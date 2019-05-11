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«Вовлечь в скандал всю администрацию Обамы»: почему Трамп заговорил об уголовном преследовании Джона Керри

11 мая 2019, 02:09  •  101 • Украина
Дональд Трамп заявил, что в отношении экс-госсекретаря США Джона Керри следовало бы завести уголовное дело за переговоры с Ираном. По словам американского президента, бывший глава Госдепартамента якобы отговаривает Тегеран от переговоров с Вашингтоном по ядерной программе, чем нарушает закон, запрещающий частным лицам представлять США на международной арене. Эксперты полагают, что Трамп вряд ли надеется посадить Керри в тюрьму. По мнению аналитиков, цель главы Белого дома — втянуть в скандал демократов, в частности членов администрации Барака Обамы, среди которых и кандидат в президенты США Джо Байден.
 
Reuters
 

Президент США Дональд Трамп призвал к уголовному преследованию экс-госсекретаря США Джона Керри, обвинив его в нарушении закона Логана. Этот законодательный акт 1799 года запрещает американским гражданам, не находящимся на государственной службе, вести переговоры с иностранными правительствами по вопросам, касающимся интересов США. Нарушителям грозит денежный штраф или тюремное заключение на срок до трёх лет.

По мнению Трампа, Керри отговаривал представителей Ирана от переговоров с Соединёнными Штатами по вопросам, связанным с ядерной программой, хотя как рядовой гражданин не имел на то полномочий.

«Джон Керри много общается с ними, — цитирует Трампа CBS. — И он велит им не звонить (Трампу. — RT). Это нарушение закона Логана. Честно говоря, за это в отношении него следует начать преследование, но люди из моей команды не хотят ничего предпринимать».

Комментируя заявление Трампа, пресс-секретарь Керри Мэтт Саммерс заявил в интервью CBS, что президент «неправ как в плане фактов и закона, так и, увы, в том, что касается обеспечения безопасности Америки дипломатическими средствами».

Керри под обвинениями

Экс-госсекретарю США сталкивается с обвинениями в проведении переговоров с противниками США не в первый раз. аналогичные обвинения звучали и во время президентской кампании 2004 года, когда Керри был главным противником пытавшегося переизбраться на второй срок Джорджа Буша.

Кандидату от демократов и бывшему ветерану Вьетнамской войны, ставшему после демобилизации антивоенным активистом, тогда инкриминировали даже проведение переговоров в 1970 году с представителями Северного Вьетнама и Вьетконга. В 2004 году сенатора Керри обвиняли в нарушении акта Логана за то, что он якобы обсуждал вторжение в Ирак с европейскими и арабскими лидерами.

В мае 2018 года на фоне расследования Мюллера и попыток демократов найти связи Трампа с Россией сторонники нынешнего президента обратились к уже проверенной стратегии дискредитации Керри.

Так, колумнист Boston Herald Адриана Коэн вновь обвинила Джона Керри в нарушении закона XVIII века. Она подчеркнула, что Мюллеру в поисках следов сговора с иностранными державами вместо Трампа стоило бы обратить внимание на Керри. Якобы он встречался с представителями Германии, Франции и Ирана в попытках обсудить Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года, из которого вышел Трамп. 

Нарушение Акта Логана тогда Керри вменил в вину и известный американский адвокат Алан Дершовиц в эфире любимого Трампом шоу Fox & Friends на телеканал Foх News. Сам Трамп тоже не остался в стороне, обвинив Керри в проведении «незаконной теневой дипломатии».

В сентябре 2018 года глава Белого дома в своём Twitter вновь обрушился на Керри, вопрошая, зарегистрировался ли тот в качестве иностранного агента? Гнев американского президента вызвали признания Керри, что уже после ухода с поста госсекретаря он встречался с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Трампа тогда поддержал госсекретарь Майк Помпео. А сенатор-республиканец Марко Рубио потребовал от Минюста провести расследование с целью выяснить, нарушил ли Керри акт Логана или «Акт о регистрации иностранных агентов» (FARA).

22 апреля 2019 года Трамп опять вспомнил о бывшем госсекретаре, написав в Twitter, что тот якобы даёт плохие советы Ирану, вновь упомянув акт Логана.

  • Джон Керри и Джавад Зариф
  • Reuters
  • © Brendan McDermid

Ответный удар

Как отметили в интервью RT эксперты, атаки Трампа против Керри могут быть обоснованы несколькими факторами. Один из них — внутриполитический. На носу президентские выборы 2020 года, и теперь, после завершения расследования Мюллера, которое не нашло следов сговора Трампа с Россией, противники президента из стана демократов стараются найти новые способы давления на президента, пытаясь подловить его на нарушении законов. Президент и его команда отвечают оппонентам взаимностью.

«Америка вступила в избирательную кампанию 2020 года, и сейчас дискредитация демократов любой ценой является приоритетом, которым может воспользоваться Трамп, — заявил в интервью RT член-корреспондент Академии Военных Наук Сергей Судаков. — Его армия юристов пытается искать те или иные лазейки, чтобы можно было шаг за шагом уничтожать любые фигуры демократов, которые представляют для него угрозу».

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев утверждает, что обвинения в адрес Керри должны по касательной задеть и других бывших членов администрации Обамы, в том числе экс-вице президента Джо Байдена — тот недавно заявил о своём участии в предвыборной кампании, бросив открытый вызов Трампу.

