что пока не готовы комментировать возможное назначение, потому что министр сам узнал о нем только утром . Однако, по данным источника «Известий», близкого к администрации президента, разговоры о перестановках в правительстве велись уже около месяца, но точной информации о кандидатах не было ни у кого.

Что касается карьерного роста Александра Новака, об этом говорили еще при формировании правительства в январе. Чиновник возглавлял Минэнерго с 2012 года и зарекомендовал себя как сильный переговорщик , заявил «Известиям» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. За последние годы он дважды спасал российский бюджет. Сначала, когда добился заключения сделки ОПЕК+, и второй раз, когда в 2020-м «пересобрал» сделку. Впереди у России непростые переговоры, особенно в связи с вероятной победой нового президента США Джо Байдена.

Николай Шульгинов, выдвинутый на замену Новака, тоже успешно справлялся с поставленными задачами и среди коллег у него репутация профессионала , сообщил информированный источник «Известий». Он отметил, что это назначение может ознаменовать изменения в акцентах работы ведомства — максимум внимания будут уделять возобновляемым источникам энергии.

А вот о дальнейшей карьере бывшего главы Минтранса Евгения Дитриха пока говорить сложно. Вероятнее всего, он может занять должность врио губернатора Белгородской области, писали ранее СМИ. Этот пост остается вакантным с середины сентября, когда в отставку ушел Евгений Савченко.

Предложенный на пост министра транспорта Виталий Савельев на заседании профильного комитета Госдумы уже определил круг приоритетных вопросов . Особое внимание он уделит федеральным дорогам — до 2035 года их должно стать примерно в два раза больше. Кроме того, ожидается ужесточение правил ПДД и увеличение числа лоукостеров.

По словам собеседника «Известий» в отрасли, Савельев, возглавлявший «Аэрофлот» с 2009 года, давно хотел получить должность министра. Амбиции подкрепляются и опытом работы — в 2004–2007 годах он занимал должность замминистра экономического развития и торговли. На должность также претендовал глава Росавиации Александр Нерадько. Однако при нем ни один аэродром не построили в срок и в соответствии с планируемым бюджетом — именно это сыграло против него.

— Сейчас, скорей, нужен иного склада руководитель, более жесткий, — считают источники «Известий» в отрасли.

Еще один собеседник «Известий» вспомнил ситуацию с «ВИМ-Авиа» (прекратила полеты в 2017 году из-за долгов), которая оказалась чуть ли не концом света для рынка. Сейчас же из-за кризиса в таком положении находится вся отрасль перевозок, добавил он.

Основной кандидат на пост гендиректора «Аэрофлота», по сообщениям СМИ, — глава Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Полубояринов . С 2017 года он входит в совет директоров авиакомпании. В «Аэрофлоте» пока не комментируют возможность этого назначения.

Ротацию в Минстрое эксперты считают рутиной . На своей должности у Владимира Якушева не было ни выдающихся успехов, ни громких провалов, заявил «Известиям» политолог, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Для новой должности полпреда в УрФО у него есть необходимый опыт — до прихода в Минстрой более 12 лет он руководил Тюменской областью.

К посту министра Ирек Файзуллин тоже готов, десять лет он возглавлял профильное ведомство Татарстана — региона с одним из самых мощных и эффективных стройкомплексов страны , напомнил «Известиям» первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Сейчас перед ним стоят задачи сохранения и увеличения темпов строительства, модернизация отрасли и обеспечение реализации нацпроектов (ежегодный ввод 120 млн кв. м жилья к 2024 году).

Что же касается Минприроды, то после ухода Дмитрий Кобылкина там осталось много незавершенных дел — лесовосстановление, мусорная реформа и реабилитация Волги и Байкала , заявил «Известиям» зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин. Чиновник успешно провел реформу в сфере особо охраняемых зон, однако работа по утилизации отходов совсем не заладилась, что могло стать одной из причин отставки, сказала «Известиям» член Общественного совета при Минприроды России Альбина Дударева.

Над материалом работали: Любовь Лежнева, Наталья Башлыкова, Татьяна Байкова, Екатерина Ясакова, Ирина Цырулева, Мария Перевощикова, Валерий Воронов