“Вояки вместо педагогов”: В США придумали, как бороться со стрельбой в школах

• 58 • В мире

В Белом доме представили программу борьбы со стрельбой в школах‍.

Сейчас в администрации США представили программу мер, которые направлены на борьбу со стрельбой в школах. Так, по данным издания The Hill чиновники предложили учить педагогов обращаться с огнестрельным оружием. А кроме этого, к образовательному процессу привлекут военных.

Отмечается, что Белый дом также призывает законодателей дать право полицейским изымать оружие у всех тех, кто, по мнению стражей правопорядка, представляет опасность для себя и окружающих.

Напомним, 14 февраля в школе Паркленда 19-летний стрелок устроил бойню. Он убил 17 человек. Еще 14 получили ранения.