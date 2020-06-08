Вовремя: книжные разоблачения Джона Болтона

Господина Болтона в администрации главы государства, где текст его книги проходил стандартную проверку, заподозрили в распространении секретной информации. Пришлось редактировать. Похоже, Белый дом тянет резину и сейчас, но автор заявил, что познакомит публику со своим детищем в любом случае. А для "раскрутки" книги даст ряд интервью крупнейшим СМИ. Кстати, некоторые из них сообщили, что Дональд Трамп якобы активно противодействует публикации. И называет Болтона "предателем". Так это или нет, пока неизвестно. Но при учете нынешних политических страстей в США – вполне возможно. Да и книга выйдет в свет как нельзя вовремя для противников президента. Скоро выборы, страну трясет и появление новых разоблачений уменьшает шансы Трампа на победу. Хотя все-таки вряд ли оказывает решающее влияние на ход избирательной кампании.

Джон Болтон проработал с Трампом всего полтора года. Президент его нанял. Он же и уволил, объяснив это постоянными разногласиями, которые мешали слаженной работе президентской команды. Господин Болтон действительно постоянно спорил и выступал за жесткую линию Вашингтона во внешней политике. Предельно жесткую. В отношении России, Ирана, Китая и многих других стран и регионов. Был типичным "ястребом" времен холодной войны. В какой-то момент Дональду Трампу стало понятно, что с таким подходом США только увеличат количество врагов во всем мире. А их и так хватает.

Сам обиженный на президента Джон Болтон в своей книге намерен рассказать о принятии решений Белым домом, в частности, по Украине, Северной Корее, Венесуэле и Ирану. Нет сомнений, что там будет много интересного. А публикацией этого литературно-публицистического опуса члена республиканской партии Болтона обязательно воспользуются демократы, намеренные отобрать у своего главного врага Овальный кабинет. Грех не воспользоваться.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik