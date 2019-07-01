«Вовсе не гарантируют мира в Афганистане»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» о переговорах США и талибов

«Несмотря на то что Дональд Трамп заявил о выводе 7 тыс. из 14 тыс. американских военных с территории Афганистана, «Талибан»* тормозит процесс заключения всеобъемлющего соглашения. Радикалы полагают, что с позиции силы они смогут претендовать на статус вероятной альтернативы правящему режиму».

Несмотря на оптимизм американцев, новая серия переговоров между США и «Талибаном» в Дохе едва ли приблизит регион к долгожданному миру. Вашингтон тяготится военной миссией в Афганистане, которая длится уже 18 лет и поглотила более $700 млрд только на помощь официальному Кабулу. Дональд Трамп уже анонсировал вывод из Афганистана 7 тыс. из 14 тыс. американских военных, однако пока талибы не спешат заключать всеобъемлющее соглашение, резонно полагая, что теперь именно они находятся в позиции силы.

Предложение, обсуждаемое сторонами, подразумевает вывод контингента НАТО и американских ЧВК, гарантированное отсутствие в Афганистане лагерей террористов (ИГ**, «Аль-Каида»***), прямой диалог между «Талибаном» и официальными властями, полное прекращение огня. По первым двум пунктам ощущается определённый прогресс, поскольку США уже делом дали понять, что готовы свернуть свою интервенцию. В свою очередь, «Талибан» сам кровно заинтересован в том, чтобы подавить очаги нестабильности у себя в тылу — им не нужны идеологические трения, а также конкуренты в борьбе за трафик опиума и за деньги радикально настроенных аравийских шейхов.

А вот последние два требования пока блокируют переговоры: «Талибан» не видит большого смысла в том, чтобы прекращать войну с официальным Кабулом именно сейчас. Талибы имеют в запасе достаточно ресурсов, чтобы выжидать, пока официальные власти будут сами постепенно сдавать территорию (Кабул контролирует не более 35% районов страны, остальные оспариваются «Талибаном» и другими военными группировками). Более того, есть серьёзный повод полагать, что озвученный уход американцев приведёт к стремительному падению администрации президента Ашрафа Гани. Так зачем форсировать переговоры на этом направлении?

Есть ещё и другой фактор, затрудняющий достижение компромисса, — Пакистан. Исламабад имеет серьёзное влияние на внутренние процессы в Афганистане и тесно связан с Талибаном. При этом, будучи лишь опосредованной стороной конфликта, Пакистан отказывается использовать своё влияние на талибов с целью смягчить их позицию в отношении американских условий. В конце июня Ашраф Гани уже посещал с визитом Пакистан, призывая забыть старые проблемы, но очевидно, что могущественный сосед не захочет даром ослаблять в регионе свои позиции. Торг всех со всеми будет продолжаться, но смогут ли американцы добиться решительного прорыва? Очень сомнительно.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.