Вовремя исчезнуть

Глава городского поселения Печенга Мурманской области Наталья Жданова оказалась в центре скандала, который стоил ей должности. Его подробности стали известны правоохранителям, и чиновнице может грозить уголовное преследование. Покинув пост, она, возможно, постаралась уйти от повышенного интереса СМИ, а её шансы выйти сухой из воды в отсутствие огласки увеличились.

На минувшей неделе без лишнего шума, совершенно незаметно для жителей Наталья Жданова, занимавшая должность главы администрации муниципального образования г.п. Печенга, покинула данный пост. Ещё около месяца назад, когда был поднят вопрос о её отставке, в Печенгу прибыли парламентарии из Заполярного, которые продвигали интересы регионального депутата, считающего себя «серым кардиналом» местного уровня. В Совете депутатов не было единства – там шли споры и велись подковёрные интриги, но к тому моменту, как решение об отставке Ждановой было принято, с горизонта пропали и пресловутый «серый кардинал», и его «гвардейцы», а следом за ними удалилась и глава Печенги. Что же произошло?

«Русский лосось» и Минобороны

Есть мнение, что в муниципальных образованиях нет места политике. Несмотря на всю дискуссионность этого утверждения, с ним сложно не согласиться. Ведь, несмотря на тот факт, что в местных советах депутатов представлены разные партии, политическими вопросами они действительно не занимаются и, более того, даже не обсуждают их – не тот уровень. Едва ли можно обнаружить политический аспект в таких проблемах, как подготовка к отопительному сезону, благоустройство, организация работы детских учреждений, ремонт дорог и т. д. Тем не менее, когда речь зашла о том, чтобы освободить Жданову от должности главы муниципального образования, участники «депутатского десанта» представили этот вопрос как политический, начав сыпать лозунгами об узурпации и политических свободах. И это при том, что Жданова была сторонницей «Единой России». Как уже отмечалось выше, в муниципалитетах депутаты не касаются политики, и она выступает не более чем прикрытием. Значит, рассматривалось нечто куда более важное. Несложно догадаться, что дело здесь в деньгах – деньгах обычных граждан.

Пост главы администрации даже муниципального образования – это множество возможностей для человека, который его занимает. И лишь от самого человека зависит, каким образом их использовать. Кто-то честно выполняет свои обязанности и служит народу, а кто-то предпочитает работать на собственное благосостояние. Что выбрала Наталья Жданова? Делайте выводы сами. Есть информация, что изначально Жданова могла являться протеже предприятия аквакультуры, которому необходимы были участки для расширения бизнеса. Именно с влиянием этой организации

многие склонны связывать появление чиновницы на посту главы муниципального образования. Неслучайным выглядит и совпадение: один из руководителей компании носил фамилию Жданов. Последующие события показали, почему предприятию аквакультуры мог понадобиться свой человек на соответствующей должности. Наталья Жданова смогла в буквальном смысле сделать невозможное. Дело в том, что интересующие компанию участки принадлежали Минобороны, и выкупить их у военного ведомства не представлялось возможным. Но, как выяснилось, почти сразу после своего избрания Жданова якобы оформила их как собственность муниципалитета, закрыв глаза на Земельный кодекс РФ.

По теме 1651 Ангела Меркель призвала страны мира не уходить в изоляцию Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Давосском экономическом форуме, призвала страны мира не уходить в изоляцию, а работать сообща над международными вызовами.

Следующим – ожидаемым – шагом стала продажа участков компании «Русский лосось». Ещё раз обратим внимание: участки находились в собственности Минобороны РФ, и глава муниципального образования, судя по всему, самовольно продала их коммерческой организации, причём по документам они прошли как муниципальная собственность. Признаки уголовного правонарушения налицо. Почему глава администрации решилась на такой шаг? С высокой долей вероятности, за сделку ей пообещали не только подобающую «благодарность», но и покровительство на уровне, достаточно высоком для того, чтобы спустить дело на тормозах. Кстати, информация об участках легко проверяется. Упоминаются участки с кадастровыми номерами:

• 51:03:0020101:1659 (площадью 1131 м2),

• 51:03:0020101:1658 (1095 м2),

• 51:03:0020101:1660 (1358 м2),

• 51:03:0020101:1661 (2121 м2).

