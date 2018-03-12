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“Вояки вместо педагогов”: В США придумали, как бороться со стрельбой в школах
12 марта 2018, 17:39 • 58 • В мире
В Белом доме представили программу борьбы со стрельбой в школах.
Сейчас в администрации США представили программу мер, которые направлены на борьбу со стрельбой в школах. Так, по данным издания The Hill чиновники предложили учить педагогов обращаться с огнестрельным оружием. А кроме этого, к образовательному процессу привлекут военных.
Отмечается, что Белый дом также призывает законодателей дать право полицейским изымать оружие у всех тех, кто, по мнению стражей правопорядка, представляет опасность для себя и окружающих.
Напомним, 14 февраля в школе Паркленда 19-летний стрелок устроил бойню. Он убил 17 человек. Еще 14 получили ранения.
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