  • Джо Байден
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Администрация президента сейчас довольно грамотно пытается вовлечь в большой скандал всю администрацию Обамы», — заявил RT Васильев. Он напомнил, что ещё в апреле генпрокурор США Уильям Барр обещал расследовать обстоятельства того, что он назвал «шпионажем» в отношении команды Трампа в 2016 году — одобренной при Обаме слежки за штабом кандидата в президенты.

Как отмечает The New York Times, другой приближённый президента США — его адвокат Рудольф Джулиани планирует посетить Украину для сбора компромата на Байдена. Сын Байдена Хантер в бытность отца вице-президентом США входил в руководство работавшей на Украине энергетической компании Burisma. В начале апреля в США разразился скандал, когда Байдена обвинили в том, что тот в своё время надавил на украинские власти с целью завершить коррупционное расследование в отношение компании сына.

«Кроме Байдена и Керри к ответственности могут попытаться привлечь и Хиллари Клинтон — возможно, вскроются её связи с Украиной, попытки использовать внешний фактор для ведения предвыборной компании. Может, даже удастся подобраться к самому Обаме», — считает Владимир Васильев.

Обеспокоены этим и сами демократы. После заявления Трампа о необходимости преследования Джона Керри сенатор-демократ Камала Харрис направила генпрокурору Соединённых Штатов Уильяму Барру письмо, в котором попросила разъяснить, обращался ли к нему Трамп с просьбой открыть расследование в отношении Керри или кого-нибудь ещё.

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Правда, по словам Владимира Васильева, с «формальной точки зрения маловероятно, чтобы бывшего госсекретаря судили или привлекли к уголовной ответственности», а потому обвинения в адрес демократов со стороны Трампа рассчитаны скорее на то, чтобы навредить их имиджу, а не посадить реально кого-то за решётку. 

Новое обострение

Очередные обвинения в адрес Джона Керри — одного из архитекторов «ядерной сделки» с Ираном 2015 года — совпали не только с развитием противостояния между демократами и республиканцами в Соединённых Штатах, но и с обострением отношений между Тегераном и Вашингтоном. За последние две недели США успели объявить об отправке к иранским границам стратегических бомбардировщиков B-52, отказать в поблажках по антииранских нефтяным санкциям ряду стран и ввести новые санкции — против иранских металлопроизводителей. Кроме того, из Вашингтона стали раздаваться предостережения об угрозе военного столкновения с Ираном.

Как отмечает Haaretz, 9 мая Трамп, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта с Ираном, не стал исключать такого развития событий, хотя и заявил о надежде, что «этого не произойдёт».

В Тегеране, в свою очередь, в минувшую среду заявили о временной приостановке выполнения двух пунктов соглашения 2015 года. Речь идёт об обязательной продаже за рубеж обогащённого урана и тяжёлой воды — их запасы можно использовать для производства ядерного оружия. Руководство Ирана пригрозило, что если подписавшие СВПД европейские союзники США (Великобритания, Франция и Германия) не сохранят сделку на плаву, то Тегеран может из неё выйти.

Позиция США, которую озвучивал и Дональд Трамп, и его представители в эти дни, заключается в том, что нужно подписать новое соглашение, которое ещё больше ограничит Исламскую республику, причём не только в ядерной сфере, но и в производстве ракетных вооружений. Однако европейцы солидаризируются с мнением Москвы и Пекина о необходимости сохранить всеми способами старый договор — СВПД. В Тегеране же и вовсе не хотят слышать ни о каких новых соглашениях с Соединёнными Штатами.

Как отмечает Сергей Судаков, более всего США в вопросе противостояния с Ираном озабочены сохранением собственной гегемонии, потому и не склоняются к компромиссу, боясь показаться слабыми. В свою очередь, Владимир Васильев подчёркивает, что немаловажное значение в усилении противостояния с Ираном имеет внутриполитический фактор.

По словам политолога, в вопросе заключения ядерной сделки с Ираном администрация Обамы «пошла вразрез с силой, которая традиционно спонсирует деятельность кандидатов-демократов, — с израильским лобби».

«Демократы поставили проблемы заключения иранской сделки выше безопасности государства Израиль, и существует возможность ослабить финансовую поддержку Демократической партии или даже переключить её на Республиканскую партию и на Трампа, — утверждает Васильев.   

Обвиняя демократов и лично Керри в потворстве Ирану и говоря об иранской угрозе, американский лидер, по мнению экспертов, стремится нанести удар по самому больному месту своих конкурентов — кошельку.

  • Выступление Дональда Трампа на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC)
  • Reuters
  • © Joshua Roberts/File

«Сейчас Трампу нужно этот кошелёк уничтожить любой ценой», — утверждает Сергей Судаков. Эксперт подчёркивает, что для американского избирателя ни противоречия с европейскими союзниками, ни происходящее на Ближнем Востоке не имеет особого значения. А потому, если не случится военного конфликта с Ираном, все внешнеполитические осложнения, связанные с поведением Вашингтона относительно СВПД, не осложнят предвыборную кампанию Дональда Трампа.

«Простому населению Америки абсолютно всё равно, что происходит за пределами страны», — подчеркнул политолог.

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