Интересно, что ранее в СМИ уже появлялась информация о возможной связи между Ждановой и компанией «Русский лосось». В частности, в прессе есть упоминания о конфликте между данной организацией и ООО «Прибрежный», возникшем на фоне аукциона за причал № 2. Цена за него выросла до 35 млн рублей, причём победителем аукциона стал «Русский лосось», который, если верить сайту bloger51.com, впоследствии отказался платить, сославшись на плачевное состояние объекта, которое, к слову, было зафиксировано в конкурсной документации. Администрация во главе со Ждановой, на тот момент исполняющей обязанности главы, приняла отказ в оплате, несмотря на тот факт, что эти средства были явно не лишними для поселения. История с аукционом может быть ещё одним свидетельством координации действий чиновницы и руководства «Русского лосося».

Выгодное дело

Когда в Печенгу прибыли депутаты из Заполярного и явились на заседание местного совета, явно попытавшись его сорвать, у многих возник закономерный вопрос: что им здесь понадобилось и для чего им важно сохранить пост главы администрации за Ждановой? Жданова не состояла в оппозиции, изначально была беспартийной, а заняв должность руководителя администрации, вошла в число сторонников «Единой России». Тем не менее «оппозиционеры» из Заполярного явно относились к ней как к своей. Политические мотивы тут ни при чём, как и в предыдущей истории, и обусловлено это совершенно иными причинами. Важно отметить, что порядка трети жителей Печенгского района – это военнослужащие, причём большая часть из них относится к г.п. Печенга. Проблемы возникли с ведомственным предприятием, которое занималось содержанием жилого фонда военных. Сейчас оно находится на стадии банкротства. И выбор «гражданской» управляющей компании лёг на администрацию муниципалитета. Разумеется, у её главы была возможность оказать влияние на результаты выбора. Для военнослужащих и членов их семей служебное жильё – это источник непрекращающихся проблем.

А для управкомпаний, заинтересованных в обслуживании соответствующего фонда, – потенциальный источник существенных доходов. И интерес депутатов из Заполярного вполне объясним в этом контексте: они намеревались продвинуть свою управляющую компанию на обслуживание жилфонда Минобороны. Без содействия Ждановой сделать это будет весьма проблематично. Это во многом объясняет показательное политическое выступление, устроенное парламентариями из Заполярного. Такой мотив, как попытка лоббирования собственной управляющей компании в ЖКХ, делает их поведение вполне логичным.

Кстати

За Ждановой водятся и совсем незначительные грешки, которые на фоне истории с продажей участков Минобороны и попытки получить привлекательный контракт на обслуживание жилфонда выглядят совершенно безобидными. К примеру, известно, что у её дочери есть парикмахерская или салон красоты. Вполне обычный мелкий бизнес, в котором не было бы ничего сомнительного, если бы не помещение, где он находится, – похоже, что оно принадлежит муниципалитету. Жданову, сдавшую в аренду помещение собственной дочери, вероятно, не смутили ни общественное мнение, ни явный конфликт интересов. Это весьма наглядно характеризует чиновницу и её отношение к людям.

Что могло заставить Жданову уйти? Ничего необычного, просто перечисленные выше факты стали известны правоохранителям. На сегодня ей может грозить уголовная ответственность – в первую очередь за земельные участки Минобороны, которые незаконно были проданы частной компании. Сохранив за собой прежнюю должность, Жданова обеспечила бы себе пристальное внимание со стороны СМИ. Излишняя публичность ей ни к чему – она лишь создаст дополнительные сложности для возможных покровителей из аквакультурного бизнеса, которые приложат все усилия для того, чтобы замять сомнительную историю. Получится ли это осуществить или лоббистские возможности покровителей Ждановой не столь высоки? Вопрос остаётся открытым. Остаётся подождать, пока Жданова окажется в рядах руководства аквакультурной компании – того самого «избирателя», который, судя по всему, и привёл её на должность главы администрации.